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Не секонд-хенд. Молло в «Зените»: плюсы и минусы

Не секонд-хенд. Молло в «Зените»: плюсы и минусыПохоже, Геннадий Орлов скоро поменяет мнение о лидере «Крыльев Советов» Йоане Молло: игрок, которого известный комментатор назвал «секонд-хендом», не нужным нашему футболу, перебирается в «Зенит». Автор Rusfootball.info, видевший все матчи Молло в России, рассказывает о ещё одном самарском приобретении петербургского клуба.
Вчера, 15:52
Теги: Молло, Зенит, Крылья Советов
13

"Я ждал этого шанса 20 лет". Кто теперь будет тренировать "Анжи"

"Я ждал этого шанса 20 лет". Кто теперь будет тренировать "Анжи" "Анжи" перед Новым годом резко сменил курс. На место чешского тренера Врба пришел Александр Григорян, еще недавно работавший в женском в футболе. Rusfootball.info рассказывает о самом харизматичном тренере ФНЛ, который теперь будет завоевывать Премьер-лигу.
Вчера, 11:08
Теги: Григорян, Анжи
8

Алексей Миранчук. Играть или зарабатывать?

Алексей Миранчук. Играть или зарабатывать?Каждому человеку приходится в своей жизни делать важный выбор, от которого порой зависит его будущее. Не являются исключением и футболисты, получающие в течение своей карьеры немало заманчивых предложений, подобно тех, что сейчас имеет Алексей Миранчук. Rusfootball.info рассуждает, почему одному из самых многообещающих футболистов страны не следует принимать скоропалительных решений, а лучше задуматься о продлении контракта с «Локомотивом».
8 января 2017 13:12
Теги: Миранчук, Локомотив, Рубин
11

Халк, Витцель, Боаш и еще 5 бывших представителей РФПЛ в Китае

Халк, Витцель, Боаш и еще 5 бывших представителей РФПЛ в Китае Китай продолжает взрывать трансферный рынок. За последние полгода только "Зенит" заработал на продажах в Китай больше 70 миллионов евро. В последнее время в Китай перебираются многие известные игроки. Rusfootball.info рассказывает о тех футболистах, которые когда-то играли в РФПЛ, а сейчас делают это в Поднебесной
6 января 2017 02:09
Теги: Халк, Виллаш-Боаш, Витсель
8

«Челси» не при деле. Третий подряд дубль Делле Алли заканчивает суперсерию Конте

«Челси» не при деле. Третий подряд дубль Делле Алли заканчивает суперсерию КонтеКогда-то это должно было закончиться: «Челси» победил во вроде бы как самой конкурентной лиге мира 13 раз подряд, но ничего не смог поделать с навесами Кристиана Эриксена и ударами Делле Алли, который забил 7 мячей в последних 4-х матчах! Rusfootball.info рассказывает о матче, который вы могли проспать или просмотреть из-за хоккейного молодёжного полуфинала.
5 января 2017 00:53
Теги: Алли, Тоттенхэм, Челси, Конте
1

Иван Новосельцев: многие удивились, зачем это надо: "У тебя отпуск, а ты тренируешься, отдыхай!" (видео)

Иван Новосельцев: многие удивились, зачем это надо: "У тебя отпуск, а ты тренируешься, отдыхай!" (видео)Защитник «Зенита» и сборной России Иван Новосельцев рассказал, почему вместо пляжей Мальдивских островов поехал заниматься с индивидуальным тренером во Францию.
4 января 2017 12:59
Теги: Новосельцев, Зенит
16

Ничего футбольного – просто бизнес. Витсель и ещё 8 игроков, выбравших китайские деньги

