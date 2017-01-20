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Новости партнеров

«Сити» не может – Льорис поможет. А Браво «Сити» не поможет

«Сити» не может – Льорис поможет. А Браво «Сити» не поможетВратари стали главными фигурами центрального матча английского тура: надёжный Уго Льорис пустил две «пенки», а Клаудио Браво продлил свою серию пропущенных ударов в створ до 6-ти подряд – «Манчестер Сити» упустил победу в матче с «Тоттенхэмом», на которую команда Гвардиолы наиграла.
Вчера, 22:35
Теги: Манчестер Сити, Тоттенхэм, Льорис, Браво
0

Реванш униженного Гвардиолы и ещё 5 главных матчей выходных

Реванш униженного Гвардиолы и ещё 5 главных матчей выходныхВ предстоящие выходные после зимних каникул возобновляются все ведущие европейские чемпионаты, а вместе с тем возобновляется и рубрика Rusfootball.info о том, что и почему в этот уик-энд пропускать нельзя.
20 января 2017 13:41
Теги: Манчестер Сити, Тоттенхэм, Милан, РБ Лейпциг
2

Наши в Португалии. Где они сейчас?

Наши в Португалии. Где они сейчас? В прошлом году у президента "Лейрии" Александра Толстикова возникли проблемы с законом и большинство наших футболистов покинуло команду. Rusfootball.info рассказывает, как сложилась карьера футболистов, которые еще недавно уезжали за практикой в третий дивизион Португалии.
19 января 2017 22:26
3

Тихий Дон, или как Девич без лишнего шума оказался в "Ростове"

Тихий Дон, или как Девич без лишнего шума оказался в "Ростове"Пока все внимание футбольной России сконцентрировано на "спартаковских" Луисе Адриано и Самедове, на "зенитовских" Эрнани и Молло, на берегах тихого Дона происходят не менее интересные трансферные события. Курбан Бердыев пополнил состав своей команды еще одним экс-игроком "Рубина", который теперь пробудет в "Ростове" до лета 2018-го года. Rusfootball.info анализирует состоявшееся во вторник подписание контракта с Марко Девичем.
18 января 2017 16:00
Теги: Девич, Рубин, Ростов
5

Что натворил «Ювентус» и как на это отреагировал интернет

Что натворил «Ювентус» и как на это отреагировал интернет«Ювентус» заплатил дизайнерам 200 тысяч евро, чтобы ассоциироваться с буквой «J» и получил стильный плагиат разработок студии Артемия Лебедева. Rusfootball.info показывает, как интернет отреагировал на ребрендинг итальянского гегемона.
18 января 2017 11:20
Теги: Ювентус
11

Барриос или Эменике? Возможные плюсы и минусы перехода Луиса Адриано

Барриос или Эменике? Возможные плюсы и минусы перехода Луиса АдрианоЛидер чемпионата России наконец обзавёлся вторым нападающим: главной новостью последних дней стало подписание «Спартаком» Луиса Адриано. Rusfootball.info находит положительные стороны этой сделки, но понимает скептическое её восприятие.
17 января 2017 19:00
Теги: Адриано, Спартак, Милан, Шахтер
6

Продажа "Динамо" за рубль. И другие новости ФНЛ последних недель.

Продажа "Динамо" за рубль. И другие новости ФНЛ последних недель. Клубы ФНЛ начинают готовиться ко второй половине сезона, но с некоторыми проблемами. Кто-то не вышел из отпуска, кто-то отправляет лидеров во вторую команду, а кто-то просто ждет деньги на сборы. Rusfootball.info рассказывает о последних вестях в ФНЛ
16 января 2017 22:19
Теги: Динамо, Енисей, Григорян
9

Валерий Рейнгольд: трансфер Самедова в "Спартак" вызывает у меня двоякие чувства

Валерий Рейнгольд: трансфер Самедова в "Спартак" вызывает у меня двоякие чувства Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал переход полузащитника "Локомотива" Александра Самедова в команду Массимо Карреры.
16 января 2017 20:18
Теги: Рейнгольд, Промес, Самедов, Семин, Спартак
28

Без бромантана. Как Андрей Чернышов работает в сербском «Спартаке»

Без бромантана. Как Андрей Чернышов работает в сербском «Спартаке»С ноября 2015 Андрей Чернышов снова тренирует «Спартак», на этот раз сербский. Как бывший тренер красно-белых и молодёжной сборной России дошёл до такой жизни, и как ему работается на севере Сербии – разбирался Rusfootball.info
15 января 2017 12:19
Теги: Чернышов, Спартак, Червиченко
12

10 знакомых футболистов для российских болельщиков, которые сыграют на Кубке Африки

10 знакомых футболистов для российских болельщиков, которые сыграют на Кубке Африки Сегодня в Габоне стартует очередной розыгрыш Кубка Африканских Наций. Традиционно в турнире принимают участия футболисты из РФПЛ. Rusfootball.info показывает знакомые российским болельщикам лица, кого мы увидим на африканских полях.
14 января 2017 19:01
2

"Если бы Траоре бил пенальти, то перегнал бы Смолова". Как Селюк защищает своего игрока

"Если бы Траоре бил пенальти, то перегнал бы Смолова". Как Селюк защищает своего игрока Ласина Траоре посредственно провел первую часть чемпионата. Его агенту Дмитрию Селюку, кроме перепалки с Гвардиолой в прессе, еще пришлось по осени отбиваться от российских журналистов с вопросами по игре форварда ЦСКА. Rusfootball.info показывает, что наговорил эпатажный агент СМИ.
14 января 2017 14:41
Теги: Траоре, ЦСКА, Селюк
15

Самедов в "Спартаке" - хорошо тебе и мне

Самедов в "Спартаке" - хорошо тебе и мне"Локомотив" и "Спартак" согласовали трансфер Александра Самедова, а потому Rusfootball.info рассказывает, почему данная сделка хороша для всех сторон.
13 января 2017 12:30
Теги: Самедов, Спартак, Локомотив
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Пирожки по-баварски. Томас Мюллер «разговаривает» по паспорту, чтобы не давать интервью (ВИДЕО)

Пирожки по-баварски. Томас Мюллер «разговаривает» по паспорту, чтобы не давать интервью (ВИДЕО)Европейские футболисты тоже не всегда горят желанием общаться с журналистами: если Александр Рязанцев несколько лет назад использовал для отказа от интервью пирожок, то Томас Мюллер пустил в ход паспорт, который использовал в качестве телефона.
12 января 2017 17:36
Теги: Мюллер, Бавария, Видео
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Азмун, Денисов и еще 5 игроков с азиатским паспортом в России, которые могут переехать в Китай

Азмун, Денисов и еще 5 игроков с азиатским паспортом в России, которые могут переехать в Китай Китайцы после появления нового лимита на легионеров начали искать игроков с паспортом азиатской конфедерации. Туда уже перебрался Одил Ахмедов из "Краснодара", и вот-вот перейдет Валерий Кичин из "Енисея". Rusfootball.info представляет тех азиатских паспортистов российского футбола.
12 января 2017 11:00
Теги: Ростов, Азмун, Денисов В., Ахмедов
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