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"Мегафон" обеспечит связь для Кубка конфедераций и ЧМ-2018 (2)
Вячеслав Булавин: Дзюбу сделали капитаном "Зенита" не назло "Спартаку"
Бывший защитник "Зенита" Вячеслав Булавин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал переход в команду Бранислава Ивановича, отсутствие Йоанна Молло и Андрея Лунёва в заявке на Лигу Европы, а также назначение Артёма Дзюбы капитаном.
Равиль Сабитов: Миранчук? Нельзя винить игрока в том, что он уходит туда, где будет лучше
Бывший защитник "Локомотива" Равиль Сабитов в интервью для Rusfootball.info прокомментировал вероятный уход из клуба Алексея Миранчука, переход Джефферсона Фарфана и предстоящее подписание Стивена Колкера.
Какой «Атлетико» настоящий? «Барселона» делает задел перед ответным полуфиналом
Две из 4-х сильнейших команд Европы последних лет сошлись в досрочном финале Кубка Испании и выдали два абсолютно разных тайма: разочаровывающий в этом сезоне «Атлетико» вчистую провалил 1-й тайм, но во 2-м стал похож на себя лучших образцов.
Возрождающаяся Франция, китайские и английские богатеи, облом Зозули: главные события европейского трансферного окна
Следя за сагами о переходах Луиса Адриано и Бранислава Ивановича, попытками ЦСКА куда-нибудь спихнуть Ласина Траоре, Вы вполне могли не заметить множество интересных трансферов, состоявшихся в Европе за прошедший январь. Rusfootball.info исправляет это упущение и рассказывает всё, что Вам необходимо знать о трансферах закрывшегося вчера европейского окна.
Почему Иванович нужен «Зениту», а многие другие игроки состава – нет
Возвращение в Россию человека, выигравшего за 10 лет в «Челси» все возможные трофеи, вызывает неоднозначную реакцию, но способно решить проблему «Зенита» в центре обороны. Rusfootball.info – о том, почему приобретение Ивановича верно, но глубину состава клубу надо уменьшать.
Давид Луиз, давит «Челси». «Ливерпуль» избежал 4-го домашнего поражения подряд
Болельщики «Ливерпуля» могут выдохнуть: ужасный январь завершился не самой худшей игрой с хорошим результатом. Идущий к чемпионству «Челси» был сильнее, солиднее, но не смог увеличить и без того внушительный отрыв от конкурентов.
Это'О в хабаровском СКА. И другие новости ФНЛ за последнюю неделю
За последнюю неделю в ФНЛ произошло несколько тренерских отставок. "Динамо" пытается удержать Панченко, а Самуэль Это'О провел переговоры с хабаровским СКА. Rusfootball.info о самом интересном, что произошло в первом дивизионе.
Станислав Лысенко: будущего «Кубани» с этим руководством я не вижу. Так и напишите
Экс-игрок «Кубани» и ЦСКА, а также бывший спортивный директор ФК «Краснодар», ныне занимающийся детским футболом (по нашим сведениям - за свой счёт - прим. ред.) Станислав Лысенко в интервью Rusfootball.info прокомментировал текущую ситуацию с «Кубанью» и с общим состоянием спорта в регионе.
Крута как никогда. О ренессансе Лиги 1 и сражении "ПСЖ" с "Монако"
После четырех лет абсолютного преимущества "ПСЖ" в Лиге 1 наконец-то нашлись клубы, которые смогли не только навязать ему борьбу, но и сделали чемпионат Франции одним из самых крутых и интригующих в нынешнем сезоне. Rusfootball.info рассказывает о французском футболе, о его русском оттенке и о главном матче прошедших выходных.
Владимир Пономарёв: ЦСКА обязательно будет в тройке по итогам сезона
Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал возвращение в команду Аарона Оланаре, а также уже совершённые трансферные сделки "армейцев".
10 фото из инстаграма будущей супруги Роналду
Криштиану Роналду на днях сделал предложение испанской модели Джорджине Родригес. Rusfootball.info заглянул в инстаграм девушки лучшего футболиста мира.
Игорь Чугайнов: Панченко и Кверквелия подойдут Локомотиву, Мельгарехо и Фарфан - нет
Бывший защитник "Локомотива" и сборной России Игорь Чугайнов в беседе с корреспондентом Rusfootball.info прокомментировал последние трансферные слухи вокруг своей экс-команды, а также уже совершённые приобретения.
Футболисты «Астры» и «Погони» не забивают 3 пенальти и не дают подставным судьям повторить трюки из матчей российских клубов
Пару дней назад Rusfootball.info рассказал и показал Вам, какая чертовщина творится в контрольных матчах наших клубов с румынскими: судья ставили пенальти просто так и в случае промаха заставляли их перебивать. Но игроки «Астры» и «Погони» нашли управу на арбитров, превратив происходящее в фарс.
Константин Лепёхин: "Зенит" будет платить Ивановичу 5 млн евро? В чемпионате России никто не достоин таких денег
Бывший полузащитник "Зенита" Константин Лепёхин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал последние трансферные слухи вокруг своей экс-команды, а также уже совершённые приобретения.