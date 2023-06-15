Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Испания
21:45
ИталияНе начат

Тикнизян – о смене российского спортивного гражданства на армянское: считаю, что я никого не предал

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник московского "Локомотива" Наир Тикнизян высказался о смене своего российского спортивного гражданства на армянское.
Фото: "Чемпионат"
– Это моя жизнь, мой выбор. Я считаю, что я никого не предавал. Я не уехал из страны, в которой родился. Никогда не позволю себе говорить что-то плохое про страну, которая мне много всего дала в этой жизни. Мое решение было основано на спортивной составляющей, — цитирует Тикнизяна "СЭ".

24-летний Наир Тикнизян родился в Санкт-Петербурге. До 21 года защитник московского "Локомотива" выступал за сборную России разных возрастов. В начале нынешнего года Тикнизян принял решение выступать за сборную Армении. Дебютный поединок в составе своей национальной команды Наир провел 25 марта. Тогда армянская дружина в рамках отборочного турнира к Евро-2024 уступила сборной Турции со счетом 1:2.

Действующее соглашение Наира Тикнизяна с московским "Локомотивом" рассчитано до лета 2026 года. В минувшем сезоне защитник принял участие в 37-ми матчах "железнодорожников". Он сумел записать на свой счет 5 забитых мячей и 5 результативных передач.


Сборная России Сборная Армении Локомотив Тикнизян
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Защитник "Спартака" Тавареш порвал крестообразную связку колена на тренировке молодежной сборной Португалии
Legalbet: переговорами по трансферу Медины в "Спартак" занимается агент Абаскаля. Тренер лично заинтересован в переходе
ЦСКА: пять футболистов играли с травмами против "Краснодара" в Суперфинале Кубка России
36-летний голкипер "Рубина" Александр Беленов может перейти в "Факел" 1
"СЭ": "Крылья Советов" заинтересованы в приобретении полузащитника "Ростова" Тугарева
Защитник "Зенита" Дуглас Сантос: у меня был вариант с "Барселоной", но до конкретики дело не дошло 1
РФС подписал контракт с новым экипировщиком сборной России 1
Мутко: Акинфеев — лицо российского футбола! 5
"Краснодар" объявил о переходе Якимова в "Факел"
Официально: Ролан Гусев покидает ЦСКА. Новым тренером молодежной команды станет Игдисамов
Хавбек ЦСКА Зделар: не рассматриваю никаких предложений от других клубов 2
Metaratings: Газизов войдет в руководство махачкалинского "Динамо" 5
Тикнизян: иногда Дзюба говорит какие-то глупости, которые вообще не соответствуют реальности. Но это смешно! 2
"Челси" отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" в размере 45 млн евро за Маунта
Зырянов – о Кассьерре: играть в "Сочи" и "Зените" — это две большие разницы