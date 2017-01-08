Свернуть все/Развернуть все
Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:33
Звездан Мисимович завершил карьеру футболиста
Звездан Мисимович завершил карьеру футболиста
Вчера 23:21
Маттиа Перин разорвал крестообразные связки
Маттиа Перин разорвал крестообразные связки
Вчера 23:21
Агент: "Спартак"? Фонте не захочет ехать в Россию (3)
Агент: "Спартак"? Фонте не захочет ехать в Россию (3)
Вчера 23:00
Форвард "Волгаря" может перейти в "Анжи"
Форвард "Волгаря" может перейти в "Анжи"
Вчера 22:28
Полузащитник "Астаны" перейдет в "Валенсию" (1)
Полузащитник "Астаны" перейдет в "Валенсию" (1)
Вчера 21:58
Криштиану Роналду стал лучшим игроком года по версии ФИФА (3)
Криштиану Роналду стал лучшим игроком года по версии ФИФА (3)
Вчера 21:56
"Зенит" проходит медосмотр (видео) (3)
"Зенит" проходит медосмотр (видео) (3)
Вчера 21:43
Клаудио Раньери - лучший тренер года по версии ФИФА (1)
Клаудио Раньери - лучший тренер года по версии ФИФА (1)
Вчера 21:18
Переход Юры Мовсисяна из "Спартака" назван одним из крупнейших в истории "Реал Солт-Лейк" (3)
Переход Юры Мовсисяна из "Спартака" назван одним из крупнейших в истории "Реал Солт-Лейк" (3)
Вчера 21:09
Витиньо вернулся в ЦСКА после двухгодичной аренды (8)
Витиньо вернулся в ЦСКА после двухгодичной аренды (8)
Вчера 19:14
Защитник "Фенербахче" может перебраться в "Челси" (1)
Защитник "Фенербахче" может перебраться в "Челси" (1)
Вчера 18:49
"Гранада" продлила контракт с Лукасом Алькарасом
"Гранада" продлила контракт с Лукасом Алькарасом
Вчера 18:46
Анатолий Мещеряков: "Локомотив" ждет адекватных предложений по Самедову и не будет снижать цену (57)
Анатолий Мещеряков: "Локомотив" ждет адекватных предложений по Самедову и не будет снижать цену (57)
Вчера 18:18
В ФИФА возмущены решением "Барселоны" проигнорировать церемонию награждения лучшего игрока года (7)
В ФИФА возмущены решением "Барселоны" проигнорировать церемонию награждения лучшего игрока года (7)
Вчера 18:09
"Валенсия" претендует на Хесе Родригеса
"Валенсия" претендует на Хесе Родригеса
Вчера 17:33
"Леганес" расторг контракт с Карлом Меджани (1)
"Леганес" расторг контракт с Карлом Меджани (1)
Вчера 17:21
"Спартак" хочет приобрести защитника "Саутгемптона" Фонте (34)
"Спартак" хочет приобрести защитника "Саутгемптона" Фонте (34)
Вчера 17:03
"Рома" планирует взять в аренду Алена Халиловича
"Рома" планирует взять в аренду Алена Халиловича
Вчера 16:45
Сердар Азмун присоединится к "Ростову" в ОАЭ 10 января (2)
Сердар Азмун присоединится к "Ростову" в ОАЭ 10 января (2)
Вчера 16:37
Жоаозиньо получил травму в отпуске (9)
Жоаозиньо получил травму в отпуске (9)
Вчера 15:52
Не секонд-хенд. Молло в «Зените»: плюсы и минусы (13)
Не секонд-хенд. Молло в «Зените»: плюсы и минусы (13)
Не секонд-хенд. Молло в «Зените»: плюсы и минусы
Похоже, Геннадий Орлов скоро поменяет мнение о лидере «Крыльев Советов» Йоане Молло: игрок, которого известный комментатор назвал «секонд-хендом», не нужным нашему футболу, перебирается в «Зенит». Автор Rusfootball.info, видевший все матчи Молло в России, рассказывает о ещё одном самарском приобретении петербургского клуба.
"Я ждал этого шанса 20 лет". Кто теперь будет тренировать "Анжи"
"Анжи" перед Новым годом резко сменил курс. На место чешского тренера Врба пришел Александр Григорян, еще недавно работавший в женском в футболе. Rusfootball.info рассказывает о самом харизматичном тренере ФНЛ, который теперь будет завоевывать Премьер-лигу.
Алексей Миранчук. Играть или зарабатывать?
