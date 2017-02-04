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Начало возрождения «Интера» в эпоху «Ювентуса»

Начало возрождения «Интера» в эпоху «Ювентуса»Великолепные результаты «Интера» при Стефано Пиоли и отличная игра команды в 1-м тайме Derby D'Italia настроила на начало возрождения великого клуба, но после перерыва итальянский гегемон доказал, что до конца его эпохи ещё далеко.
Сегодня, 01:08
Теги: Интер Ювентус Кьеллини Куадрадо
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Валерий Масалитин: если бы Слуцкий не боялся проводить ротацию, то у ЦСКА, вероятно, было бы больше очков

Валерий Масалитин: если бы Слуцкий не боялся проводить ротацию, то у ЦСКА, вероятно, было бы больше очков Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал трансферные операции, которые "армейцы" совершили в зимний дозаявочный период.
4 февраля 2017 19:45
Теги: Масалитин ЦСКА Слуцкий Траоре Витиньо
24

В Лондоне +12

В Лондоне +12 "Челси" взял убедительный реванш у "Арсенала" за сентябрьские 0-3 на "Эмирейтс" и свёл интригу в борьбе за чемпионство к минимуму. Голы Алонсо, Азара и Фабрегаса довели преимущество синих над ближайшими преследователями в турнирной таблице до 12-и очков.
4 февраля 2017 17:37
Теги: Челси Арсенал
1

Дерби всея Италии, лондонское дерби и другие суперматчи крутейших футбольных выходных

Дерби всея Италии, лондонское дерби и другие суперматчи крутейших футбольных выходныхПосле предыдущего тухлого уик-энда предстоящие выходные компенсируют нам всё: суперматчи ожидаются сразу в 4-х ведущих европейских чемпионатах, классные игры пройдут в Испании, а в Габоне случится развязка Кубка Африки. В общем, припадайте к экрану, читайте материал Rusfootball.info, а затем старайтесь не отходить уже от экрана телевизора!
4 февраля 2017 13:21
Теги: Арсенал Челси Ювентус Боруссия Д Монако
5

Вячеслав Булавин: Дзюбу сделали капитаном "Зенита" не назло "Спартаку"

Вячеслав Булавин: Дзюбу сделали капитаном "Зенита" не назло "Спартаку" Бывший защитник "Зенита" Вячеслав Булавин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал переход в команду Бранислава Ивановича, отсутствие Йоанна Молло и Андрея Лунёва в заявке на Лигу Европы, а также назначение Артёма Дзюбы капитаном.
3 февраля 2017 20:48
Теги: Булавин Дзюба Спартак Зенит
24

Равиль Сабитов: Миранчук? Нельзя винить игрока в том, что он уходит туда, где будет лучше

Бывший защитник "Локомотива" Равиль Сабитов в интервью для Rusfootball.info прокомментировал вероятный уход из клуба Алексея Миранчука, переход Джефферсона Фарфана и предстоящее подписание Стивена Колкера.
3 февраля 2017 17:24
Теги: Сабитов Миранчук Локомотив
3

Какой «Атлетико» настоящий? «Барселона» делает задел перед ответным полуфиналом

Какой «Атлетико» настоящий? «Барселона» делает задел перед ответным полуфиналомДве из 4-х сильнейших команд Европы последних лет сошлись в досрочном финале Кубка Испании и выдали два абсолютно разных тайма: разочаровывающий в этом сезоне «Атлетико» вчистую провалил 1-й тайм, но во 2-м стал похож на себя лучших образцов.
2 февраля 2017 01:17
Теги: Атлетико Барселона Месси Суарес Симеоне
0

Возрождающаяся Франция, китайские и английские богатеи, облом Зозули: главные события европейского трансферного окна

Возрождающаяся Франция, китайские и английские богатеи, облом Зозули: главные события европейского трансферного окнаСледя за сагами о переходах Луиса Адриано и Бранислава Ивановича, попытками ЦСКА куда-нибудь спихнуть Ласина Траоре, Вы вполне могли не заметить множество интересных трансферов, состоявшихся в Европе за прошедший январь. Rusfootball.info исправляет это упущение и рассказывает всё, что Вам необходимо знать о трансферах закрывшегося вчера европейского окна.
1 февраля 2017 21:19
Теги: ПСЖ Марсель Манчестер Сити Зозуля
1

Почему Иванович нужен «Зениту», а многие другие игроки состава – нет

Почему Иванович нужен «Зениту», а многие другие игроки состава – нетВозвращение в Россию человека, выигравшего за 10 лет в «Челси» все возможные трофеи, вызывает неоднозначную реакцию, но способно решить проблему «Зенита» в центре обороны. Rusfootball.info – о том, почему приобретение Ивановича верно, но глубину состава клубу надо уменьшать.
1 февраля 2017 11:45
Теги: Иванович Зенит Челси
20

Давид Луиз, давит «Челси». «Ливерпуль» избежал 4-го домашнего поражения подряд

Болельщики «Ливерпуля» могут выдохнуть: ужасный январь завершился не самой худшей игрой с хорошим результатом. Идущий к чемпионству «Челси» был сильнее, солиднее, но не смог увеличить и без того внушительный отрыв от конкурентов.
1 февраля 2017 01:15
Теги: Челси Ливерпуль
0

Это'О в хабаровском СКА. И другие новости ФНЛ за последнюю неделю

За последнюю неделю в ФНЛ произошло несколько тренерских отставок. "Динамо" пытается удержать Панченко, а Самуэль Это'О провел переговоры с хабаровским СКА. Rusfootball.info о самом интересном, что произошло в первом дивизионе.
31 января 2017 17:17
2

Станислав Лысенко: будущего «Кубани» с этим руководством я не вижу. Так и напишите

Экс-игрок «Кубани» и ЦСКА, а также бывший спортивный директор ФК «Краснодар», ныне занимающийся детским футболом (по нашим сведениям - за свой счёт - прим. ред.) Станислав Лысенко в интервью Rusfootball.info прокомментировал текущую ситуацию с «Кубанью» и с общим состоянием спорта в регионе.
30 января 2017 18:17
Теги: Кубань Лысенко
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Крута как никогда. О ренессансе Лиги 1 и сражении "ПСЖ" с "Монако"

После четырех лет абсолютного преимущества "ПСЖ" в Лиге 1 наконец-то нашлись клубы, которые смогли не только навязать ему борьбу, но и сделали чемпионат Франции одним из самых крутых и интригующих в нынешнем сезоне. Rusfootball.info рассказывает о французском футболе, о его русском оттенке и о главном матче прошедших выходных.
30 января 2017 01:26
Теги: Чемпионат Франции ПСЖ Монако
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Владимир Пономарёв: ЦСКА обязательно будет в тройке по итогам сезона

Владимир Пономарёв: ЦСКА обязательно будет в тройке по итогам сезона Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал возвращение в команду Аарона Оланаре, а также уже совершённые трансферные сделки "армейцев".
29 января 2017 10:15
Теги: Пономарев Витиньо ЦСКА
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