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Новогоднее настроение: Алькантара отдаёт пас на Санта Клауса, приняв его за партнёра (ВИДЕО)

Новогоднее настроение: Алькантара отдаёт пас на Санта Клауса, приняв его за партнёра (ВИДЕО)Полузащитник "Баварии" Тиаго Алькантара в последнем матче перед перерывом в Бундеслиге против "Лейпцига" подумал, что Санта с рекламного щита - тоже свой, и выдал ему точную передачу на ход.
Сегодня, 12:23
Теги: Бавария, Тиаго, Видео
1

С Новым годом!

С Новым годом!Перед боем курантов Президент скажет о том, что 2016-й был трудным годом и будет прав. Тем не менее, команда Rusfootball.info желает всем войти в новый год с оптимизмом и поздравляет с наступлением 2017-го!
Вчера, 09:13
Теги: Джанаев, Лунев, Смолов, Роналду
22

16 российских футболистов, которые радовали нас в 2016 году

16 российских футболистов, которые радовали нас в 2016 годуВеликолепные ростовчане, новые спартаковцы, истории восхождения к вершинам из ниоткуда – прочитав итоговый материал Rusfootball.info о тех, кто оставил приятное впечатление своей игрой в 2016 году, вы поймёте, что российский футбол небезнадёжен.
30 декабря 2016 10:37
Теги: Смолов, Спартак, Дзюба, Ростов
33

Ибра, Ибра! Об игроке «Крыльев», который пополнит «Зенит»

Ибра, Ибра! Об игроке «Крыльев», который пополнит «Зенит»Благодаря неплохой игре за «Крылья» и правильному паспорту Ибрагим Цаллагов не первый год мелькает в трансферных слухах применительно к российским топ-командам. Однако на этот раз «Зениту», судя по сообщениям СМИ и заявлениям руководства самарского клуба, удалось продвинуться дальше слухов и простого интереса к игроку, о котором рассказывает автор Rusfootball.info
28 декабря 2016 10:13
Теги: Цаллагов, Зенит, Крылья Советов
20

16 российских футболистов, которые огорчили нас в 2016 году

16 российских футболистов, которые огорчили нас в 2016 годуЕсли бы не «Ростов», уходящий год можно было бы смело называть провальным для российского футбола. Потому недостатка в кандидатах для итогового материала о главных разочарованиях 2016-го Rusfootball.info не испытывал.
29 декабря 2016 10:11
Теги: Смольников, Лодыгин, Миранчук, Игнашевич
32

Сильный и отважный воин. Кого подписал «Спартак»?

Сильный и отважный воин. Кого подписал «Спартак»?Вслед за Александром Селиховым из Перми в стан лидера чемпионата отправился новобранец сборной России и один из лучших центральных защитников первой части Премьер-лиги. Rusfootball.info знакомит читателей с Георгием Джикией, а, вернее, это делает он сам.
26 декабря 2016 22:00
Теги: Джикия, Амкар, Спартак, Локомотив
12

В связи с крушением Ту-154, 26 декабря в России объявлен общенациональный траур

В связи с крушением Ту-154, 26 декабря в России объявлен общенациональный траур25 декабря 2016 года, примерно в 5:40 Ту-154 министерства обороны России, совершая рейс из Сочи в Сирию, вскоре после взлёта пропал с радаров авиадиспетчеров и прекратил выходить на связь. Чуть позже появилась официальная информация об обнаружении осколков авиаборта в Чёрном море.
Известно, что на борту находилось 92 человека.
26 декабря 2016 00:01
14

Пусть пригодится. 8 футболистов из чемпионата Сербии для России

Пусть пригодится. 8 футболистов из чемпионата Сербии для РоссииКогда денег нет, а усиливаться нужно, на ум многим селекционерам российских клубов приходит балканский рынок. Rusfootball.info пробует помочь им в этом начинании и рассказывает о защитнике сборной Сербии, хавбеке черногорской национальной команды, бывшем нападающем «Торпедо», игроке «Анжи», который насмерть задавил женщину, и других звездах сербского чемпионата.
24 декабря 2016 12:20
Теги: Партизан, Црвена Звезда
6

Синьора, подвиньтесь. «Милан» берёт первый трофей с 2011 года

Синьора, подвиньтесь. «Милан» берёт первый трофей с 2011 годаВ Италии давно отошли от стандартного формата Суперкубка: он проводится не перед сезоном, а в его разгаре, и проходит за пределами страны. Спустя 2 года наименее престижный итальянский трофей вернулся в страну-хозяйку следующего после нашего Чемпионата мира и не разочаровал. Молоденький, крепнущий «Милан» Винченцо Монтеллы сумел не только навязать всепобеждающему «Юве» обоюдоострую борьбу, но и выиграть титул.
23 декабря 2016 22:28
Теги: Милан, Ювентус, Дибала, Доннарумма
2

Сказочке конец. Битва лидеров стала игрой чемпиона с выскочкой

Сказочке конец. Битва лидеров стала игрой чемпиона с выскочкойКанун Рождества и Нового года – время чудес, когда даже взрослые про себя просят о чём-то Деда Мороза или пишут на записке желание, сжигают её, а затем выпивают шампанское вместе с пеплом. Однако главная сказочная история этого сезона в Мюнхене окрасилась в суровые и прозаичные цвета «Баварии» (и Санта-Клауса).
21 декабря 2016 23:56
Теги: Бавария, РБ Лейпциг
6

Зачем Андрей Лунев понадобился "Зениту"?

Зачем Андрей Лунев понадобился "Зениту"?Сегодня вратарь ФК «УФА» Андрей Лунев, который стал одним из главных открытий первой части сезона, пройдет медобследование в «Зените», а после должен подписать контракт с клубом из Санкт-Петербурга. Rusfootball.info пытается разобраться, зачем сине-бело-голубым понадобился голкипер, на счету которого лишь 10 матчей в премьер-лиге за всю карьеру.
21 декабря 2016 13:08
Теги: Зенит, Лодыгин, Лунев, Луческу
28

Дело Колодина живёт. Лысцов бомбически забивает в Португалии (ВИДЕО)

Дело Колодина живёт. Лысцов бомбически забивает в Португалии (ВИДЕО)Денис Колодин доигрывает в первой лиге Казахстана, Сергей Игнашевич тоже скоро закончит с футболом, но это не значит, что у нас не останется русских центральных защитников с шикарным дальним ударом. Тому подтверждение - первый гол в португальском чемпионате принадлежащего "Бенфике" и выступающего за "Тонделу" Виталия Лысцова.
20 декабря 2016 14:08
Теги: Лысцов, Бенфика, Видео
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Сергей Юран: отмена Чемпионата мира в России? Это какой-то бред

Сергей Юран: отмена Чемпионата мира в России? Это какой-то бредЭкс-нападающий «Спартака», киевского «Динамо», «Бенфики», «Порту», «Миллуолла», «Штурма» а также сборных СССР и России Сергей Юран согласился обсудить в интервью с корреспондентом Rusfootball.info продолжающие ходить слухи о возможности переноса ЧМ-2018 из России, связь с докладом Макларена, а также посещаемость чемпионата России и вклад стоимости билетов в бюджет ряда клубов.
20 декабря 2016 13:14
Теги: Юран, Сборная России
18

Станислав Черчесов: у сборной России появляются контуры новой команды

Станислав Черчесов: у сборной России появляются контуры новой командыГлавный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов рассказал об особенностях октябрьского и ноябрьского сборов команды и поделился планами на будущее.
19 декабря 2016 17:25
Теги: Черчесов, Сборная России, Краснодар
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