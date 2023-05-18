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Сборная Ганы по футболу хочет провести товарищескую встречу с командой России

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Курт Окрару, являющийся президентом Федерации футбола Ганы, сообщил о желании своей сборной провести товарищескую игру с командой России.
Фото: Getty Images
— Мы заинтересованы в проведении товарищеского матча между сборными Ганы и России. Пока переговоры с РФС не ведутся, но у нас есть желание организовать встречу в Гане, — передает слова Курта Sport24.

Ранее сборная России по футболу встречалась с командой Ганы лишь однажды. Это произошло в сентябре 2016 года. Тогда наша национальная дружина одержала победу над африканским коллективом со счетом 1:0. Единственный мяч в свой актив записал нападающий Федор Смолов, который в настоящее время выступает за московское "Динамо".


Сборная России Сборная Ганы
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