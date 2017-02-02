Две из 4-х сильнейших команд Европы последних лет сошлись в досрочном финале Кубка Испании и выдали два абсолютно разных тайма: разочаровывающий в этом сезоне «Атлетико» вчистую провалил 1-й тайм, но во 2-м стал похож на себя лучших образцов.