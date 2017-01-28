После четырех лет абсолютного преимущества "ПСЖ" в Лиге 1 наконец-то нашлись клубы, которые смогли не только навязать ему борьбу, но и сделали чемпионат Франции одним из самых крутых и интригующих в нынешнем сезоне.рассказывает о французском футболе, о его русском оттенке и о главном матче прошедших выходных.