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Виталий Мутко: совет регионов 21 января рассмотрит программу по поддержке регионального футбола

Совет регионов Российского футбольного союза (РФС) 21 января на заседании в Санкт-Петербурге рассмотрит программу по поддержке регионального футбола, сообщил вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.

"Сейчас очень серьезно работает комитет по развитию. Думаю, к следующему исполкому через него пройдут все программы по развитию - "Поддержка регионов", возрожденный проект "Поиск талантов", "Подари детям стадион", также образовательные программы, поддержка женского футбола. Комитет сейчас эти программы утвердит, исполком одобрит, и мы начнем их финансирование. На совете регионов мы посмотрим программу "Поддержка регионов", заслушаем позиции", - цитирует Мутко ТАСС.

Совет регионов был утвержден на исполкоме РФС 22 ноября, его задачей является развитие регионального футбола. В совещательный орган вошли представители 20 межрегиональных объединений федераций футбола и региональных футбольных федераций.

Помимо Анохина, в него вошли Анатолий Турчак, Владимир Афанасьев, Михаил Бочкарев, Владимир Евтушенко, Игорь Ефремов, Лом-Али Ибрагимов, Алексей Комаров, Владимир Крысин, Анатолий Зинченко, Алексей Севастьянов, Николай Походенко, Владимир Проскурин, Григорий Иванов, Сергей Кузьмин, Андрей Фаломкин, Евгений Кудряшов, Александр Бартоломей, Николай Сардак и Александр Гусев.
Теги: Мутко
Сегодня, 13:57
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№1 Написал: fd65 (Сегодня, 14:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
78 регион не забудьте включить в план развития...Крестовский территориальный округ называется, лярдов 10 подкиньте)))))))
Регистрация: 3.12.2016
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