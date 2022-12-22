Камоцци: Мбаппе — следующая звезда в мировом футболе. Нереальный талант

Экс советник Леонида Федуна Франко Камоцци оценил талант форварда "ПСЖ" Килана Мбаппе.
- Месси — один из великих спортсменов в истории, это факт. Но приходит время для новых героев. Я уверен, что Мбаппе — следующая звезда в мировом футболе. Нереальный талант, - приводит комментарий Камоцци "РБ Спорт"
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24-летний француз Килиан Мбаппе отлично проявил себя на ЧМ-2022. Форвард смог выиграть "Золотую бутсу", забив 8 раз. Также на счету игрока 2 успешных ассиста. Будучи еще довольно юным, Килиан уже имеет титул ЧМ, а также является лучшим бомбардиром финалов мундиаля (4 мяча).
На ЧМ-2022 Франция не смогла защитить титул победителей турнира. В финале европейцы проиграли Аргентине(3:3, 2-4 пен.). Мбаппе в решающем матче смог оформить хет-трик. Сообщается, что игрок "ПСЖ" может стать новым капитаном Франции.