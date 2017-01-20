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«Сити» не может – Льорис поможет. А Браво «Сити» не поможет
Вратари стали главными фигурами центрального матча английского тура: надёжный Уго Льорис пустил две «пенки», а Клаудио Браво продлил свою серию пропущенных ударов в створ до 6-ти подряд – «Манчестер Сити» упустил победу в матче с «Тоттенхэмом», на которую команда Гвардиолы наиграла.
Реванш униженного Гвардиолы и ещё 5 главных матчей выходных
В предстоящие выходные после зимних каникул возобновляются все ведущие европейские чемпионаты, а вместе с тем возобновляется и рубрика Rusfootball.info о том, что и почему в этот уик-энд пропускать нельзя.
Наши в Португалии. Где они сейчас?
В прошлом году у президента "Лейрии" Александра Толстикова возникли проблемы с законом и большинство наших футболистов покинуло команду. Rusfootball.info рассказывает, как сложилась карьера футболистов, которые еще недавно уезжали за практикой в третий дивизион Португалии.
Тихий Дон, или как Девич без лишнего шума оказался в "Ростове"
Пока все внимание футбольной России сконцентрировано на "спартаковских" Луисе Адриано и Самедове, на "зенитовских" Эрнани и Молло, на берегах тихого Дона происходят не менее интересные трансферные события. Курбан Бердыев пополнил состав своей команды еще одним экс-игроком "Рубина", который теперь пробудет в "Ростове" до лета 2018-го года. Rusfootball.info анализирует состоявшееся во вторник подписание контракта с Марко Девичем.
Что натворил «Ювентус» и как на это отреагировал интернет
«Ювентус» заплатил дизайнерам 200 тысяч евро, чтобы ассоциироваться с буквой «J» и получил стильный плагиат разработок студии Артемия Лебедева. Rusfootball.info показывает, как интернет отреагировал на ребрендинг итальянского гегемона.
Барриос или Эменике? Возможные плюсы и минусы перехода Луиса Адриано
Лидер чемпионата России наконец обзавёлся вторым нападающим: главной новостью последних дней стало подписание «Спартаком» Луиса Адриано. Rusfootball.info находит положительные стороны этой сделки, но понимает скептическое её восприятие.
Продажа "Динамо" за рубль. И другие новости ФНЛ последних недель.
Клубы ФНЛ начинают готовиться ко второй половине сезона, но с некоторыми проблемами. Кто-то не вышел из отпуска, кто-то отправляет лидеров во вторую команду, а кто-то просто ждет деньги на сборы. Rusfootball.info рассказывает о последних вестях в ФНЛ
Валерий Рейнгольд: трансфер Самедова в "Спартак" вызывает у меня двоякие чувства
Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал переход полузащитника "Локомотива" Александра Самедова в команду Массимо Карреры.
Без бромантана. Как Андрей Чернышов работает в сербском «Спартаке»
С ноября 2015 Андрей Чернышов снова тренирует «Спартак», на этот раз сербский. Как бывший тренер красно-белых и молодёжной сборной России дошёл до такой жизни, и как ему работается на севере Сербии – разбирался Rusfootball.info
10 знакомых футболистов для российских болельщиков, которые сыграют на Кубке Африки
Сегодня в Габоне стартует очередной розыгрыш Кубка Африканских Наций. Традиционно в турнире принимают участия футболисты из РФПЛ. Rusfootball.info показывает знакомые российским болельщикам лица, кого мы увидим на африканских полях.
"Если бы Траоре бил пенальти, то перегнал бы Смолова". Как Селюк защищает своего игрока
Ласина Траоре посредственно провел первую часть чемпионата. Его агенту Дмитрию Селюку, кроме перепалки с Гвардиолой в прессе, еще пришлось по осени отбиваться от российских журналистов с вопросами по игре форварда ЦСКА. Rusfootball.info показывает, что наговорил эпатажный агент СМИ.
Самедов в "Спартаке" - хорошо тебе и мне
"Локомотив" и "Спартак" согласовали трансфер Александра Самедова, а потому Rusfootball.info рассказывает, почему данная сделка хороша для всех сторон.
Пирожки по-баварски. Томас Мюллер «разговаривает» по паспорту, чтобы не давать интервью (ВИДЕО)
Европейские футболисты тоже не всегда горят желанием общаться с журналистами: если Александр Рязанцев несколько лет назад использовал для отказа от интервью пирожок, то Томас Мюллер пустил в ход паспорт, который использовал в качестве телефона.
Азмун, Денисов и еще 5 игроков с азиатским паспортом в России, которые могут переехать в Китай
Китайцы после появления нового лимита на легионеров начали искать игроков с паспортом азиатской конфедерации. Туда уже перебрался Одил Ахмедов из "Краснодара", и вот-вот перейдет Валерий Кичин из "Енисея". Rusfootball.info представляет тех азиатских паспортистов российского футбола.