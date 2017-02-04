После предыдущего тухлого уик-энда предстоящие выходные компенсируют нам всё: суперматчи ожидаются сразу в 4-х ведущих европейских чемпионатах, классные игры пройдут в Испании, а в Габоне случится развязка Кубка Африки. В общем, припадайте к экрану, читайте материал, а затем старайтесь не отходить уже от экрана телевизора!