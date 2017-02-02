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Новости партнеров

Вячеслав Булавин: Дзюбу сделали капитаном "Зенита" не назло "Спартаку"

Вячеслав Булавин: Дзюбу сделали капитаном "Зенита" не назло "Спартаку" Бывший защитник "Зенита" Вячеслав Булавин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал переход в команду Бранислава Ивановича, отсутствие Йоанна Молло и Андрея Лунёва в заявке на Лигу Европы, а также назначение Артёма Дзюбы капитаном.
Вчера, 20:48
Теги: Булавин Дзюба Спартак Зенит
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Равиль Сабитов: Миранчук? Нельзя винить игрока в том, что он уходит туда, где будет лучше

Равиль Сабитов: Миранчук? Нельзя винить игрока в том, что он уходит туда, где будет лучше Бывший защитник "Локомотива" Равиль Сабитов в интервью для Rusfootball.info прокомментировал вероятный уход из клуба Алексея Миранчука, переход Джефферсона Фарфана и предстоящее подписание Стивена Колкера.
Вчера, 17:24
Теги: Сабитов Миранчук Локомотив
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Какой «Атлетико» настоящий? «Барселона» делает задел перед ответным полуфиналом

Какой «Атлетико» настоящий? «Барселона» делает задел перед ответным полуфиналомДве из 4-х сильнейших команд Европы последних лет сошлись в досрочном финале Кубка Испании и выдали два абсолютно разных тайма: разочаровывающий в этом сезоне «Атлетико» вчистую провалил 1-й тайм, но во 2-м стал похож на себя лучших образцов.
2 февраля 2017 01:17
Теги: Атлетико Барселона Месси Суарес Симеоне
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Возрождающаяся Франция, китайские и английские богатеи, облом Зозули: главные события европейского трансферного окна

Возрождающаяся Франция, китайские и английские богатеи, облом Зозули: главные события европейского трансферного окнаСледя за сагами о переходах Луиса Адриано и Бранислава Ивановича, попытками ЦСКА куда-нибудь спихнуть Ласина Траоре, Вы вполне могли не заметить множество интересных трансферов, состоявшихся в Европе за прошедший январь. Rusfootball.info исправляет это упущение и рассказывает всё, что Вам необходимо знать о трансферах закрывшегося вчера европейского окна.
1 февраля 2017 21:19
Теги: ПСЖ Марсель Манчестер Сити Зозуля
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Почему Иванович нужен «Зениту», а многие другие игроки состава – нет

Почему Иванович нужен «Зениту», а многие другие игроки состава – нетВозвращение в Россию человека, выигравшего за 10 лет в «Челси» все возможные трофеи, вызывает неоднозначную реакцию, но способно решить проблему «Зенита» в центре обороны. Rusfootball.info – о том, почему приобретение Ивановича верно, но глубину состава клубу надо уменьшать.
1 февраля 2017 11:45
Теги: Иванович Зенит Челси
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Давид Луиз, давит «Челси». «Ливерпуль» избежал 4-го домашнего поражения подряд

Болельщики «Ливерпуля» могут выдохнуть: ужасный январь завершился не самой худшей игрой с хорошим результатом. Идущий к чемпионству «Челси» был сильнее, солиднее, но не смог увеличить и без того внушительный отрыв от конкурентов.
1 февраля 2017 01:15
Теги: Челси Ливерпуль
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Это'О в хабаровском СКА. И другие новости ФНЛ за последнюю неделю

За последнюю неделю в ФНЛ произошло несколько тренерских отставок. "Динамо" пытается удержать Панченко, а Самуэль Это'О провел переговоры с хабаровским СКА. Rusfootball.info о самом интересном, что произошло в первом дивизионе.
31 января 2017 17:17
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Станислав Лысенко: будущего «Кубани» с этим руководством я не вижу. Так и напишите

Экс-игрок «Кубани» и ЦСКА, а также бывший спортивный директор ФК «Краснодар», ныне занимающийся детским футболом (по нашим сведениям - за свой счёт - прим. ред.) Станислав Лысенко в интервью Rusfootball.info прокомментировал текущую ситуацию с «Кубанью» и с общим состоянием спорта в регионе.
30 января 2017 18:17
Теги: Кубань Лысенко
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Крута как никогда. О ренессансе Лиги 1 и сражении "ПСЖ" с "Монако"

После четырех лет абсолютного преимущества "ПСЖ" в Лиге 1 наконец-то нашлись клубы, которые смогли не только навязать ему борьбу, но и сделали чемпионат Франции одним из самых крутых и интригующих в нынешнем сезоне. Rusfootball.info рассказывает о французском футболе, о его русском оттенке и о главном матче прошедших выходных.
30 января 2017 01:26
Теги: Чемпионат Франции ПСЖ Монако
3

Владимир Пономарёв: ЦСКА обязательно будет в тройке по итогам сезона

Владимир Пономарёв: ЦСКА обязательно будет в тройке по итогам сезона Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал возвращение в команду Аарона Оланаре, а также уже совершённые трансферные сделки "армейцев".
29 января 2017 10:15
Теги: Пономарев Витиньо ЦСКА
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10 фото из инстаграма будущей супруги Роналду

10 фото из инстаграма будущей супруги РоналдуКриштиану Роналду на днях сделал предложение испанской модели Джорджине Родригес. Rusfootball.info заглянул в инстаграм девушки лучшего футболиста мира.
28 января 2017 22:37
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Игорь Чугайнов: Панченко и Кверквелия подойдут Локомотиву, Мельгарехо и Фарфан - нет

Игорь Чугайнов: Панченко и Кверквелия подойдут Локомотиву, Мельгарехо и Фарфан - нетБывший защитник "Локомотива" и сборной России Игорь Чугайнов в беседе с корреспондентом Rusfootball.info прокомментировал последние трансферные слухи вокруг своей экс-команды, а также уже совершённые приобретения.
28 января 2017 15:36
Теги: Чугайнов Локомотив
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Футболисты «Астры» и «Погони» не забивают 3 пенальти и не дают подставным судьям повторить трюки из матчей российских клубов

Футболисты «Астры» и «Погони» не забивают 3 пенальти и не дают подставным судьям повторить трюки из матчей российских клубовПару дней назад Rusfootball.info рассказал и показал Вам, какая чертовщина творится в контрольных матчах наших клубов с румынскими: судья ставили пенальти просто так и в случае промаха заставляли их перебивать. Но игроки «Астры» и «Погони» нашли управу на арбитров, превратив происходящее в фарс.
28 января 2017 10:46
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Константин Лепёхин: "Зенит" будет платить Ивановичу 5 млн евро? В чемпионате России никто не достоин таких денег

Константин Лепёхин: "Зенит" будет платить Ивановичу 5 млн евро? В чемпионате России никто не достоин таких денегБывший полузащитник "Зенита" Константин Лепёхин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал последние трансферные слухи вокруг своей экс-команды, а также уже совершённые приобретения.
27 января 2017 23:07
Теги: Лепехин Зенит
6
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