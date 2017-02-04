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Вчера 23:16
Игорь Черевченко может возглавить "Балтику"
Игорь Черевченко может возглавить "Балтику"
Вчера 22:56
Жозе Моуринью: мы сыграли так, как обычно играем
Жозе Моуринью: мы сыграли так, как обычно играем
Вчера 22:50
"Зенит" и "Оденсе" сыграли вничью (44)
"Зенит" и "Оденсе" сыграли вничью (44)
Вчера 22:23
Клаудио Раньери: мы не должны сдаваться
Клаудио Раньери: мы не должны сдаваться
Вчера 21:46
Симоне Индзаги: я счастлив тренировать "Лацио"
Симоне Индзаги: я счастлив тренировать "Лацио"
Вчера 21:33
Представители ЦСКА присутствуют на матче "Зенита" (16)
Представители ЦСКА присутствуют на матче "Зенита" (16)
Вчера 21:30
"Манчестер Юнайтед" разгромил "Лестер" (2)
"Манчестер Юнайтед" разгромил "Лестер" (2)
Вчера 21:29
Стивен Колкер, который близок к переходу в "Локомотив", оштрафован за пьяный дебош в Лондоне (19)
Стивен Колкер, который близок к переходу в "Локомотив", оштрафован за пьяный дебош в Лондоне (19)
Вчера 21:19
"Спартак" и "Рубин" сыграют на сборе в Испании
"Спартак" и "Рубин" сыграют на сборе в Испании
Вчера 21:15
Игорь Денисов продлил контракт с московским "Локомотивом" (5)
Игорь Денисов продлил контракт с московским "Локомотивом" (5)
Вчера 21:02
Сальваторе Боккетти и Зе Луиш тренируются без ограничений (1)
Сальваторе Боккетти и Зе Луиш тренируются без ограничений (1)
Вчера 20:45
Роналдиньо: не знаю никого, похожего на Месси (1)
Роналдиньо: не знаю никого, похожего на Месси (1)
Вчера 20:26
Дуглас Коста: у меня были серьёзные предложения из Китая и Европы, но я решил остаться в "Баварии"
Дуглас Коста: у меня были серьёзные предложения из Китая и Европы, но я решил остаться в "Баварии"
Вчера 19:19
Джон Терри: могу поиграть ещё пару лет
Джон Терри: могу поиграть ещё пару лет
Вчера 19:18
"Сёнан Бельмаре" одержал победу над "Локомотивом" (23)
"Сёнан Бельмаре" одержал победу над "Локомотивом" (23)
Вчера 19:09
Рафинья получил перелом носа
Рафинья получил перелом носа
Вчера 18:38
Жозе Моуринью: "Бавария" из года в год покупает у "Боруссии" лучшего игрока и выигрывает чемпионат еще летом (3)
Жозе Моуринью: "Бавария" из года в год покупает у "Боруссии" лучшего игрока и выигрывает чемпионат еще летом (3)
Вчера 17:08
Джефферсон Фарфан выйдет в стартовом составе "Локомотива" в матче с "Сенан Бельмаре" (1)
Джефферсон Фарфан выйдет в стартовом составе "Локомотива" в матче с "Сенан Бельмаре" (1)
Вчера 16:58
Тимофей Маргасов: "Локо" — большой клуб, всегда идет в лидерах и бьется за чемпионство (20)
Тимофей Маргасов: "Локо" — большой клуб, всегда идет в лидерах и бьется за чемпионство (20)
Начало возрождения «Интера» в эпоху «Ювентуса»
Великолепные результаты «Интера» при Стефано Пиоли и отличная игра команды в 1-м тайме Derby D'Italia настроила на начало возрождения великого клуба, но после перерыва итальянский гегемон доказал, что до конца его эпохи ещё далеко.
Валерий Масалитин: если бы Слуцкий не боялся проводить ротацию, то у ЦСКА, вероятно, было бы больше очков
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал трансферные операции, которые "армейцы" совершили в зимний дозаявочный период.
В Лондоне +12
"Челси" взял убедительный реванш у "Арсенала" за сентябрьские 0-3 на "Эмирейтс" и свёл интригу в борьбе за чемпионство к минимуму. Голы Алонсо, Азара и Фабрегаса довели преимущество синих над ближайшими преследователями в турнирной таблице до 12-и очков.
