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Кафанов: Мартинес заслужил звание лучшего вратаря ЧМ-2022. Если бы не выручил в финале, Франция стала бы чемпионом

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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поддержал решение признать лучшим голкипером ЧМ-2022 аргентинца Эмилиано Мартинеса.
Фото: Getty Images
"Мартинес это заслужил. В нужный момент он, успешно сыграв в серии пенальти с голландцами, помог аргентинцам сперва пройти в полуфинал, а затем выручил в ключевом моменте финала на 120-й минуте, когда француз выходил один на один. Забей французский футболист – Франция стала бы чемпионом", - цитирует Кафанова "РБ Спорт".

Напомним, сборная Аргентины переиграла Францию в финале ЧМ-2022 (3:3, 4:2 в серии пенальти). Голкипер победителей Эмилиано Мартинес в концовке дополнительного времени отразил удара Рандаля Коло Муани, который мог принести французам победу. После этого Мартинес отбил один удар в послематчевой серии пенальти.

В итоге голкипера сборной Аргентины признали лучшим вратарем всего турнира. На его счету 7 матчей на мундиале, в которых он пропустил 8 мячей и трижды оставил свои ворота на замке. С сентября 2020 года Мартинес выступает за "Астон Виллу". До этого он защищал цвета лондонского "Арсенала"


Кафанов Мартинес Сборная Аргентины Сборная Франции
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