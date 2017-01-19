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Виталий Мутко: я не вижу в России проблем с допингом

Президент РФС Виталий Мутко считает, что проблем допинга в российском футболе нет, все команды находятся под четким контролем.

"В футболе я не вижу проблем (с допингом), система работает, клубы и сборные под контролем.

Еще раз хочу сказать, что сказал Чеферин: борьба с допингом не должна быть политизирована. Это (борьба с допингом) спокойная работа. Футболисты сборной России - мы вчера с ним (Чеферином) Евро вспоминали - играют в Лиге чемпионов, в Лиге Европы, там постоянно идет допинг-контроль", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко
Сегодня, 13:52
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(2)
№3 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 14:02) #
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online

Виталий Мутко: я не вижу в России проблем с допингом

Роман Еременко: Поддерживаю!
Регистрация: 21.09.2015
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 14:00) #
  • 0
  •  (2)

Конечно нет проблем с допингом. Все кому надо его жрут.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:57) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
да ну???????? кокаин - не допинг?
отстранение от олимпиад и чм не допинг?
идиота кусок


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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