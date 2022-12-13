Дешам: Марокко - очень организованная команда, но мы обязательно сможем взломать их оборону

Наставник Франции Дидье Дешам высказался о предстоящем полуфинальном матче между Францией и Марокко.

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- Мы обязательно сможем взломать оборону Марокко, но это не отменяет того факта, что наши соперники классно обороняются. Их успех не только в оборонительных действиях — если бы они просто качественно отбивались, мы сейчас не обсуждали бы наш матч в полуфинале. Африканская команда очень организованна, - приводит комментарий Дешама Федерация футбола Франции



Франция и Марокко поборются за право участвовать в финале ЧМ-2022 завтра, 14 декабря. Африканская сборная пропустила всего один гол за 5 игр на мундиале. Это произошло в матче против Канады ( 2:1), автоголом отметился защитник Наиф Агер. У подопечных Дешама одна из лучших атак на турнире. Трехцветные забили 11 мячей за 5 матчей. Форвард Франции Килиан Мбаппе возглавляет список голеадоров ЧМ-2022. В 1/4 финала сборная Марокко сенсационно обыграла Португалию со счетом 1:0. А французы отправили домой одного из фаворитов турнира- сборную Англии (2:1)



Напомним, что Франция является действующим победителем ЧМ, в 2018 в России французы смогли завоевать трофей, обыграв в финале Хорватию (4:2)