Ничего футбольного – просто бизнес. Витсель и ещё 8 игроков, выбравших китайские деньги«Ювентус» не смог провернуть трансфер Акселя Витселя в последний день лета, но взаимное желание клуба и бельгийца быть вместе делало будущий трансфер вопросом времени. Однако Аксель решил завершить свою большую европейскую карьеру, не начав её. Rusfootball.info представляет подборку парней, которые заработают ваш оклад быстрее, чем вы прочитаете этот текст.
2 января 2017 13:48
Теги: Витсель, Оскар, Рамирес, Лавесси, Тейшейра
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Роналдо ответил на поздравление Кросса с Новым годом (фото)

Роналдо ответил на поздравление Кросса с Новым годом (фото)Полузащитник сборной Германии Тони Кроос перед наступлением 2017 года не преминул возможностью напомнить своим немецким и бразильским подписчикам о полуфинале чемпионата мира, который закончился со счётом 1:7. Но легендарный бразилец Роналдо, обыгравший Германию со счётом 2:0 в финале ЧМ-2002, нашёл чем ответить немцу.
2 января 2017 11:20
Теги: Роналдо, Кроос, Сборная Бразилии
7

Новогоднее настроение: Алькантара отдаёт пас на Санта Клауса, приняв его за партнёра (ВИДЕО)

Новогоднее настроение: Алькантара отдаёт пас на Санта Клауса, приняв его за партнёра (ВИДЕО)Полузащитник "Баварии" Тиаго Алькантара в последнем матче перед перерывом в Бундеслиге против "Лейпцига" подумал, что Санта с рекламного щита - тоже свой, и выдал ему точную передачу на ход.
1 января 2017 12:23
Теги: Бавария, Тиаго, Видео
3

С Новым годом!

С Новым годом!Перед боем курантов Президент скажет о том, что 2016-й был трудным годом и будет прав. Тем не менее, команда Rusfootball.info желает всем войти в новый год с оптимизмом и поздравляет с наступлением 2017-го!
31 декабря 2016 09:13
Теги: Джанаев, Лунев, Смолов, Роналду
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16 российских футболистов, которые радовали нас в 2016 году

16 российских футболистов, которые радовали нас в 2016 годуВеликолепные ростовчане, новые спартаковцы, истории восхождения к вершинам из ниоткуда – прочитав итоговый материал Rusfootball.info о тех, кто оставил приятное впечатление своей игрой в 2016 году, вы поймёте, что российский футбол небезнадёжен.
30 декабря 2016 10:37
Теги: Смолов, Спартак, Дзюба, Ростов
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16 российских футболистов, которые огорчили нас в 2016 году

16 российских футболистов, которые огорчили нас в 2016 годуЕсли бы не «Ростов», уходящий год можно было бы смело называть провальным для российского футбола. Потому недостатка в кандидатах для итогового материала о главных разочарованиях 2016-го Rusfootball.info не испытывал.
29 декабря 2016 10:11
Теги: Смольников, Лодыгин, Миранчук, Игнашевич
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Ибра, Ибра! Об игроке «Крыльев», который пополнит «Зенит»

Ибра, Ибра! Об игроке «Крыльев», который пополнит «Зенит»Благодаря неплохой игре за «Крылья» и правильному паспорту Ибрагим Цаллагов не первый год мелькает в трансферных слухах применительно к российским топ-командам. Однако на этот раз «Зениту», судя по сообщениям СМИ и заявлениям руководства самарского клуба, удалось продвинуться дальше слухов и простого интереса к игроку, о котором рассказывает автор Rusfootball.info
28 декабря 2016 10:13
Теги: Цаллагов, Зенит, Крылья Советов
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Сильный и отважный воин. Кого подписал «Спартак»?

Сильный и отважный воин. Кого подписал «Спартак»?Вслед за Александром Селиховым из Перми в стан лидера чемпионата отправился новобранец сборной России и один из лучших центральных защитников первой части Премьер-лиги. Rusfootball.info знакомит читателей с Георгием Джикией, а, вернее, это делает он сам.
26 декабря 2016 22:00
Теги: Джикия, Амкар, Спартак, Локомотив
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