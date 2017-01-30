Свернуть все/Развернуть все
Свернуть Товарищеские матчи Свернуть Чемпионат АнглииСвернуть Кубок Испании Свернуть Чемпионат Италии Свернуть Кубок Италии Свернуть Кубок Франции
Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
23:02
Василий Уткин: Новосельцев вместо того, чтобы играть в Лиге чемпионов, поехал сидеть на скамейке (3)
Василий Уткин: Новосельцев вместо того, чтобы играть в Лиге чемпионов, поехал сидеть на скамейке (3)
21:43
Андрей Коновалов, Василий Кузнецов и Юрий Бавыкин вошли в тренерский штаб молодежной сборной России
Андрей Коновалов, Василий Кузнецов и Юрий Бавыкин вошли в тренерский штаб молодежной сборной России
21:30
Зоран Тошич: хочу остаться в ЦСКА (1)
Зоран Тошич: хочу остаться в ЦСКА (1)
21:19
Возрождающаяся Франция, китайские и английские богатеи, облом Зозули: главные события европейского трансферного окна (1)
Возрождающаяся Франция, китайские и английские богатеи, облом Зозули: главные события европейского трансферного окна (1)
20:45
Владимир Стржалковский: бюджет "Динамо" в РФПЛ будет выше, чем у любой команды из нижней восьмерки (3)
Владимир Стржалковский: бюджет "Динамо" в РФПЛ будет выше, чем у любой команды из нижней восьмерки (3)
20:23
"Зенит" сыграл вничью с "Оддом" (50)
"Зенит" сыграл вничью с "Оддом" (50)
20:13
Виталий Мутко доложил Владимиру Путину, что на Кубке конфедераций ожидается более 700 тысяч болельщиков (2)
Виталий Мутко доложил Владимиру Путину, что на Кубке конфедераций ожидается более 700 тысяч болельщиков (2)
19:14
Фанаты "Райо Вальекано" обвинили Романа Зозулю в нацистских взглядах, аренда была отменена (26)
Фанаты "Райо Вальекано" обвинили Романа Зозулю в нацистских взглядах, аренда была отменена (26)
16:43
Максим Батов может перейти в "Анжи" (1)
Максим Батов может перейти в "Анжи" (1)
Возрождающаяся Франция, китайские и английские богатеи, облом Зозули: главные события европейского трансферного окна
Следя за сагами о переходах Луиса Адриано и Бранислава Ивановича, попытками ЦСКА куда-нибудь спихнуть Ласина Траоре, Вы вполне могли не заметить множество интересных трансферов, состоявшихся в Европе за прошедший январь. Rusfootball.info исправляет это упущение и рассказывает всё, что Вам необходимо знать о трансферах закрывшегося вчера европейского окна.
Почему Иванович нужен «Зениту», а многие другие игроки состава – нет
Возвращение в Россию человека, выигравшего за 10 лет в «Челси» все возможные трофеи, вызывает неоднозначную реакцию, но способно решить проблему «Зенита» в центре обороны. Rusfootball.info – о том, почему приобретение Ивановича верно, но глубину состава клубу надо уменьшать.
Давид Луиз, давит «Челси». «Ливерпуль» избежал 4-го домашнего поражения подряд
Болельщики «Ливерпуля» могут выдохнуть: ужасный январь завершился не самой худшей игрой с хорошим результатом. Идущий к чемпионству «Челси» был сильнее, солиднее, но не смог увеличить и без того внушительный отрыв от конкурентов.
Это'О в хабаровском СКА. И другие новости ФНЛ за последнюю неделю
За последнюю неделю в ФНЛ произошло несколько тренерских отставок. "Динамо" пытается удержать Панченко, а Самуэль Это'О провел переговоры с хабаровским СКА. Rusfootball.info о самом интересном, что произошло в первом дивизионе.
Станислав Лысенко: будущего «Кубани» с этим руководством я не вижу. Так и напишите
Экс-игрок «Кубани» и ЦСКА, а также бывший спортивный директор ФК «Краснодар», ныне занимающийся детским футболом (по нашим сведениям - за свой счёт - прим. ред.) Станислав Лысенко в интервью Rusfootball.info прокомментировал текущую ситуацию с «Кубанью» и с общим состоянием спорта в регионе.
Крута как никогда. О ренессансе Лиги 1 и сражении "ПСЖ" с "Монако"
После четырех лет абсолютного преимущества "ПСЖ" в Лиге 1 наконец-то нашлись клубы, которые смогли не только навязать ему борьбу, но и сделали чемпионат Франции одним из самых крутых и интригующих в нынешнем сезоне. Rusfootball.info рассказывает о французском футболе, о его русском оттенке и о главном матче прошедших выходных.
Владимир Пономарёв: ЦСКА обязательно будет в тройке по итогам сезона
Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал возвращение в команду Аарона Оланаре, а также уже совершённые трансферные сделки "армейцев".
10 фото из инстаграма будущей супруги Роналду
Криштиану Роналду на днях сделал предложение испанской модели Джорджине Родригес. Rusfootball.info заглянул в инстаграм девушки лучшего футболиста мира.
Игорь Чугайнов: Панченко и Кверквелия подойдут Локомотиву, Мельгарехо и Фарфан - нет
Бывший защитник "Локомотива" и сборной России Игорь Чугайнов в беседе с корреспондентом Rusfootball.info прокомментировал последние трансферные слухи вокруг своей экс-команды, а также уже совершённые приобретения.
Футболисты «Астры» и «Погони» не забивают 3 пенальти и не дают подставным судьям повторить трюки из матчей российских клубов
Пару дней назад Rusfootball.info рассказал и показал Вам, какая чертовщина творится в контрольных матчах наших клубов с румынскими: судья ставили пенальти просто так и в случае промаха заставляли их перебивать. Но игроки «Астры» и «Погони» нашли управу на арбитров, превратив происходящее в фарс.
Константин Лепёхин: "Зенит" будет платить Ивановичу 5 млн евро? В чемпионате России никто не достоин таких денег
Бывший полузащитник "Зенита" Константин Лепёхин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал последние трансферные слухи вокруг своей экс-команды, а также уже совершённые приобретения.
Кержаков, Оздоев, Рязанцев и еще 6 российских футболистов, которым не помешает аренда
Зимнее трансферное окно только набирает обороты. Российские команды продолжают комплектовать составы перед второй половиной сезона. Rusfootball.info советует нескольким российским футболистам подумать об аренде.
11 клубов за 10 лет. Все команды Александра Прудникова
Александр Прудников неожиданно разорвал контракт с "Оренбургом" и отправился на сбор в "Локомотив", который его пригласил. Вряд ли что-то помешает футболисту перейти в московский клуб. Rusfootball.info вспоминает все клубы Прудникова.
«Следующий дого... контрольный матч «Урал» сыграет...». Чертовщина на сборах российских клубов
Зима – время отдохнуть от российского футбола. Большинство из вас обычно следит за сборами разве что своей любимой команды, да и то невнимательно. Но в этом году в спаррингах российских клубов с румынскими происходят аномалии, которые Вы могли пропустить и о которых рассказывает Rusfootball.info.