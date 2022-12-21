- Почему Месси позволяет Мартинесу так издеваться над Мбаппе и унижать его? Ведь они партнеры по "ПСЖ". Это так странно и некрасиво, - написал Морган в своих социальных сетях.
Аргентинец Лионель Месси вместе со своей сборной стал триумфатором ЧМ-2022. В матче за золотые медали Аргентина обыграла Францию(3:3, 4-2 пен.) Южноамериканцы победили на мундиале впервые за 36 лет. После матча вратарь аргентинской сборной позволил несколько провокационных действий в адрес форварда "трехцветных" Килиана Мбаппе, который оформил во встрече хет-трик. В раздевалке голкипер призвал в честь организовать в честь француза минуту молчания. А во время чемпионского парада Мартинес праздновал вместе с куклой с лицом Мбаппе. Лионель Месси и Килиан вместе играют за "ПСЖ".
Журналист Пирс Морган находится в приятельских отношениях с Криштиану Роналду и часто подвергает критике Лионеля Месси.
Журналист Морган: некрасиво, что Месси позволяет Мартинесу так издеваться над Мбаппе и унижать его
Журналист Пирс Морган снова раскритиковал Лионеля Месси.
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