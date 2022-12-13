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ЧМ2022
Аргентина
22:00
ХорватияНе начат
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Хорватский журналист: Ловрену по силам остановить Месси

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Хорватский журналист Томислав Габелич высказался об игре защитника Деяна Ловрена.
Фото: Getty Images
- В таком матче мы снова увидим соревнование оборон команд. Чьи защитники будут лучше, та сборная и выйдет финал. Например, Деян Ловрен проводит отличный турнир, почти не совершает ошибок. Думаю, ему по силам остановить Месси и выключить аргентинца из игры, - приводит комментарий журналиста Sport24.

Деян Ловрен, выступающий за "Зенит", является основным центральным защитником хорватской сборной. На турнире футболист провел все 5 матчей под 90 минут в паре с Йошко Гвардиолом. В первом раунде плей-офф ЧМ-2022 Ловрен помог своей команде отыграться в матче против Японии (1:1, 3:1 пен.), оформив результативный ассист на Ивана Перешича. Лионель Месси является капитаном сборной Аргентины. На турнире в Катаре футболист "ПСЖ" за 5 встреч забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Сегодня Хорватия поборется с Аргентиной за право выступить в финале ЧМ-2022. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.


Ловрен Месси Сборная Хорватии Сборная Аргентины
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