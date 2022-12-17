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Кучаев: не сильно удивился бронзе хорватов. Модрич сейчас лучший полузащитник мира

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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал о впечатлениях от бронзовых медалей Хорватии на чемпионате мира.
Фото: Getty Images
Напомним, сборная Хорватии завоевала третье место на ЧМ-2022, обыграв в заключительном матче на турнире Марокко (2:1). Победу хорватам принесли голы Йошко Гвардиола и Мислава Оршича.

"На самом деле, не сильно удивился, потому что сборная у них хорошая. Лука Модрич – сейчас лучший полузащитник мира. Не знаю, кто их недооценивал или не верил, что они смогут оказаться в четверке", - цитирует Кучаева Metaratings.

Лука Модрич с 2012 года выступает за мадридский "Реал". На его счету 162 матча в составе сборной Хорватии, в которых он забил 23 гола. В сентябре этого года полузащитнику исполнилось 37 лет. Его контракт с "Реалом" рассчитан до лета следующего года.


Модрич Кучаев Сборная Хорватии
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