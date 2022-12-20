Рианчо: Мбаппе является лучшим игроком ЧМ-2022

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Экс-наставник "Спартака" Рауль Рианчо назвал Килиана Мбаппе лучшим игроком ЧМ-2022.
Фото: AFP
Лучший игрок чемпионата мира в Катаре? Мбаппе. Парень провел просто невероятный турнир, - приводит комментарий Рианчо "РБ Спорт".

В решающем матче ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией (3:3, 4-2 пен.) особо ярко проявил себя французский форвард Килиан Мбаппе, который оформил хет-трик. Также футболист реализовал послематчевый пенальти. Всего у Мбаппе 4 гола в финалах ЧМ, он является лучшим бомбардиром финальных матчей. Нападающий "ПСЖ" на этом мировом первенстве забил 8 мячей и выиграл "Золотую бутсу". Отметим, что официально лучшим игроком турнира был признан Лионель Месси.


Мбаппе Рианчо Сборная Франции
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