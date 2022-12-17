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Кучаев – о Влашиче на ЧМ-2022: индивидуально он сильный игрок, но в команде не так качественно смотрелся

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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев высказался об игре Николы Влашича на ЧМ-2022
Фото: РПЛ
- Даже не знаю, что не получилось. Наверное, он немного выпадал из командной игры. Индивидуально он сильный игрок, но в команде не так качественно смотрелся, как другие игроки на его позиции, -приводит комментарий Кучаева Metaratings.

25-летний хорватский полузащитник Никола Влашич выступал за ЦСКА в период с 2018 по 2021 годы. Сейчас футболист находится в аренде в итальянском Торино. Благодаря своей успешной игре за туринский клуб игрок был вызван в состав национальной команды на ЧМ-2022. Влашич вышел в стартовом составе Хорватии на матч 1 тура группового раунда против Марокко (0:0), но уже в перерыве был заменен. В дальнейших матчах Никола выходил на поле только со скамейке запасных. Всего на турнире у хорвата пять матчей и ноль результативных действий.


Влашич Кучаев ЦСКА Сборная Хорватии
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