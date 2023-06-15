– Это моя жизнь, мой выбор. Я считаю, что я никого не предавал. Я не уехал из страны, в которой родился. Никогда не позволю себе говорить что-то плохое про страну, которая мне много всего дала в этой жизни. Мое решение было основано на спортивной составляющей, — цитирует Тикнизяна "СЭ".
24-летний Наир Тикнизян родился в Санкт-Петербурге. До 21 года защитник московского "Локомотива" выступал за сборную России разных возрастов. В начале нынешнего года Тикнизян принял решение выступать за сборную Армении. Дебютный поединок в составе своей национальной команды Наир провел 25 марта. Тогда армянская дружина в рамках отборочного турнира к Евро-2024 уступила сборной Турции со счетом 1:2.
Действующее соглашение Наира Тикнизяна с московским "Локомотивом" рассчитано до лета 2026 года. В минувшем сезоне защитник принял участие в 37-ми матчах "железнодорожников". Он сумел записать на свой счет 5 забитых мячей и 5 результативных передач.
Тикнизян – о смене российского спортивного гражданства на армянское: считаю, что я никого не предал
Защитник московского "Локомотива" Наир Тикнизян высказался о смене своего российского спортивного гражданства на армянское.
Фото: "Чемпионат"