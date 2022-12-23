Матчи Скрыть

Реклама лига ставок Сделать ставку

Осинькин: раньше азиатский турнир казался проходным, но в Катаре выстрелили и Япония, и Корея, и Австралия

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин поделился мнением о том, что РФС может выйти из состава УЕФА, чтобы вступить в АФК.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
"Раньше азиатский турнир казался немного проходным для европейских стран. Но в последнее время всё изменилось, команды прогрессируют. В Катаре выстрелили и Япония, и Корея, и Австралия, и Саудовская Аравия. Эти команды не просто играли на чемпионате мира, но и большинство из них вышло в плей-офф. Уровень в Азии растёт", - цитирует Осинькина Metaratings.

Напомним, сегодня на заседании исполкома РФС обсуждался вопрос возможного перехода организации под эгиду АФК - азиатской футбольной Конфедерации. В итоге тему отложили на следующую неделю, когда будет принято окончательное решение о возможной смене футбольного членства.

Прямо сейчас российские команды отстранены от участия в турнирах и матчах под эгидой УЕФА. Российские клубы не принимают участие в нынешнем розыгрыше Еврокубков, а сборная России не сыграла в стыковых матчах к ЧМ-2022 и пропустит отборочный этап на Евро-2024.


Осинькин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Министр спорта Франции: поведение аргентинской команды после победы в финале ЧМ-2022 было жалким
Daily Mirror: "Атлетико" готов отпустить Феликса в аренду в АПЛ за 8 млн фунтов 1
Капелло: сборная России в Азии? Это странно. Не ассоциирую Россию с азиатской страной
Сунесс: Мартинес выглядел как вульгарный клоун. Думать, что его поступок уместен - убого
Mirror: "Манчестер Юнайтед" начал переговоры по трансферу Гакпо
Mozzart Sport: Максимович, которым интересуется "Спартак", отказался от трансфера в "Эспаньол" 1
Эмери: когда Мартинес вернется в "Астон Виллу", я поговорю с ним о его празднованиях и уважении
Дель Боске: Месси - лучший игрок, которого я когда-либо видел
Раньери стал главным тренером "Кальяри", выступающего в итальянской Серии Б
Экс-игрок "ПСЖ" и сборной Франции Матюиди объявил о завершении карьеры
Юран: если нас не хотят видеть в Европе, то пошли они подальше. Мы разве должны их умолять?
Фабрицио Романо: Тен Хаг хочет сохранить Рэшфорда в "Манчестер Юнайтед". Ему предложат новый долгосрочный контракт
Тренер сборной Марокко: при всем уважении к "Фиорентине", Амрабат должен играть за один из 10 лучших клубов мира
Осинькин: раньше азиатский турнир казался проходным, но в Катаре выстрелили и Япония, и Корея, и Австралия 3
one.co.il: "Краснодар" предлагает Ивичу зарплату в 1,5 млн евро в год, чтобы он согласился возглавить клуб