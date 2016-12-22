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Роман Широков: ЦСКА может рассчитывать и на первое место после зимней паузы
Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков поделился мнением о перспективах "армейцев" в весенней части РФПЛ.
"Зная ЦСКА, команда может рассчитывать и на первое место в РФПЛ после зимней паузы. Да, ЦСКА отстаёт от "Спартака" на восемь очков, но им ещё предстоит провести очный матч. По сути, красно-синим ещё предстоит сыграть со всеми лидерами.
Виктор Гончаренко — молодой, но достаточно опытный тренер. Получится ли у него в ЦСКА? Все предпосылки есть", — сказал Широков в эфире программы "Все на футбол".
"Чемпионат.сом"
"Зная ЦСКА, команда может рассчитывать и на первое место в РФПЛ после зимней паузы. Да, ЦСКА отстаёт от "Спартака" на восемь очков, но им ещё предстоит провести очный матч. По сути, красно-синим ещё предстоит сыграть со всеми лидерами.
Виктор Гончаренко — молодой, но достаточно опытный тренер. Получится ли у него в ЦСКА? Все предпосылки есть", — сказал Широков в эфире программы "Все на футбол".
"Чемпионат.сом"
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