Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Роман Широков: ЦСКА может рассчитывать и на первое место после зимней паузы

Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков поделился мнением о перспективах "армейцев" в весенней части РФПЛ.

"Зная ЦСКА, команда может рассчитывать и на первое место в РФПЛ после зимней паузы. Да, ЦСКА отстаёт от "Спартака" на восемь очков, но им ещё предстоит провести очный матч. По сути, красно-синим ещё предстоит сыграть со всеми лидерами.

Виктор Гончаренко — молодой, но достаточно опытный тренер. Получится ли у него в ЦСКА? Все предпосылки есть", — сказал Широков в эфире программы "Все на футбол".

"Чемпионат.сом"
Теги: Широков ЦСКА Спартак Гончаренко
Сегодня, 18:35
Напечатать
21
(3)
№21 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 22:55) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
У Ромы что то с головой не хорошо в последнее время, глупый троллинг выдает
Регистрация: 2.02.2012
№20 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 21:20) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: мяч квадратный
Вместо Овчины-пса

Без сторожевой собаки у вас вечно табун по оврагам разбегается, где его волки доедают smile


--------------------
And enterprises of great pitch and moment. With this regard their currents turn awry. And lose the name of action.
Регистрация: 18.12.2016
№19 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 21:14) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: валерьяныч
походу в цска метит с новым тренером,

Тоже вариант. Вместо Овчины-пса или Свинопко (а лучше обоих сразу) И потом Широков - воспитанник ЦСКА.
Регистрация: 7.03.2016
№18 Написал: валерьяныч (Сегодня, 21:12) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
ну ромка кружывник, походу в цска метит с новым тренером,то карьеру возобновляет, то армейцам подлизывает.
Регистрация: 18.05.2014
№17 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 21:07) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Да , Рома , но только в том случае , если тебя в команду возьмут ! laughing Ты попросись ! " Стучащему , да откроется ". laughing
Регистрация: 23.09.2016
№16 Написал: vasja санкт петербург (Сегодня, 20:59) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Рассчитовать то могут, но денежки на это ставить не надо
Регистрация: 22.03.2014
№15 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 20:57) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кот МатроскиN
The Show Must Go On

Они еще могут Короваева и Олиева вернуть smile Бавария\ рыдает от страха


--------------------
And enterprises of great pitch and moment. With this regard their currents turn awry. And lose the name of action.
Регистрация: 18.12.2016
№14 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 20:33) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Gor68
У свинок нынче праздник. Целых три месяца счастливого визга.

Контора "Рога и Копыта" решила сделать ход конем
Васин Гончаренко Неймар 2
Или Витю Онопко выпустите еще?
Бабаева в опорную зону, однополого шведа на позицию Лео Месси

The Show Must Go On


--------------------
Black Fox -
Я думаю Дзюба в Баварии забивал бы не меньше Левандовски.
Регистрация: 26.10.2016
№13 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 20:13) #
  • -2
  •  (10)

Ли Харви Освальд,
у тебя одни разорванные очки на уме.
Регистрация: 7.03.2016
№12 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 20:12) #
  • -8
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: мяч квадратный
11 очков разрыва

11 разорваных очков Песчанки


--------------------
And enterprises of great pitch and moment. With this regard their currents turn awry. And lose the name of action.
Регистрация: 18.12.2016
№11 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 20:02) #
  • +2
  •  (16)
Болеет за:
ЦСКА
У свинок нынче праздник. Целых три месяца счастливого визга. smile И так они этим счастьем упиваются, будто чувствуют, что оно может быть недолгим... wink
Регистрация: 22.09.2009
№10 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:49) #
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
Ну в принципе всё возможно,да и Краснодар может стать чемпионом

хоть один нормальный спартач в стаде...может не всё потеряно


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№9 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 19:35) #
  • -2
  •  (14)

11 очков разрыва отыгрывали. Не впервОй. А тут всего восемь. Да как два пальца...
Регистрация: 7.03.2016
№8 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 19:14) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: раз два три
К сожалению там тоже без шансов,ведь Спартак уже подписал лучшего игрока в России по фифе

хоть где-то гинер возьмет?


--------------------
Оле, ола, вперёд Спартак Москва!
красно-белый, красно-белый красно-белый навсегда!
Регистрация: 22.05.2015
№7 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 19:04) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
в виртуальном турнире если только bowtie .. который гинер организовал kissing_heart


--------------------
Оле, ола, вперёд Спартак Москва!
красно-белый, красно-белый красно-белый навсегда!
Регистрация: 22.05.2015
№6 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 19:02) #
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergant
С которым "Уфа"

И где та Уфа? laughing Ты думай о том, как вас Тихоня Енисеить будет в следующем году. С Черновым, если мы его себе не заберем в пару к Кутепову. А у вас еще лет 10 будет березовая роща сзади и дубовая - впереди. А на лужайке посередине разные наркоманы будут косяки забивать smile

Цитата: Андрей..
кондом арену сожгут на масленицу....

Не, ее весной бульбой засадят. Назад к истокам - попахать да посеять. Огород должен быть огородом, а не котлованом с карасями


--------------------
And enterprises of great pitch and moment. With this regard their currents turn awry. And lose the name of action.
Регистрация: 18.12.2016
№5 Написал: ctalin камендань (Сегодня, 18:53) #
  • -1
  •  (3)

да вряд ли..смена тренера даром не проходит .в 5 бы остаться...
Регистрация: 20.03.2016
№4 Написал: Sergant (Сегодня, 18:53) #
  • +4
  •  (18)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Ли Харви Освальд
Ах ну да, Васин

С которым "Уфа" выепла спартак laughing
Регистрация: 15.12.2016
№3 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 18:49) #
  • -9
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Там ХОТЬ ОДИН нападающий есть? А защитник? Ах ну да, Васин, который Уралу не пригодился уже :)


--------------------
And enterprises of great pitch and moment. With this regard their currents turn awry. And lose the name of action.
Регистрация: 18.12.2016
№2 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 18:41) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Рома возвращайся в футбол -
в Урал,
в Лос Анжелес Гэлэкси,
в Сунь Куй в Чай и т.п. yum


--------------------
Black Fox -
Я думаю Дзюба в Баварии забивал бы не меньше Левандовски.
Регистрация: 26.10.2016
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:40) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Ну в принципе всё возможно,да и Краснодар может стать чемпионом.
Регистрация: 12.02.2013
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.