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Тренер "Локомотива" по физподготовке: приятно удивили результаты Лысова
Тренер "Локомотива" по физической подготовке Сергей Алексеев рассказал, сколько килограммов допускалось набрать "железнодорожникам" в отпуске и какие данные наставники команды получают по результатам ПИК-теста.
- В каком состоянии наши ребята вышли из отпуска?
- Все ребята вернулись в оптимальной форме и, в целом, ответственно отнеслись к тренировочному плану на отпуск, который выдавался футболистам. В нем допускался определенный лимит по весу тела — позволялось прибавить не более 1 кг. Черту этого лимита никто не перешагнул. Значит, накопления жировой массы не произошло, что неплохо. На этом этапе подготовки мы впервые провели тестирование максимальной аэробной физической работоспособности игроков непосредственно на футбольном поле и оценили функциональное состояние организма в полевых условиях. Результаты у части игроков неплохие, некоторым же предстоит упорная работа.
- Расскажите подробнее об этом тесте. Что он из себя представляет?
- Главный тренер команды Юрий Павлович Семин поддерживает новые методики совершенствования возможностей игроков и анализа тренировочного процесса. Тестирование является частью современных методов оценки состояния и подготовки команды. Тест представляет собой выполнение беговой работы в челночном режиме на 20-метровой площадке с постепенно возрастающей скоростью. Скорость бега задается аудиосигналами. Начинается тест со скорости 7,5 км/ч, затем на каждой ступени скорость увеличивается на 0,5 км/ч. Соответственно увеличивается скорость бега и физическая нагрузка.
- Лучший результат в тесте показал молодой Михаил Лысов. Вас это удивило?
- Приятно удивило. Благодаря этому тесту мы можем определять максимальную физическую работоспособность ребят, которые совсем недавно у нас в команде. Пример Миши говорит о том, что в "молодежке" есть одаренные с точки зрения физической подготовки игроки, которые вполне готовы к тренировкам в основе. При его работоспособности и соответствующем уровне технико-тактического мастерства у Михаила есть хорошие шансы. Надеюсь, что тестирование остальных футболистов молодежной команды позволит выявить состояние их максимальной работоспособности, что может оказаться полезным для основной команды клуба.
- C самого начала сбора команде были предложены достаточно длительные тренировки.
- У нас большой период подготовки и на данном этапе основной акцент идет на объем нагрузок, но придается значение и их интенсивности. Исходя из этого и строится тренировочный процесс: работаем и над выносливостью, и над другими компонентами физической подготовки.
- Объем этой физической работы, видимо, будет снижаться при приближении к началу сезона?
- Естественно. Необходимо оптимальное сочетать разные компоненты: тактику, технику, «физику».
- То есть мы можем рассчитывать, что команда после сборов физически будет готова к официальным играм и удержит планку готовности до конца сезона?
- В футболе такие обещания давать безответственно. Количество факторов, определяющих результат, в том числе и в отношении физических кондиций, громадное множество. Работаем с полной отдачей и ответственностью. Прилагаем все усилия и умения, чтобы как можно лучше подготовиться ко второй части сезона. Так что есть все основания надеяться на лучшее.
ФК "Локомотив"
- В каком состоянии наши ребята вышли из отпуска?
- Все ребята вернулись в оптимальной форме и, в целом, ответственно отнеслись к тренировочному плану на отпуск, который выдавался футболистам. В нем допускался определенный лимит по весу тела — позволялось прибавить не более 1 кг. Черту этого лимита никто не перешагнул. Значит, накопления жировой массы не произошло, что неплохо. На этом этапе подготовки мы впервые провели тестирование максимальной аэробной физической работоспособности игроков непосредственно на футбольном поле и оценили функциональное состояние организма в полевых условиях. Результаты у части игроков неплохие, некоторым же предстоит упорная работа.
- Расскажите подробнее об этом тесте. Что он из себя представляет?
- Главный тренер команды Юрий Павлович Семин поддерживает новые методики совершенствования возможностей игроков и анализа тренировочного процесса. Тестирование является частью современных методов оценки состояния и подготовки команды. Тест представляет собой выполнение беговой работы в челночном режиме на 20-метровой площадке с постепенно возрастающей скоростью. Скорость бега задается аудиосигналами. Начинается тест со скорости 7,5 км/ч, затем на каждой ступени скорость увеличивается на 0,5 км/ч. Соответственно увеличивается скорость бега и физическая нагрузка.
- Лучший результат в тесте показал молодой Михаил Лысов. Вас это удивило?
- Приятно удивило. Благодаря этому тесту мы можем определять максимальную физическую работоспособность ребят, которые совсем недавно у нас в команде. Пример Миши говорит о том, что в "молодежке" есть одаренные с точки зрения физической подготовки игроки, которые вполне готовы к тренировкам в основе. При его работоспособности и соответствующем уровне технико-тактического мастерства у Михаила есть хорошие шансы. Надеюсь, что тестирование остальных футболистов молодежной команды позволит выявить состояние их максимальной работоспособности, что может оказаться полезным для основной команды клуба.
- C самого начала сбора команде были предложены достаточно длительные тренировки.
- У нас большой период подготовки и на данном этапе основной акцент идет на объем нагрузок, но придается значение и их интенсивности. Исходя из этого и строится тренировочный процесс: работаем и над выносливостью, и над другими компонентами физической подготовки.
- Объем этой физической работы, видимо, будет снижаться при приближении к началу сезона?
- Естественно. Необходимо оптимальное сочетать разные компоненты: тактику, технику, «физику».
- То есть мы можем рассчитывать, что команда после сборов физически будет готова к официальным играм и удержит планку готовности до конца сезона?
- В футболе такие обещания давать безответственно. Количество факторов, определяющих результат, в том числе и в отношении физических кондиций, громадное множество. Работаем с полной отдачей и ответственностью. Прилагаем все усилия и умения, чтобы как можно лучше подготовиться ко второй части сезона. Так что есть все основания надеяться на лучшее.
ФК "Локомотив"
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