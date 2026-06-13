Модрич после ЧМ-2026 готов вернуться в "Реал" — источник

Как стало известно инсайдеру Николо Скире, хорватский полузащитник Лука Модрич определился со своим будущим по окончании чемпионата мира 2026 года.

Фото: Getty Images





Луке Модричу 40 лет, за "Реал" он выступал с 2012 по 2025 год. В составе мадридского клуба хорват провёл 597 матчей, забил 43 мяча и отдал 95 результативных передач. Модрич является обладателем 28 трофеев в составе "



На ЧМ-2026 сборная Хорватии сыграет в группе L с командами Англии, Ганы и Панамы. В первом туре Модрича и компанию ждёт противостояние с англичанами. Встреча состоится 17 июня на "AT&T Стэдиум" в Арлингтоне, штат Техас, США. Начало — в 23:00 мск. По данным источника, Модрич рассматривает вариант с завершением карьеры игрока и переходом в мадридский "Реал" на одну из административных должностей.Луке Модричу 40 лет, за "Реал" он выступал с 2012 по 2025 год. В составе мадридского клуба хорват провёл 597 матчей, забил 43 мяча и отдал 95 результативных передач. Модрич является обладателем 28 трофеев в составе " Реала ", включая 4 чемпионских титула и 2 Кубка Испании, а также 6 титулов Лиги чемпионов УЕФА. Сезон 2025/2026 хорват провёл в итальянском "Милане" (37 матчей, 2 гола, 3 голевых паса).На ЧМ-2026 сборная Хорватии сыграет в группе L с командами Англии, Ганы и Панамы. В первом туре Модрича и компанию ждёт противостояние с англичанами. Встреча состоится 17 июня на "AT&T Стэдиум" в Арлингтоне, штат Техас, США. Начало — в 23:00 мск.

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