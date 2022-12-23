Влут: больно смотреть, что футболисты сборной России лишаются мечты - сыграть на чемпионате мира

Нападающий "Урала" Рэй Влут оценил решение ФИФА отстранить сборную России от участия в международных соренованиях.
"На фоне всего, что происходит вокруг, больно смотреть на то, что футболисты сборной России
лишаются своей мечты — сыграть на чемпионате мира. Политика и спорт не должны быть переплетены. Футбол объединяет людей. Обидно, что футболисты усердно работают каждый день — и попадают под санкции. Всё, что сейчас происходит, не в руках спортсменов и никак от нас не зависит. Это ужасно", - цитирует Влута Sport24
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Напомним, ранее ФИФА и УЕФА объявили об отстранении всех российских команды от участия в международных турнирах под эгидой организаций. В связи с этим сборная России не сыграла в стыковых матчах за право пробиться на ЧМ-2022 и не будет участвовать в отборе на Евро-2024, а российские клубы пропускают текущий розыгрыш еврокубков.
Рэй Влут перебрался в "Урал
" в сентябре этого года из "Астаны". Нидерландец успел провести 5 матчей в составе екатеринбуржцев, в которых отличился одним забитым голом.