Дерби всея Италии, лондонское дерби и другие суперматчи крутейших футбольных выходных
После предыдущего тухлого уик-энда предстоящие выходные компенсируют нам всё: суперматчи ожидаются сразу в 4-х ведущих европейских чемпионатах, классные игры пройдут в Испании, а в Габоне случится развязка Кубка Африки. В общем, припадайте к экрану, читайте материал Rusfootball.info, а затем старайтесь не отходить уже от экрана телевизора!
Вячеслав Булавин: Дзюбу сделали капитаном "Зенита" не назло "Спартаку"
Бывший защитник "Зенита" Вячеслав Булавин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал переход в команду Бранислава Ивановича, отсутствие Йоанна Молло и Андрея Лунёва в заявке на Лигу Европы, а также назначение Артёма Дзюбы капитаном.
Равиль Сабитов: Миранчук? Нельзя винить игрока в том, что он уходит туда, где будет лучше
Бывший защитник "Локомотива" Равиль Сабитов в интервью для Rusfootball.info прокомментировал вероятный уход из клуба Алексея Миранчука, переход Джефферсона Фарфана и предстоящее подписание Стивена Колкера.
Какой «Атлетико» настоящий? «Барселона» делает задел перед ответным полуфиналом
Две из 4-х сильнейших команд Европы последних лет сошлись в досрочном финале Кубка Испании и выдали два абсолютно разных тайма: разочаровывающий в этом сезоне «Атлетико» вчистую провалил 1-й тайм, но во 2-м стал похож на себя лучших образцов.
Возрождающаяся Франция, китайские и английские богатеи, облом Зозули: главные события европейского трансферного окна
Следя за сагами о переходах Луиса Адриано и Бранислава Ивановича, попытками ЦСКА куда-нибудь спихнуть Ласина Траоре, Вы вполне могли не заметить множество интересных трансферов, состоявшихся в Европе за прошедший январь. Rusfootball.info исправляет это упущение и рассказывает всё, что Вам необходимо знать о трансферах закрывшегося вчера европейского окна.
Почему Иванович нужен «Зениту», а многие другие игроки состава – нет
Возвращение в Россию человека, выигравшего за 10 лет в «Челси» все возможные трофеи, вызывает неоднозначную реакцию, но способно решить проблему «Зенита» в центре обороны. Rusfootball.info – о том, почему приобретение Ивановича верно, но глубину состава клубу надо уменьшать.
Давид Луиз, давит «Челси». «Ливерпуль» избежал 4-го домашнего поражения подряд
Болельщики «Ливерпуля» могут выдохнуть: ужасный январь завершился не самой худшей игрой с хорошим результатом. Идущий к чемпионству «Челси» был сильнее, солиднее, но не смог увеличить и без того внушительный отрыв от конкурентов.
Это'О в хабаровском СКА. И другие новости ФНЛ за последнюю неделю
За последнюю неделю в ФНЛ произошло несколько тренерских отставок. "Динамо" пытается удержать Панченко, а Самуэль Это'О провел переговоры с хабаровским СКА. Rusfootball.info о самом интересном, что произошло в первом дивизионе.
Станислав Лысенко: будущего «Кубани» с этим руководством я не вижу. Так и напишите
Экс-игрок «Кубани» и ЦСКА, а также бывший спортивный директор ФК «Краснодар», ныне занимающийся детским футболом (по нашим сведениям - за свой счёт - прим. ред.) Станислав Лысенко в интервью Rusfootball.info прокомментировал текущую ситуацию с «Кубанью» и с общим состоянием спорта в регионе.
Крута как никогда. О ренессансе Лиги 1 и сражении "ПСЖ" с "Монако"
После четырех лет абсолютного преимущества "ПСЖ" в Лиге 1 наконец-то нашлись клубы, которые смогли не только навязать ему борьбу, но и сделали чемпионат Франции одним из самых крутых и интригующих в нынешнем сезоне. Rusfootball.info рассказывает о французском футболе, о его русском оттенке и о главном матче прошедших выходных.
Владимир Пономарёв: ЦСКА обязательно будет в тройке по итогам сезона
Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал возвращение в команду Аарона Оланаре, а также уже совершённые трансферные сделки "армейцев".