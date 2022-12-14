Орлов: у Марокко большая мотивация и энергетика, если они проскочат французов, то могут и финал выиграть

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу игры сборной Марокко на ЧМ-2022.
- Тренер сборной Марокко фантастически подготовил команду. Какие они быстрые и как ловко работают с мячом! Это индивидуальное мастерство, но тренер их всех объединил, правильно расставил и создал такую атмосферу в сборной, что игроки могут проявлять свои лучшие качества. Если Марокко проскочит французов, они могут и финал выиграть. У них большая мотивация и энергетика, - приводит комментарий Орлова Sport24
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Сборная Марокко смогла выйти из группы ЧМ-2022 с первого места, набрав 6 баллов и опередив Бельгию, Канаду и Хорватию. В плей-офф марокканцы сенсационно обыграли две команды Пиренейского полуострова. В первом раунде в серии пенальти были обыграны испанцы (0:0, 3-0 пен.), а в четвертьфинале африканцы отправили домой сборную Португалии, обыграв их со счетом 1:0. Подопечные Валида Реграги стали первой африканской командой, которой удалось выйти в полуфинал мирового первенства.
Сегодня сборная Марокко поборется за право сыграть в финале с Аргентиной со сборной Франции. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.