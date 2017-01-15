Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
15:01
Георгий Черданцев: мем "Жора-ипотека" ко мне не относится, потому что ипотеки у меня давно нет
Георгий Черданцев: мем "Жора-ипотека" ко мне не относится, потому что ипотеки у меня давно нет
13:57
Виталий Мутко: совет регионов 21 января рассмотрит программу по поддержке регионального футбола (1)
Виталий Мутко: совет регионов 21 января рассмотрит программу по поддержке регионального футбола (1)
11:27
Сергей Овчинников: в России есть профессии, где зарплаты завышены еще больше, чем в футболе (31)
Сергей Овчинников: в России есть профессии, где зарплаты завышены еще больше, чем в футболе (31)
10:18
Сергей Овчинников: 2016-й получился для Акинфеева просто феноменальным. Он блистал и в РФПЛ, и в Лиге чемпионов (19)
Сергей Овчинников: 2016-й получился для Акинфеева просто феноменальным. Он блистал и в РФПЛ, и в Лиге чемпионов (19)
Виталий Мутко: совет регионов 21 января рассмотрит программу по поддержке регионального футбола
Совет регионов Российского футбольного союза (РФС) 21 января на заседании в Санкт-Петербурге рассмотрит программу по поддержке регионального футбола, сообщил вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.
"Сейчас очень серьезно работает комитет по развитию. Думаю, к следующему исполкому через него пройдут все программы по развитию - "Поддержка регионов", возрожденный проект "Поиск талантов", "Подари детям стадион", также образовательные программы, поддержка женского футбола. Комитет сейчас эти программы утвердит, исполком одобрит, и мы начнем их финансирование. На совете регионов мы посмотрим программу "Поддержка регионов", заслушаем позиции", - цитирует Мутко ТАСС.
Совет регионов был утвержден на исполкоме РФС 22 ноября, его задачей является развитие регионального футбола. В совещательный орган вошли представители 20 межрегиональных объединений федераций футбола и региональных футбольных федераций.
Помимо Анохина, в него вошли Анатолий Турчак, Владимир Афанасьев, Михаил Бочкарев, Владимир Евтушенко, Игорь Ефремов, Лом-Али Ибрагимов, Алексей Комаров, Владимир Крысин, Анатолий Зинченко, Алексей Севастьянов, Николай Походенко, Владимир Проскурин, Григорий Иванов, Сергей Кузьмин, Андрей Фаломкин, Евгений Кудряшов, Александр Бартоломей, Николай Сардак и Александр Гусев.
"Сейчас очень серьезно работает комитет по развитию. Думаю, к следующему исполкому через него пройдут все программы по развитию - "Поддержка регионов", возрожденный проект "Поиск талантов", "Подари детям стадион", также образовательные программы, поддержка женского футбола. Комитет сейчас эти программы утвердит, исполком одобрит, и мы начнем их финансирование. На совете регионов мы посмотрим программу "Поддержка регионов", заслушаем позиции", - цитирует Мутко ТАСС.
Совет регионов был утвержден на исполкоме РФС 22 ноября, его задачей является развитие регионального футбола. В совещательный орган вошли представители 20 межрегиональных объединений федераций футбола и региональных футбольных федераций.
Помимо Анохина, в него вошли Анатолий Турчак, Владимир Афанасьев, Михаил Бочкарев, Владимир Евтушенко, Игорь Ефремов, Лом-Али Ибрагимов, Алексей Комаров, Владимир Крысин, Анатолий Зинченко, Алексей Севастьянов, Николай Походенко, Владимир Проскурин, Григорий Иванов, Сергей Кузьмин, Андрей Фаломкин, Евгений Кудряшов, Александр Бартоломей, Николай Сардак и Александр Гусев.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.