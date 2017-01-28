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Крута как никогда. О ренессансе Лиги 1 и сражении "ПСЖ" с "Монако"
После четырех лет абсолютного преимущества "ПСЖ" в Лиге 1 наконец-то нашлись клубы, которые смогли не только навязать ему борьбу, но и сделали чемпионат Франции одним из самых крутых и интригующих в нынешнем сезоне. Rusfootball.info рассказывает о французском футболе, о его русском оттенке и о главном матче прошедших выходных.
Владимир Пономарёв: ЦСКА обязательно будет в тройке по итогам сезона
Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал возвращение в команду Аарона Оланаре, а также уже совершённые трансферные сделки "армейцев".
10 фото из инстаграма будущей супруги Роналду
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Бывший защитник "Локомотива" и сборной России Игорь Чугайнов в беседе с корреспондентом Rusfootball.info прокомментировал последние трансферные слухи вокруг своей экс-команды, а также уже совершённые приобретения.
Футболисты «Астры» и «Погони» не забивают 3 пенальти и не дают подставным судьям повторить трюки из матчей российских клубов
Пару дней назад Rusfootball.info рассказал и показал Вам, какая чертовщина творится в контрольных матчах наших клубов с румынскими: судья ставили пенальти просто так и в случае промаха заставляли их перебивать. Но игроки «Астры» и «Погони» нашли управу на арбитров, превратив происходящее в фарс.
Константин Лепёхин: "Зенит" будет платить Ивановичу 5 млн евро? В чемпионате России никто не достоин таких денег
Бывший полузащитник "Зенита" Константин Лепёхин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал последние трансферные слухи вокруг своей экс-команды, а также уже совершённые приобретения.
Кержаков, Оздоев, Рязанцев и еще 6 российских футболистов, которым не помешает аренда
Зимнее трансферное окно только набирает обороты. Российские команды продолжают комплектовать составы перед второй половиной сезона. Rusfootball.info советует нескольким российским футболистам подумать об аренде.
11 клубов за 10 лет. Все команды Александра Прудникова
Александр Прудников неожиданно разорвал контракт с "Оренбургом" и отправился на сбор в "Локомотив", который его пригласил. Вряд ли что-то помешает футболисту перейти в московский клуб. Rusfootball.info вспоминает все клубы Прудникова.
«Следующий дого... контрольный матч «Урал» сыграет...». Чертовщина на сборах российских клубов
Зима – время отдохнуть от российского футбола. Большинство из вас обычно следит за сборами разве что своей любимой команды, да и то невнимательно. Но в этом году в спаррингах российских клубов с румынскими происходят аномалии, которые Вы могли пропустить и о которых рассказывает Rusfootball.info.
«Он хочет помочь сибирскому футболу». Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Испании на сборах «Томи»
Он играл за «Севилью», «Ливерпуль» и сильнейшую сборную мира на стыке нулевых и десятых годов, мог перейти в «Спартак» в расцвете сил, 16 лет назад познакомился с русской девушкой, ставшей любовью всей своей жизни, и с тех пор приезжал в Россию около 30 раз. Rusfootball.info – об удивительной истории Альберта Риеры, который обожает нашу страну и к 34 годам, возможно, наконец дебютирует в РФПЛ.
Вы это видели? Новые бутсы от Гоши Рубчинского
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Кубок Траоре. Сколько футболистов с одинаковыми фамилиями играет в Кубке Африки
Сейчас в Габоне проходит очередной розыгрыш Кубка Африканских Наций. Те, кто пристально следит за африканским футболом, в курсе, что на этом континенте очень много однофамильцев, либо родственников, которые играют в футбол. Rusfootball.info подсчитал, сколько людей участвуют в турнире с одинаковыми фамилиями
"Халл Сити" об ужасной травме Райана Мэйсона: сейчас он в стабильном состоянии (видео)
Полузащитник "Халл Сити" Райан Мэйсон в матче 22-го тура АПЛ с "Челси" (0:2) получил перелом черепа. Футболисту диагностировано кровоизлияние в мозг, игрок был госпитализирован.
«Сити» не может – Льорис поможет. А Браво «Сити» не поможет
Вратари стали главными фигурами центрального матча английского тура: надёжный Уго Льорис пустил две «пенки», а Клаудио Браво продлил свою серию пропущенных ударов в створ до 6-ти подряд – «Манчестер Сити» упустил победу в матче с «Тоттенхэмом», на которую команда Гвардиолы наиграла.