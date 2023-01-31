Михаил Кержаков назвал лучшего вратаря на чемпионате мира в Катаре

Вратарь " Зенита " Михаил Кержаков рассказал, кто на его взгляд стал лучшим голкипером прошедшего в 2022 году чемпионата мира.

Фото: Global Look Press

"Лучший вратарь мира? Аргентинец Эмилиано Мартинес последние три года сиял, но на чемпионате мира сыграл ниже уровня, который у него есть. Для меня лучший на ЧМ-2022 — Доминик Ливакович из Хорватии. В сериях пенальти тащил, провёл турнир без ошибок. С Бразилией матч вообще в соло вытащил", — сказал Кержаков в эфире "Матч ТВ".



В матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре против сборной Японии Ливакович был назван лучшим игроком матча после того, как отразил три одиннадцатиметровых удара в серии пенальти, что помогло его команде выйти в четвертьфинал турнира. Он стал третьим голкипером, совершившим 3 сейва в серии послематчевых пенальти на чемпионатах мира, после португальца Рикардо в 2006 году и своего соотечественника Даниэля Субашича на мундиале 2018 года. В четвертьфинальном поединке против Бразилии Ливакович отразил еще один послематчевый пенальти, тем самым помогая Хорватии выйти в полуфинал, где она проиграла сборной Аргентины.



Это выступление принесло ему еще одну награду лучшего игрока матча, а также редкую оценку 10/10 от французского издания L'Equipe, что сделало его 15-м игроком в истории журнала, получившим эту награду. Несмотря на то, что он был одним из фаворитов на получение награды "Золотая перчатка" чемпионата мира по футболу, он проиграл ее Эмилиано Мартинесу, выигравшему Кубок Мира со сборной Аргентины.