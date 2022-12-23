Осинькин: раньше азиатский турнир казался проходным, но в Катаре выстрелили и Япония, и Корея, и Австралия

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин поделился мнением о том, что РФС может выйти из состава УЕФА, чтобы вступить в АФК.
"Раньше азиатский турнир казался немного проходным для европейских стран. Но в последнее время всё изменилось, команды прогрессируют. В Катаре выстрелили и Япония, и Корея, и Австралия, и Саудовская Аравия. Эти команды не просто играли на чемпионате мира, но и большинство из них вышло в плей-офф. Уровень в Азии растёт", - цитирует Осинькина Metaratings
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Напомним, сегодня на заседании исполкома РФС обсуждался вопрос возможного перехода организации под эгиду АФК - азиатской футбольной Конфедерации. В итоге тему отложили на следующую неделю, когда будет принято окончательное решение о возможной смене футбольного членства.
Прямо сейчас российские команды отстранены от участия в турнирах и матчах под эгидой УЕФА. Российские клубы не принимают участие в нынешнем розыгрыше Еврокубков, а сборная России
не сыграла в стыковых матчах к ЧМ-2022 и пропустит отборочный этап на Евро-2024.