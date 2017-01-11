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Егор Титов: видел, что в "Спартаке" есть люди, которые только мешают
Бывший капитан и тренер "Спартака" Егор Титов рассказал об изменениях атмосферы в команде за последние годы.
"Спартак" стал совсем другим по сравнению с временами, когда играли мы. Не хочу утверждать, лучше или хуже – просто другим. Когда я первый раз после возвращения в команду зашел на территорию базы и, условно, решил бы зажечь спичку, произошел бы взрыв. Настолько была накаленная обстановка – начиная от футболистов и заканчивая персоналом. Видимо, копилось не первый год. Даже когда меня убирали из команды со скандалом, все выглядело иначе, не говоря уж о "Спартаке" 90-х. Сейчас скажу аккуратно: не было семьи.
Не буду конкретизировать, но есть люди, которые занимаются не своим делом. Не все, есть и те, кто предан своему делу. Работников в "Спартаке" очень много, штат клуба, как мне кажется, сильно раздут. К концу прошлого года, после первого круга, окончательно понял, что есть люди, которые только мешают.
Мне не обидно слышать шутки про багаж Аленичева. Объясню – легче брать команду, когда у тебя есть фундамент, костяк. Совсем другое – приходить в коллектив, где 40-45 футболистов на контрактах, с чем столкнулись мы. Массимо пришел в коллектив, где уже имелся костяк, с некоторыми нужно было переподписать соглашения – с Джано, например, по-прежнему "висят" Таски и Боккетти.
Очень хорошо, что решили вопрос с Ананидзе - неординарный футболист, умница. Если обходится без травм, он просто прекрасен. В начале сезона, на предпоследнем сборе, с Джано состоялся очень серьезный разговор – он все понял правильно. Сказал, что, несмотря на болевые ощущения, готов работать.
Ему Аленичев ответил: "Рассчитываем на тебя, будешь играть". И полузащитник начал сезон просто великолепно: забил красивейший гол на Кипре, потом сделал дубль в ворота "Арсенала", - цитирует Титова "СЭ".
"Спартак" стал совсем другим по сравнению с временами, когда играли мы. Не хочу утверждать, лучше или хуже – просто другим. Когда я первый раз после возвращения в команду зашел на территорию базы и, условно, решил бы зажечь спичку, произошел бы взрыв. Настолько была накаленная обстановка – начиная от футболистов и заканчивая персоналом. Видимо, копилось не первый год. Даже когда меня убирали из команды со скандалом, все выглядело иначе, не говоря уж о "Спартаке" 90-х. Сейчас скажу аккуратно: не было семьи.
Не буду конкретизировать, но есть люди, которые занимаются не своим делом. Не все, есть и те, кто предан своему делу. Работников в "Спартаке" очень много, штат клуба, как мне кажется, сильно раздут. К концу прошлого года, после первого круга, окончательно понял, что есть люди, которые только мешают.
Мне не обидно слышать шутки про багаж Аленичева. Объясню – легче брать команду, когда у тебя есть фундамент, костяк. Совсем другое – приходить в коллектив, где 40-45 футболистов на контрактах, с чем столкнулись мы. Массимо пришел в коллектив, где уже имелся костяк, с некоторыми нужно было переподписать соглашения – с Джано, например, по-прежнему "висят" Таски и Боккетти.
Очень хорошо, что решили вопрос с Ананидзе - неординарный футболист, умница. Если обходится без травм, он просто прекрасен. В начале сезона, на предпоследнем сборе, с Джано состоялся очень серьезный разговор – он все понял правильно. Сказал, что, несмотря на болевые ощущения, готов работать.
Ему Аленичев ответил: "Рассчитываем на тебя, будешь играть". И полузащитник начал сезон просто великолепно: забил красивейший гол на Кипре, потом сделал дубль в ворота "Арсенала", - цитирует Титова "СЭ".
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