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Тренер Египта: в ФИФА не хотят, чтобы Месси вылетел

Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан эмоционально отреагировал на вылет с ЧМ в 1/8 финала от Аргентины.
Фото: Getty Images
"Совершенно очевидно, что чемпионат мира превратился в маркетинговую индустрию. Они не хотят, чтобы Месси вылетел. Именно поэтому в этой встрече не было справедливости. Месси не должен праздновать напрасно", - сказал Хассан в интервью после матча.


Египет вел 2:0 по ходу матчах благодаря голам Ибрахима и Зико, затем Ромеро, Месси и Фернандес принесли победу.

Одержав победу, Аргентина вышла в 1/4 ЧМ, где встретится с победителем пары Швейцария - Колумбии.

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