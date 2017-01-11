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Егор Титов: видел, что в "Спартаке" есть люди, которые только мешают

Бывший капитан и тренер "Спартака" Егор Титов рассказал об изменениях атмосферы в команде за последние годы.

"Спартак" стал совсем другим по сравнению с временами, когда играли мы. Не хочу утверждать, лучше или хуже – просто другим. Когда я первый раз после возвращения в команду зашел на территорию базы и, условно, решил бы зажечь спичку, произошел бы взрыв. Настолько была накаленная обстановка – начиная от футболистов и заканчивая персоналом. Видимо, копилось не первый год. Даже когда меня убирали из команды со скандалом, все выглядело иначе, не говоря уж о "Спартаке" 90-х. Сейчас скажу аккуратно: не было семьи.

Не буду конкретизировать, но есть люди, которые занимаются не своим делом. Не все, есть и те, кто предан своему делу. Работников в "Спартаке" очень много, штат клуба, как мне кажется, сильно раздут. К концу прошлого года, после первого круга, окончательно понял, что есть люди, которые только мешают.

Мне не обидно слышать шутки про багаж Аленичева. Объясню – легче брать команду, когда у тебя есть фундамент, костяк. Совсем другое – приходить в коллектив, где 40-45 футболистов на контрактах, с чем столкнулись мы. Массимо пришел в коллектив, где уже имелся костяк, с некоторыми нужно было переподписать соглашения – с Джано, например, по-прежнему "висят" Таски и Боккетти.

Очень хорошо, что решили вопрос с Ананидзе - неординарный футболист, умница. Если обходится без травм, он просто прекрасен. В начале сезона, на предпоследнем сборе, с Джано состоялся очень серьезный разговор – он все понял правильно. Сказал, что, несмотря на болевые ощущения, готов работать.

Ему Аленичев ответил: "Рассчитываем на тебя, будешь играть". И полузащитник начал сезон просто великолепно: забил красивейший гол на Кипре, потом сделал дубль в ворота "Арсенала", - цитирует Титова "СЭ".
Теги: Титов Спартак
Сегодня, 02:35
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(1)
№2 Написал: СМЭУ СССР (Сегодня, 03:53) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Сибирь»
ЕГОР ТИТОВ: ВИДЕЛ, ЧТО В "СПАРТАКЕ" ЕСТЬ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ТОЛЬКО МЕШАЮТ

Эти слова применимы к тебе, когда Алень взял в помошники. Егор , если есть тяга и стремление тренировать, начни с пацанов.
Регистрация: 31.07.2015
№1 Написал: Пётр Градов_2 (Сегодня, 02:50) #
  • -2
  •  (4)

Бромонтановая титька пукнула в лужу.
Регистрация: 7.09.2015
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