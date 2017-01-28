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Новости партнеров

Крута как никогда. О ренессансе Лиги 1 и сражении "ПСЖ" с "Монако"

Крута как никогда. О ренессансе Лиги 1 и сражении "ПСЖ" с "Монако"После четырех лет абсолютного преимущества "ПСЖ" в Лиге 1 наконец-то нашлись клубы, которые смогли не только навязать ему борьбу, но и сделали чемпионат Франции одним из самых крутых и интригующих в нынешнем сезоне. Rusfootball.info рассказывает о французском футболе, о его русском оттенке и о главном матче прошедших выходных.
Сегодня, 01:26
Теги: Чемпионат Франции, ПСЖ, Монако
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Владимир Пономарёв: ЦСКА обязательно будет в тройке по итогам сезона

Владимир Пономарёв: ЦСКА обязательно будет в тройке по итогам сезона Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал возвращение в команду Аарона Оланаре, а также уже совершённые трансферные сделки "армейцев".
Вчера, 10:15
Теги: Пономарев, Витиньо, ЦСКА
18

10 фото из инстаграма будущей супруги Роналду

10 фото из инстаграма будущей супруги Роналду Криштиану Роналду на днях сделал предложение испанской модели Джорджине Родригес. Rusfootball.info заглянул в инстаграм девушки лучшего футболиста мира.
28 января 2017 22:37
18

Игорь Чугайнов: Панченко и Кверквелия подойдут Локомотиву, Мельгарехо и Фарфан - нет

Игорь Чугайнов: Панченко и Кверквелия подойдут Локомотиву, Мельгарехо и Фарфан - нетБывший защитник "Локомотива" и сборной России Игорь Чугайнов в беседе с корреспондентом Rusfootball.info прокомментировал последние трансферные слухи вокруг своей экс-команды, а также уже совершённые приобретения.
28 января 2017 15:36
Теги: Чугайнов, Локомотив
6

Футболисты «Астры» и «Погони» не забивают 3 пенальти и не дают подставным судьям повторить трюки из матчей российских клубов

Футболисты «Астры» и «Погони» не забивают 3 пенальти и не дают подставным судьям повторить трюки из матчей российских клубовПару дней назад Rusfootball.info рассказал и показал Вам, какая чертовщина творится в контрольных матчах наших клубов с румынскими: судья ставили пенальти просто так и в случае промаха заставляли их перебивать. Но игроки «Астры» и «Погони» нашли управу на арбитров, превратив происходящее в фарс.
28 января 2017 10:46
6

Константин Лепёхин: "Зенит" будет платить Ивановичу 5 млн евро? В чемпионате России никто не достоин таких денег

Константин Лепёхин: "Зенит" будет платить Ивановичу 5 млн евро? В чемпионате России никто не достоин таких денегБывший полузащитник "Зенита" Константин Лепёхин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал последние трансферные слухи вокруг своей экс-команды, а также уже совершённые приобретения.
27 января 2017 23:07
Теги: Лепехин, Зенит
6

Кержаков, Оздоев, Рязанцев и еще 6 российских футболистов, которым не помешает аренда

Кержаков, Оздоев, Рязанцев и еще 6 российских футболистов, которым не помешает аренда Зимнее трансферное окно только набирает обороты. Российские команды продолжают комплектовать составы перед второй половиной сезона. Rusfootball.info советует нескольким российским футболистам подумать об аренде.
27 января 2017 20:00
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11 клубов за 10 лет. Все команды Александра Прудникова

11 клубов за 10 лет. Все команды Александра ПрудниковаАлександр Прудников неожиданно разорвал контракт с "Оренбургом" и отправился на сбор в "Локомотив", который его пригласил. Вряд ли что-то помешает футболисту перейти в московский клуб. Rusfootball.info вспоминает все клубы Прудникова.
27 января 2017 08:46
Теги: Прудников, Локомотив, Спартак
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«Следующий дого... контрольный матч «Урал» сыграет...». Чертовщина на сборах российских клубов

«Следующий дого... контрольный матч «Урал» сыграет...». Чертовщина на сборах российских клубовЗима – время отдохнуть от российского футбола. Большинство из вас обычно следит за сборами разве что своей любимой команды, да и то невнимательно. Но в этом году в спаррингах российских клубов с румынскими происходят аномалии, которые Вы могли пропустить и о которых рассказывает Rusfootball.info.
26 января 2017 20:30
Теги: Урал, Амкар, Уфа, Крылья Советов
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«Он хочет помочь сибирскому футболу». Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Испании на сборах «Томи»

«Он хочет помочь сибирскому футболу». Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Испании на сборах «Томи»Он играл за «Севилью», «Ливерпуль» и сильнейшую сборную мира на стыке нулевых и десятых годов, мог перейти в «Спартак» в расцвете сил, 16 лет назад познакомился с русской девушкой, ставшей любовью всей своей жизни, и с тех пор приезжал в Россию около 30 раз. Rusfootball.info – об удивительной истории Альберта Риеры, который обожает нашу страну и к 34 годам, возможно, наконец дебютирует в РФПЛ.
25 января 2017 17:35
Теги: Томь, Ливерпуль, Сборная Испании
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Вы это видели? Новые бутсы от Гоши Рубчинского

Вы это видели? Новые бутсы от Гоши Рубчинского12 января в Калининграде прошел показ известного российского дизайнера Гоши Рубчинского. На нем была представлена одежда, которую он разработал специально для adidas Football. В числе представленных вещей была новая футбольная обувь. Rusfootball.info просит вас оценить.
25 января 2017 15:15
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Кубок Траоре. Сколько футболистов с одинаковыми фамилиями играет в Кубке Африки

Кубок Траоре. Сколько футболистов с одинаковыми фамилиями играет в Кубке Африки Сейчас в Габоне проходит очередной розыгрыш Кубка Африканских Наций. Те, кто пристально следит за африканским футболом, в курсе, что на этом континенте очень много однофамильцев, либо родственников, которые играют в футбол. Rusfootball.info подсчитал, сколько людей участвуют в турнире с одинаковыми фамилиями
23 января 2017 20:13
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"Халл Сити" об ужасной травме Райана Мэйсона: сейчас он в стабильном состоянии (видео)

"Халл Сити" об ужасной травме Райана Мэйсона: сейчас он в стабильном состоянии (видео)Полузащитник "Халл Сити" Райан Мэйсон в матче 22-го тура АПЛ с "Челси" (0:2) получил перелом черепа. Футболисту диагностировано кровоизлияние в мозг, игрок был госпитализирован.
23 января 2017 10:12
Теги: Халл Сити
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«Сити» не может – Льорис поможет. А Браво «Сити» не поможет

«Сити» не может – Льорис поможет. А Браво «Сити» не поможетВратари стали главными фигурами центрального матча английского тура: надёжный Уго Льорис пустил две «пенки», а Клаудио Браво продлил свою серию пропущенных ударов в створ до 6-ти подряд – «Манчестер Сити» упустил победу в матче с «Тоттенхэмом», на которую команда Гвардиолы наиграла.
21 января 2017 22:35
Теги: Манчестер Сити, Тоттенхэм, Льорис, Браво
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