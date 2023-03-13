– Снился ли мне хоть раз мой автогол в матче с Хорватией? Нет, но часто его видел в соцсетях. В последний раз напомнили о нем, когда Хорватия стала бронзовым призером ЧМ-2022 в Катаре. Мне кто-то написал: "А тебе медаль дали?" Было смешно. Наверное, болельщики не поймут, но тот матч остался позади. Да и нас, как показало время, не пустили на чемпионат мира, – цитирует 35-летнего футболиста "Матч ТВ".
Напомним, в решающей встрече квалификации к Кубку мира-2022 в Загребе команде Валерия Карпина нужно было не проиграть сборной Хорватии. Игра проходила в крайне плохих погодных условиях. Россияне на протяжении большей части игры отбивались и удерживали необходимый результат.
Судьбу противостояния решила срезка Федора Кудряшова в свои ворота. Этот автогол лишил нашу сборную первого места в группе и прямой путевки на мундиаль в Катар. Впрочем, в дальнейшем российский футбол был забанен на международной арене.
Кудряшов – о знаменитом автоголе: когда Хорватия выиграла "бронзу", мне кто-то написал: "А тебе медаль дали?"
Защитник турецкого "Антальяспора" Федор Кудряшов рассказал о троллинге в социальных сетях после знаменитого автогола в отборочном матче ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).
Фото: Федерация футбола Хорватии