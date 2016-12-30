Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Валерий Карпин: к Эменике, как и ко всем африканцам, нужен подход

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин поделился мнением о возможном возвращении в московский клуб форварда Эммануэля Эменике.

"Кроме Зе Луиша, в "Спартаке" нет ярко выраженного нападающего по позиции. На одном Зе Луише можно и не доехать. Эменике знаком со страной и клубом, это плюс. Он уже все показал в России — скорость, мощь, он забивной нападающий. Есть только один вопрос по нему — как и ко всем африканским футболистам, к нему нужен тренерский подход", - цитирует Карпина "Матч ТВ".
Теги: Карпин Эменике Спартак
Вчера, 23:04
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.