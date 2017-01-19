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Виталий Мутко: я не вижу в России проблем с допингом
Президент РФС Виталий Мутко считает, что проблем допинга в российском футболе нет, все команды находятся под четким контролем.
"В футболе я не вижу проблем (с допингом), система работает, клубы и сборные под контролем.
Еще раз хочу сказать, что сказал Чеферин: борьба с допингом не должна быть политизирована. Это (борьба с допингом) спокойная работа. Футболисты сборной России - мы вчера с ним (Чеферином) Евро вспоминали - играют в Лиге чемпионов, в Лиге Европы, там постоянно идет допинг-контроль", - цитирует Мутко ТАСС.
"В футболе я не вижу проблем (с допингом), система работает, клубы и сборные под контролем.
Еще раз хочу сказать, что сказал Чеферин: борьба с допингом не должна быть политизирована. Это (борьба с допингом) спокойная работа. Футболисты сборной России - мы вчера с ним (Чеферином) Евро вспоминали - играют в Лиге чемпионов, в Лиге Европы, там постоянно идет допинг-контроль", - цитирует Мутко ТАСС.
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