Хорватский журналист: Ловрену по силам остановить Месси

Хорватский журналист Томислав Габелич высказался об игре защитника Деяна Ловрена.
- В таком матче мы снова увидим соревнование оборон команд. Чьи защитники будут лучше, та сборная и выйдет финал. Например, Деян Ловрен проводит отличный турнир, почти не совершает ошибок. Думаю, ему по силам остановить Месси и выключить аргентинца из игры, - приводит комментарий журналиста Sport24
.
Деян Ловрен, выступающий за "Зенит
", является основным центральным защитником хорватской сборной. На турнире футболист провел все 5 матчей под 90 минут в паре с Йошко Гвардиолом. В первом раунде плей-офф ЧМ-2022 Ловрен помог своей команде отыграться в матче против Японии (1:1, 3:1 пен.), оформив результативный ассист на Ивана Перешича. Лионель Месси является капитаном сборной Аргентины. На турнире в Катаре футболист "ПСЖ" за 5 встреч забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.
Сегодня Хорватия поборется с Аргентиной за право выступить в финале ЧМ-2022. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.