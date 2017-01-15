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Детский тренер Головина: Саша - самородок, его Господь поцеловал

Александр Плясунов, детский тренер полузащитника ЦСКА Александра Головина, рассказал о трудолюбии 20-летнего футболиста, благодаря которому он стал игроком московского клуба.

"Саша 1996 года рождения, а попал на тренировки 1993-го. И тут я поразился. Старшим не уступал. Очень трудолюбивый. Умел двигаться, отдавать передачи, бить по воротам, отличался координацией и нестандартным мышлением, здорово работал обеими ногами, предпочтение отдавая правой. Я пробовал его и в защите, и в атаке, он универсал, какими были раньше игроки киевского"Динамо". Самородок! Господь его поцеловал. Маленького Головина не нужно было воспитывать.

В 2012 году с "Металлургом" он отлично сыграл на первенстве в Красноярске, его пригласили в сборную Сибири на турнир в Крымск. Там-то его и заприметили селекционеры ЦСКА. Мне позвонил папа с тем же вопросом: "Что делать-то, Сергеич? Получили приглашение от нескольких клубов, включая ЦСКА". Я ему говорю, мол, давай к "армейцам", всё получится. В итоге его приняли там как родного, а в 2013 году Головин уже играл за юношескую сборную России.

Он не зазнался. Мы тут организовали турнир по мини-футболу на призы от Александра Головина. Он сразу позвонил: "Александр Сергеич, всем, чем нужно, помогу, призы для Калтана будут без вопросов". Как дальше у него со "звездняком" пойдёт, не знаю. Жаль, общаюсь я с Сашей не так часто. Тут сам виноват немного. Я не дружу с Интернетом, "скайпами" и прочими штуками. А Сашка не любитель разговаривать по телефону", — цитирует Плясунова "Советский спорт".
Теги: Головин ЦСКА
Сегодня, 14:46
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4
(1)
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 15:18) #
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Болеет за:
«Зенит»
цену набивают


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№3 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 15:14) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Если это самородок не удивительно что у нас все так плохо с футболом
Регистрация: 2.02.2012
№2 Написал: fd65 (Сегодня, 15:02) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Все правильно, к своим попал.... В конюшне все зацелованные ходят.... Кого в лоб поцеловали, кого в гриву, кого в круп......))))
Регистрация: 3.12.2016
№1 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:57) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Обычный игрок.
Регистрация: 7.12.2016
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