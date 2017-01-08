"Анжи" перед Новым годом резко сменил курс. На место чешского тренера Врба пришел Александр Григорян, еще недавно работавший в женском в футболе.рассказывает о самом харизматичном тренере ФНЛ, который теперь будет завоевывать Премьер-лигу.