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11:59
Никита Симонян: в дальнейшем финал Кубка будет проводиться в "Лужниках", как в Англии на "Уэмбли" (5)
Никита Симонян: в дальнейшем финал Кубка будет проводиться в "Лужниках", как в Англии на "Уэмбли" (5)
02:55
Артем Милевский: надеемся оказаться наравне с такими командами, как "Локомотив", "Зенит" и "Спартак" (2)
Артем Милевский: надеемся оказаться наравне с такими командами, как "Локомотив", "Зенит" и "Спартак" (2)
«Он хочет помочь сибирскому футболу». Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Испании на сборах «Томи»
Он играл за «Севилью», «Ливерпуль» и сильнейшую сборную мира на стыке нулевых и десятых годов, мог перейти в «Спартак» в расцвете сил, 16 лет назад познакомился с русской девушкой, ставшей любовью всей своей жизни, и с тех пор приезжал в Россию около 30 раз. Rusfootball.info – об удивительной истории Альберта Риеры, который обожает нашу страну и к 34 годам, возможно, наконец дебютирует в РФПЛ.
Вы это видели? Новые бутсы от Гоши Рубчинского
12 января в Калининграде прошел показ известного российского дизайнера Гоши Рубчинского. На нем была представлена одежда, которую он разработал специально для adidas Football. В числе представленных вещей была новая футбольная обувь. Rusfootball.info просит вас оценить.
Кубок Траоре. Сколько футболистов с одинаковыми фамилиями играет в Кубке Африки
Сейчас в Габоне проходит очередной розыгрыш Кубка Африканских Наций. Те, кто пристально следит за африканским футболом, в курсе, что на этом континенте очень много однофамильцев, либо родственников, которые играют в футбол. Rusfootball.info подсчитал, сколько людей участвуют в турнире с одинаковыми фамилиями
"Халл Сити" об ужасной травме Райана Мэйсона: сейчас он в стабильном состоянии (видео)
Полузащитник "Халл Сити" Райан Мэйсон в матче 22-го тура АПЛ с "Челси" (0:2) получил перелом черепа. Футболисту диагностировано кровоизлияние в мозг, игрок был госпитализирован.
«Сити» не может – Льорис поможет. А Браво «Сити» не поможет
Вратари стали главными фигурами центрального матча английского тура: надёжный Уго Льорис пустил две «пенки», а Клаудио Браво продлил свою серию пропущенных ударов в створ до 6-ти подряд – «Манчестер Сити» упустил победу в матче с «Тоттенхэмом», на которую команда Гвардиолы наиграла.
Реванш униженного Гвардиолы и ещё 5 главных матчей выходных
В предстоящие выходные после зимних каникул возобновляются все ведущие европейские чемпионаты, а вместе с тем возобновляется и рубрика Rusfootball.info о том, что и почему в этот уик-энд пропускать нельзя.
Наши в Португалии. Где они сейчас?
В прошлом году у президента "Лейрии" Александра Толстикова возникли проблемы с законом и большинство наших футболистов покинуло команду. Rusfootball.info рассказывает, как сложилась карьера футболистов, которые еще недавно уезжали за практикой в третий дивизион Португалии.
Тихий Дон, или как Девич без лишнего шума оказался в "Ростове"
Пока все внимание футбольной России сконцентрировано на "спартаковских" Луисе Адриано и Самедове, на "зенитовских" Эрнани и Молло, на берегах тихого Дона происходят не менее интересные трансферные события. Курбан Бердыев пополнил состав своей команды еще одним экс-игроком "Рубина", который теперь пробудет в "Ростове" до лета 2018-го года. Rusfootball.info анализирует состоявшееся во вторник подписание контракта с Марко Девичем.
Что натворил «Ювентус» и как на это отреагировал интернет
«Ювентус» заплатил дизайнерам 200 тысяч евро, чтобы ассоциироваться с буквой «J» и получил стильный плагиат разработок студии Артемия Лебедева. Rusfootball.info показывает, как интернет отреагировал на ребрендинг итальянского гегемона.
Барриос или Эменике? Возможные плюсы и минусы перехода Луиса Адриано
Лидер чемпионата России наконец обзавёлся вторым нападающим: главной новостью последних дней стало подписание «Спартаком» Луиса Адриано. Rusfootball.info находит положительные стороны этой сделки, но понимает скептическое её восприятие.
Продажа "Динамо" за рубль. И другие новости ФНЛ последних недель.
Клубы ФНЛ начинают готовиться ко второй половине сезона, но с некоторыми проблемами. Кто-то не вышел из отпуска, кто-то отправляет лидеров во вторую команду, а кто-то просто ждет деньги на сборы. Rusfootball.info рассказывает о последних вестях в ФНЛ
Валерий Рейнгольд: трансфер Самедова в "Спартак" вызывает у меня двоякие чувства
Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал переход полузащитника "Локомотива" Александра Самедова в команду Массимо Карреры.
Без бромантана. Как Андрей Чернышов работает в сербском «Спартаке»
С ноября 2015 Андрей Чернышов снова тренирует «Спартак», на этот раз сербский. Как бывший тренер красно-белых и молодёжной сборной России дошёл до такой жизни, и как ему работается на севере Сербии – разбирался Rusfootball.info
10 знакомых футболистов для российских болельщиков, которые сыграют на Кубке Африки
Сегодня в Габоне стартует очередной розыгрыш Кубка Африканских Наций. Традиционно в турнире принимают участия футболисты из РФПЛ. Rusfootball.info показывает знакомые российским болельщикам лица, кого мы увидим на африканских полях.