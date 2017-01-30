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Возрождающаяся Франция, китайские и английские богатеи, облом Зозули: главные события европейского трансферного окна

Возрождающаяся Франция, китайские и английские богатеи, облом Зозули: главные события европейского трансферного окнаСледя за сагами о переходах Луиса Адриано и Бранислава Ивановича, попытками ЦСКА куда-нибудь спихнуть Ласина Траоре, Вы вполне могли не заметить множество интересных трансферов, состоявшихся в Европе за прошедший январь. Rusfootball.info исправляет это упущение и рассказывает всё, что Вам необходимо знать о трансферах закрывшегося вчера европейского окна.
Сегодня, 21:19
Теги: ПСЖ Марсель Манчестер Сити Зозуля
1

Почему Иванович нужен «Зениту», а многие другие игроки состава – нет

Почему Иванович нужен «Зениту», а многие другие игроки состава – нетВозвращение в Россию человека, выигравшего за 10 лет в «Челси» все возможные трофеи, вызывает неоднозначную реакцию, но способно решить проблему «Зенита» в центре обороны. Rusfootball.info – о том, почему приобретение Ивановича верно, но глубину состава клубу надо уменьшать.
Сегодня, 11:45
Теги: Иванович Зенит Челси
18

Давид Луиз, давит «Челси». «Ливерпуль» избежал 4-го домашнего поражения подряд

Давид Луиз, давит «Челси». «Ливерпуль» избежал 4-го домашнего поражения подрядБолельщики «Ливерпуля» могут выдохнуть: ужасный январь завершился не самой худшей игрой с хорошим результатом. Идущий к чемпионству «Челси» был сильнее, солиднее, но не смог увеличить и без того внушительный отрыв от конкурентов.
Сегодня, 01:15
Теги: Челси Ливерпуль
0

Это'О в хабаровском СКА. И другие новости ФНЛ за последнюю неделю

За последнюю неделю в ФНЛ произошло несколько тренерских отставок. "Динамо" пытается удержать Панченко, а Самуэль Это'О провел переговоры с хабаровским СКА. Rusfootball.info о самом интересном, что произошло в первом дивизионе.
Вчера, 17:17
2

Станислав Лысенко: будущего «Кубани» с этим руководством я не вижу. Так и напишите

Экс-игрок «Кубани» и ЦСКА, а также бывший спортивный директор ФК «Краснодар», ныне занимающийся детским футболом (по нашим сведениям - за свой счёт - прим. ред.) Станислав Лысенко в интервью Rusfootball.info прокомментировал текущую ситуацию с «Кубанью» и с общим состоянием спорта в регионе.
30 января 2017 18:17
Теги: Кубань Лысенко
13

Крута как никогда. О ренессансе Лиги 1 и сражении "ПСЖ" с "Монако"

После четырех лет абсолютного преимущества "ПСЖ" в Лиге 1 наконец-то нашлись клубы, которые смогли не только навязать ему борьбу, но и сделали чемпионат Франции одним из самых крутых и интригующих в нынешнем сезоне. Rusfootball.info рассказывает о французском футболе, о его русском оттенке и о главном матче прошедших выходных.
30 января 2017 01:26
Теги: Чемпионат Франции ПСЖ Монако
3

Владимир Пономарёв: ЦСКА обязательно будет в тройке по итогам сезона

Владимир Пономарёв: ЦСКА обязательно будет в тройке по итогам сезона Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал возвращение в команду Аарона Оланаре, а также уже совершённые трансферные сделки "армейцев".
29 января 2017 10:15
Теги: Пономарев Витиньо ЦСКА
19

10 фото из инстаграма будущей супруги Роналду

10 фото из инстаграма будущей супруги РоналдуКриштиану Роналду на днях сделал предложение испанской модели Джорджине Родригес. Rusfootball.info заглянул в инстаграм девушки лучшего футболиста мира.
28 января 2017 22:37
18

Игорь Чугайнов: Панченко и Кверквелия подойдут Локомотиву, Мельгарехо и Фарфан - нет

Игорь Чугайнов: Панченко и Кверквелия подойдут Локомотиву, Мельгарехо и Фарфан - нетБывший защитник "Локомотива" и сборной России Игорь Чугайнов в беседе с корреспондентом Rusfootball.info прокомментировал последние трансферные слухи вокруг своей экс-команды, а также уже совершённые приобретения.
28 января 2017 15:36
Теги: Чугайнов Локомотив
7

Футболисты «Астры» и «Погони» не забивают 3 пенальти и не дают подставным судьям повторить трюки из матчей российских клубов

Футболисты «Астры» и «Погони» не забивают 3 пенальти и не дают подставным судьям повторить трюки из матчей российских клубовПару дней назад Rusfootball.info рассказал и показал Вам, какая чертовщина творится в контрольных матчах наших клубов с румынскими: судья ставили пенальти просто так и в случае промаха заставляли их перебивать. Но игроки «Астры» и «Погони» нашли управу на арбитров, превратив происходящее в фарс.
28 января 2017 10:46
6

Константин Лепёхин: "Зенит" будет платить Ивановичу 5 млн евро? В чемпионате России никто не достоин таких денег

Константин Лепёхин: "Зенит" будет платить Ивановичу 5 млн евро? В чемпионате России никто не достоин таких денегБывший полузащитник "Зенита" Константин Лепёхин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал последние трансферные слухи вокруг своей экс-команды, а также уже совершённые приобретения.
27 января 2017 23:07
Теги: Лепехин Зенит
6

Кержаков, Оздоев, Рязанцев и еще 6 российских футболистов, которым не помешает аренда

Кержаков, Оздоев, Рязанцев и еще 6 российских футболистов, которым не помешает аренда Зимнее трансферное окно только набирает обороты. Российские команды продолжают комплектовать составы перед второй половиной сезона. Rusfootball.info советует нескольким российским футболистам подумать об аренде.
27 января 2017 20:00
4

11 клубов за 10 лет. Все команды Александра Прудникова

11 клубов за 10 лет. Все команды Александра ПрудниковаАлександр Прудников неожиданно разорвал контракт с "Оренбургом" и отправился на сбор в "Локомотив", который его пригласил. Вряд ли что-то помешает футболисту перейти в московский клуб. Rusfootball.info вспоминает все клубы Прудникова.
27 января 2017 08:46
Теги: Прудников Локомотив Спартак
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«Следующий дого... контрольный матч «Урал» сыграет...». Чертовщина на сборах российских клубов

«Следующий дого... контрольный матч «Урал» сыграет...». Чертовщина на сборах российских клубовЗима – время отдохнуть от российского футбола. Большинство из вас обычно следит за сборами разве что своей любимой команды, да и то невнимательно. Но в этом году в спаррингах российских клубов с румынскими происходят аномалии, которые Вы могли пропустить и о которых рассказывает Rusfootball.info.
26 января 2017 20:30
Теги: Урал Амкар Уфа Крылья Советов
4
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