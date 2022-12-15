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Орлов: что Неймар сделал для Бразилии на ЧМ-2022? Он не та звезда, как Месси или Мбаппе

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Телеведущий и комментатор Геннадий Орлов высказался об игре бразильского нападающего Неймара.
Фото: Getty Images
- Неймар у Бразилии называется звездой. А что эта звезда сделала для сборной на этом чемпионате мира? Что он сделал особенного? Он так же и в ПСЖ. Неймар не та звезда, как Месси или Мбаппе. Да, в сборной он один из самых опытных, к нему относятся с уважением. Но он явно не Пеле, - приводит комментарий Орлова Sport24.

Неймар вместе со сборной Бразилии, в отличии от Килиана Мбаппе и Лионеля Месси, неудачно выступил на ЧМ-2022. Команда Тите второй мундиаль подряд не смогла преодолеть стадию четвертьфинала турнира, проиграв Хорватии( 1:1, 2-4 пен.). Неймар в первом матче группового раунда против Сербии (2:0) получил повреждение и смог восстановится только к плей-офф. В 1/8 финала бразильцы разгромно обыграли Южную Корею (4:1). Неймар забил один из голов, реализовав пенальти. Всего на турнире у бразильца 2 гола и 1 успешный ассист.

Несмотря на выступление Бразилии, сезон для Неймара складывается успешно. "ПСЖ" лидирует в чемпионате Франции и вышел в плей-офф ЛЧ. А сам нападающий за 20 игр забил 15 мячей и отдал 12 результативных передач.


Неймар Мбаппе Месси Сборная Бразилии
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