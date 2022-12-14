Бышовец: Месси более разносторонний игрок, чем Марадона. Он побил все его рекорды

Экс-главный тренер сборной России
Анатолий Бышовец сравнил Лионеля Месси с Диего Марадоной.
"Марадона и Месси — два великих футболиста. Месси хорошо играет с партнерами. Он более разносторонний игрок, чем Марадона. У Лионеля больше рекордов, он создавал подходящие условия для партнеров. Месси побил все рекорды Марадоны, и у него 7 золотых мячей", - цитирует Бышовца "РБ Спорт"
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Напомним, Месси отметился голом и результативной передачей в матче против сборной Хорватии в полуфинале ЧМ-2022. Всего на счету аргентинца уже пять забитых мячей на мундиале. Прямо сейчас он делит лидерство в гонке бомбардиров турнира с Килианом Мбаппе из сборной Франции.
Второй финалист чемпионата мира определится уже сегодня в матче между Марокко и Францией. Встреча стартует в 22:00 по московскому времени.