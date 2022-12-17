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2 - 1 2 1
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Ловрен: следующий шаг сборной Хорватии - золото? Не в мое время. Чемпионат мира в Катаре - мой последний танец

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Защитник "Зенита" и сборной Хорватии Деян Ловрен заявил, что вряд ли еще раз примет участие на чемпионате мира.
Фото: Getty Images
"Следующий шаг — золотая медаль? Не в моё время. Для меня это скорее всего последний чемпионат мира. Чемпионат мира в Катаре — мой последний танец. Что касается выступлений в сборной Хорватии, я не знаю. Но на следующей чемпионате мира я уже вряд ли сыграю", - приводит слова Ловрена "Чемпионат".

Сборная Хорватии во второй раз подряд стала обладателем медалей на мундиале. Команда Златко Далича обыграла Марокко в матче за третье место на турнире (2:1). На ЧМ-2018, который проходил в России, хорваты пробились в финал, уступив в нем сборной Франции (2:4).

Деян Ловрен провел на ЧМ-2022 6 матчей, в которых отдал одну результативную передачу. Контракт защитника с "Зенитом" рассчитан до лета 2023 года.



Ловрен Сборная Хорватии
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