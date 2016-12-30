В Италии давно отошли от стандартного формата Суперкубка: он проводится не перед сезоном, а в его разгаре, и проходит за пределами страны. Спустя 2 года наименее престижный итальянский трофей вернулся в страну-хозяйку следующего после нашего Чемпионата мира и не разочаровал. Молоденький, крепнущий «Милан» Винченцо Монтеллы сумел не только навязать всепобеждающему «Юве» обоюдоострую борьбу, но и выиграть титул.