Каждому человеку приходится в своей жизни делать важный выбор, от которого порой зависит его будущее. Не являются исключением и футболисты, получающие в течение своей карьеры немало заманчивых предложений, подобно тех, что сейчас имеет Алексей Миранчук. Rusfootball.info рассуждает, почему одному из самых многообещающих футболистов страны не следует принимать скоропалительных решений, а лучше задуматься о продлении контракта с «Локомотивом».
Халк, Витцель, Боаш и еще 5 бывших представителей РФПЛ в Китае
Китай продолжает взрывать трансферный рынок. За последние полгода только "Зенит" заработал на продажах в Китай больше 70 миллионов евро. В последнее время в Китай перебираются многие известные игроки. Rusfootball.info рассказывает о тех футболистах, которые когда-то играли в РФПЛ, а сейчас делают это в Поднебесной
«Челси» не при деле. Третий подряд дубль Делле Алли заканчивает суперсерию Конте
Когда-то это должно было закончиться: «Челси» победил во вроде бы как самой конкурентной лиге мира 13 раз подряд, но ничего не смог поделать с навесами Кристиана Эриксена и ударами Делле Алли, который забил 7 мячей в последних 4-х матчах! Rusfootball.info рассказывает о матче, который вы могли проспать или просмотреть из-за хоккейного молодёжного полуфинала.
Иван Новосельцев: многие удивились, зачем это надо: "У тебя отпуск, а ты тренируешься, отдыхай!" (видео)
Защитник «Зенита» и сборной России Иван Новосельцев рассказал, почему вместо пляжей Мальдивских островов поехал заниматься с индивидуальным тренером во Францию.
Ничего футбольного – просто бизнес. Витсель и ещё 8 игроков, выбравших китайские деньги
«Ювентус» не смог провернуть трансфер Акселя Витселя в последний день лета, но взаимное желание клуба и бельгийца быть вместе делало будущий трансфер вопросом времени. Однако Аксель решил завершить свою большую европейскую карьеру, не начав её. Rusfootball.info представляет подборку парней, которые заработают ваш оклад быстрее, чем вы прочитаете этот текст.
Роналдо ответил на поздравление Кросса с Новым годом (фото)
Полузащитник сборной Германии Тони Кроос перед наступлением 2017 года не преминул возможностью напомнить своим немецким и бразильским подписчикам о полуфинале чемпионата мира, который закончился со счётом 1:7. Но легендарный бразилец Роналдо, обыгравший Германию со счётом 2:0 в финале ЧМ-2002, нашёл чем ответить немцу.
Новогоднее настроение: Алькантара отдаёт пас на Санта Клауса, приняв его за партнёра (ВИДЕО)
Полузащитник "Баварии" Тиаго Алькантара в последнем матче перед перерывом в Бундеслиге против "Лейпцига" подумал, что Санта с рекламного щита - тоже свой, и выдал ему точную передачу на ход.
С Новым годом!
Перед боем курантов Президент скажет о том, что 2016-й был трудным годом и будет прав. Тем не менее, команда Rusfootball.info желает всем войти в новый год с оптимизмом и поздравляет с наступлением 2017-го!
16 российских футболистов, которые радовали нас в 2016 году
Великолепные ростовчане, новые спартаковцы, истории восхождения к вершинам из ниоткуда – прочитав итоговый материал Rusfootball.info о тех, кто оставил приятное впечатление своей игрой в 2016 году, вы поймёте, что российский футбол небезнадёжен.
16 российских футболистов, которые огорчили нас в 2016 году
Если бы не «Ростов», уходящий год можно было бы смело называть провальным для российского футбола. Потому недостатка в кандидатах для итогового материала о главных разочарованиях 2016-го Rusfootball.info не испытывал.
Ибра, Ибра! Об игроке «Крыльев», который пополнит «Зенит»
Благодаря неплохой игре за «Крылья» и правильному паспорту Ибрагим Цаллагов не первый год мелькает в трансферных слухах применительно к российским топ-командам. Однако на этот раз «Зениту», судя по сообщениям СМИ и заявлениям руководства самарского клуба, удалось продвинуться дальше слухов и простого интереса к игроку, о котором рассказывает автор Rusfootball.info
Сильный и отважный воин. Кого подписал «Спартак»?
Вслед за Александром Селиховым из Перми в стан лидера чемпионата отправился новобранец сборной России и один из лучших центральных защитников первой части Премьер-лиги. Rusfootball.info знакомит читателей с Георгием Джикией, а, вернее, это делает он сам.