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Без бромантана. Как Андрей Чернышов работает в сербском «Спартаке»

Без бромантана. Как Андрей Чернышов работает в сербском «Спартаке»С ноября 2015 Андрей Чернышов снова тренирует «Спартак», на этот раз сербский. Как бывший тренер красно-белых и молодёжной сборной России дошёл до такой жизни, и как ему работается на севере Сербии – разбирался Rusfootball.info
Вчера, 12:19
Теги: Чернышов, Спартак, Червиченко
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10 знакомых футболистов для российских болельщиков, которые сыграют на Кубке Африки

10 знакомых футболистов для российских болельщиков, которые сыграют на Кубке Африки Сегодня в Габоне стартует очередной розыгрыш Кубка Африканских Наций. Традиционно в турнире принимают участия футболисты из РФПЛ. Rusfootball.info показывает знакомые российским болельщикам лица, кого мы увидим на африканских полях.
14 января 2017 19:01
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"Если бы Траоре бил пенальти, то перегнал бы Смолова". Как Селюк защищает своего игрока

"Если бы Траоре бил пенальти, то перегнал бы Смолова". Как Селюк защищает своего игрока Ласина Траоре посредственно провел первую часть чемпионата. Его агенту Дмитрию Селюку, кроме перепалки с Гвардиолой в прессе, еще пришлось по осени отбиваться от российских журналистов с вопросами по игре форварда ЦСКА. Rusfootball.info показывает, что наговорил эпатажный агент СМИ.
14 января 2017 14:41
Теги: Траоре, ЦСКА, Селюк
17

Самедов в "Спартаке" - хорошо тебе и мне

Самедов в "Спартаке" - хорошо тебе и мне"Локомотив" и "Спартак" согласовали трансфер Александра Самедова, а потому Rusfootball.info рассказывает, почему данная сделка хороша для всех сторон.
13 января 2017 12:30
Теги: Самедов, Спартак, Локомотив
13

Пирожки по-баварски. Томас Мюллер «разговаривает» по паспорту, чтобы не давать интервью (ВИДЕО)

Пирожки по-баварски. Томас Мюллер «разговаривает» по паспорту, чтобы не давать интервью (ВИДЕО)Европейские футболисты тоже не всегда горят желанием общаться с журналистами: если Александр Рязанцев несколько лет назад использовал для отказа от интервью пирожок, то Томас Мюллер пустил в ход паспорт, который использовал в качестве телефона.
12 января 2017 17:36
Теги: Мюллер, Бавария, Видео
9

Азмун, Денисов и еще 5 игроков с азиатским паспортом в России, которые могут переехать в Китай

Азмун, Денисов и еще 5 игроков с азиатским паспортом в России, которые могут переехать в Китай Китайцы после появления нового лимита на легионеров начали искать игроков с паспортом азиатской конфедерации. Туда уже перебрался Одил Ахмедов из "Краснодара", и вот-вот перейдет Валерий Кичин из "Енисея". Rusfootball.info представляет тех азиатских паспортистов российского футбола.
12 января 2017 11:00
Теги: Ростов, Азмун, Денисов В., Ахмедов
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Добро или зло - что творит ФИФА, увеличивая число участников Чемпионата Мира?

Добро или зло - что творит ФИФА, увеличивая число участников Чемпионата Мира?С 2026-го года в финальной стадии Чемпионата Мира будут участвовать 48 национальных сборных. Rusfootball.info пробует понять, что несет в себе новая реформа международной федерации футбола - добро или зло?
11 января 2017 10:00
Теги: Чемпионат Мира, ФИФА, Джанни Инфантино
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Как дела у бывших легионеров РФПЛ, которые летом уехали в большие чемпионаты

Как дела у бывших легионеров РФПЛ, которые летом уехали в большие чемпионатыЛетом всего девять игроков РФПЛ отправились на повышение в большие европейские чемпионаты. Среди них Муса и Гарай. Rusfootball.info рассказывает, как у них пока складываются дела в новом чемпионате.
10 января 2017 19:22
Теги: Зенит, ЦСКА, Муса, Зинченко
6

Не секонд-хенд. Молло в «Зените»: плюсы и минусы

Не секонд-хенд. Молло в «Зените»: плюсы и минусыПохоже, Геннадий Орлов скоро поменяет мнение о лидере «Крыльев Советов» Йоане Молло: игрок, которого известный комментатор назвал «секонд-хендом», не нужным нашему футболу, перебирается в «Зенит». Автор Rusfootball.info, видевший все матчи Молло в России, рассказывает о ещё одном самарском приобретении петербургского клуба.
9 января 2017 15:52
Теги: Молло, Зенит, Крылья Советов
17

"Я ждал этого шанса 20 лет". Кто теперь будет тренировать "Анжи"

"Я ждал этого шанса 20 лет". Кто теперь будет тренировать "Анжи" "Анжи" перед Новым годом резко сменил курс. На место чешского тренера Врба пришел Александр Григорян, еще недавно работавший в женском в футболе. Rusfootball.info рассказывает о самом харизматичном тренере ФНЛ, который теперь будет завоевывать Премьер-лигу.
9 января 2017 11:08
Теги: Григорян, Анжи
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Алексей Миранчук. Играть или зарабатывать?

Алексей Миранчук. Играть или зарабатывать?Каждому человеку приходится в своей жизни делать важный выбор, от которого порой зависит его будущее. Не являются исключением и футболисты, получающие в течение своей карьеры немало заманчивых предложений, подобно тех, что сейчас имеет Алексей Миранчук. Rusfootball.info рассуждает, почему одному из самых многообещающих футболистов страны не следует принимать скоропалительных решений, а лучше задуматься о продлении контракта с «Локомотивом».
8 января 2017 13:12
Теги: Миранчук, Локомотив, Рубин
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Халк, Витцель, Боаш и еще 5 бывших представителей РФПЛ в Китае

Халк, Витцель, Боаш и еще 5 бывших представителей РФПЛ в Китае Китай продолжает взрывать трансферный рынок. За последние полгода только "Зенит" заработал на продажах в Китай больше 70 миллионов евро. В последнее время в Китай перебираются многие известные игроки. Rusfootball.info рассказывает о тех футболистах, которые когда-то играли в РФПЛ, а сейчас делают это в Поднебесной
6 января 2017 02:09
Теги: Халк, Виллаш-Боаш, Витсель
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«Челси» не при деле. Третий подряд дубль Делле Алли заканчивает суперсерию Конте

«Челси» не при деле. Третий подряд дубль Делле Алли заканчивает суперсерию КонтеКогда-то это должно было закончиться: «Челси» победил во вроде бы как самой конкурентной лиге мира 13 раз подряд, но ничего не смог поделать с навесами Кристиана Эриксена и ударами Делле Алли, который забил 7 мячей в последних 4-х матчах! Rusfootball.info рассказывает о матче, который вы могли проспать или просмотреть из-за хоккейного молодёжного полуфинала.
5 января 2017 00:53
Теги: Алли, Тоттенхэм, Челси, Конте
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Иван Новосельцев: многие удивились, зачем это надо: "У тебя отпуск, а ты тренируешься, отдыхай!" (видео)

Иван Новосельцев: многие удивились, зачем это надо: "У тебя отпуск, а ты тренируешься, отдыхай!" (видео)Защитник «Зенита» и сборной России Иван Новосельцев рассказал, почему вместо пляжей Мальдивских островов поехал заниматься с индивидуальным тренером во Францию.
4 января 2017 12:59
Теги: Новосельцев, Зенит
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