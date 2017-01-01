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Представитель Витселя: Аксель не подписывал соглашений с каким-либо китайским клубом
Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель не подписывал никаких соглашений ни с одним из китайских клубов, заявил представитель футболиста Ален Гобле.
"Я тоже читаю подобную информацию в газетах и интернет-изданиях и могу заверить вас, что никаких официальных бумаг, контрактов и соглашений Витсель не подписывал, поскольку я бы знал об этом как его представитель. К тому же желание Витселя остаться в Санкт-Петербурге до конца контракта остается прежним, он уже говорил об этом не в одном интервью, и я подтверждаю его слова", - цитирует Гобле "Р-Спорт".
"Я тоже читаю подобную информацию в газетах и интернет-изданиях и могу заверить вас, что никаких официальных бумаг, контрактов и соглашений Витсель не подписывал, поскольку я бы знал об этом как его представитель. К тому же желание Витселя остаться в Санкт-Петербурге до конца контракта остается прежним, он уже говорил об этом не в одном интервью, и я подтверждаю его слова", - цитирует Гобле "Р-Спорт".
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