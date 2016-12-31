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Микаэль Брага: Ломбертс сильнее Новосельцева и Нету
Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол на портале MondoSportivo.it, выразил уверенность, что защитник Николас Ломбертс ещё может помочь "Зениту".
"Жаль, что Ломбертс осенью играл мало, он символ "Зенита". Не считаю, что его время в питерском клубе прошло – Ломбертс сильнее Новосельцева и Нету, а с учётом того, что "Зенит" играет на двух фронтах, бельгиец ещё пригодится команде. Вообще, вратарь и оборона – самое главное в профессиональном футболе: спросите Бердыева и посмотрите на большие клубы, которые выигрывают за счёт крепкой обороны. "Ювентус" и сборная Италии сильны в защите, сборная Аргентины вышла в финал ЧМ-2014 тоже из-за качественной игры в обороне. Если ты не пропускаешь – точно не проиграешь, а забить не так легко, особенно если у тебя нет суперзвёзд в атаке. Только Роналду и Месси могут делать большую разницу в нападении, но "Реал" и "Барселона" в обороне также сильны", - цитирует Брагу "Евро-Футбол.Ру".
"Жаль, что Ломбертс осенью играл мало, он символ "Зенита". Не считаю, что его время в питерском клубе прошло – Ломбертс сильнее Новосельцева и Нету, а с учётом того, что "Зенит" играет на двух фронтах, бельгиец ещё пригодится команде. Вообще, вратарь и оборона – самое главное в профессиональном футболе: спросите Бердыева и посмотрите на большие клубы, которые выигрывают за счёт крепкой обороны. "Ювентус" и сборная Италии сильны в защите, сборная Аргентины вышла в финал ЧМ-2014 тоже из-за качественной игры в обороне. Если ты не пропускаешь – точно не проиграешь, а забить не так легко, особенно если у тебя нет суперзвёзд в атаке. Только Роналду и Месси могут делать большую разницу в нападении, но "Реал" и "Барселона" в обороне также сильны", - цитирует Брагу "Евро-Футбол.Ру".
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