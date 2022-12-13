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Аршавин: Марадона или Месси? Для меня Месси - лучший игрок, сейчас футбол намного сложнее и быстрее стал

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Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин высказал мнение, что Месси является лучшим игроком в истории футбола.
Фото: Getty Images
- Марадона или Месси? Я не так много видел Марадону, Пеле видел только по черно белым кадрам. Но для меня Месси - лучший игрок, сейчас футбол намного сложнее и быстрее стал, - приводит комментарий Аршавина "Матч ТВ".

35-летний аргентинец Лионель Месси является обладателем 7 Золотых мячей. Выступая за "Барселону" Месси 4 раза выигрывал Лигу чемпионов, 10 раз выигрывал Ла Лигу, а также 7 раз поднимал над головой кубок Испании. Летом 2021 года Лионель перешел в "ПСЖ", где сразу же выиграл чемпионат Франции. Также в этом году аргентинец помог своей сборной завоевать Кубок Америки. Это первый трофей Месси с национальной командой.

Сейчас Лионель Месси вместе с Аргентиной выступает на ЧМ-2022, где дошел до полуфинала. Подопечным Лионеля Скалони для выхода в финал необходимо обыграть Хорватию .


Аршавин Марадона Месси
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