Дуймович: Ловрен - великолепный игрок! Мы считаем его в Хорватии великим футболистом

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Экс-игрок Хорватии Томислав Дуймович дал оценку выступлению Деяна Ловрена на ЧМ-2022.
Фото: Getty Images
- Он сыграл великолепно, не допускал ни единой ошибки! Подсказывал молодому Гвардиолу, рядом с такими опытными игроками молодые прибавляют. Ловрен — великолепный игрок! Мы считаем его в Хорватии великим футболистом, - приводит комментарий Дуймовича "СЭ".

Хорватский центральный защитник "Зенита" Деян Ловрен вместе со своей сборной снова дошел до медалей на ЧМ. На мундиале в Катаре подопечные Златко Далича завоевали бронзовый комплект медалей. Сам Ловрен провел успешный турнир и являлся безусловным игроком стартового состава своей команды. Игрок привел все 90 минут в 6 матчах турнира. Единственный матч, в котором Деян остался на скамейке запасных, это матч за третье место против Марокко (2:1). Напомним, что Хорватия на предыдущем ЧМ в России смогла взять серебряные медали. Ловрен также выходил в основном составе.

В этом сезоне Деян провел 16 матчей за "Зенит", в которых забил 1 мяч и отдал 1 успешный ассист. Хорват уверенно идет с командой к своему третьему чемпионству в России.


Ловрен Сборная Хорватии
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