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Клубы Премьер-лиги интересуются одним из лучших бомбардиров ФНЛ Антоном Заболотным

Лучший бомбардир «Тосно» Антон Заболотный интересен нескольким командам из второй восьмерки премьер-лиги.

Однако, по информации «Советского спорта», трансферу мешает высокая стоимость игрока и действующий контракт с одним из лидеров ФНЛ. К тому же в соглашении Заболотного с «Тосно» есть пункт, что в случае выхода команды в премьер-лигу контракт автоматически продлевается.

В нынешнем сезоне 25-летний форвард, являющийся воспитанником ЦСКА, в 19 матчах забил 10 голов и сделал пять голевых передач.
Теги: Заболотный Тосно
Сегодня, 18:42
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№3 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 19:30) #
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Болеет за:
«Зенит»
да все эти фнльские нападающие ни о чем - кое-как получается играть при низком сопротивлении немастеровитой защиты, а на уровне РФПЛ - пшик. Как божит в Динамо Панченко, а в ЦСКА его и не видно было. Все эти Делькины, Малояны, Самодины, Салугины, Кутьины - это просто смех, а не форварды, Заболотный туда же.
Последний более-менее добротный форвард из пердива - это Федьков
Регистрация: 16.03.2010
№2 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 19:20) #
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Болеет за:
«Факел»
Во второй лиге здорово играл за Факел, а потом в ФНЛ в том же Факеле плотно сел на лавку проиграв конкуренцию. И был продан в Тосно, где "неожиданно" заиграл.
Для сравнения. Касьян который сейчас не особо виден в Томи в свое время усадил на лавку Заболотного времен Факела.


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№1 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 18:53) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ниочем,не для топ 5 РФПЛ
Регистрация: 3.11.2016
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