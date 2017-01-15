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Детский тренер Головина: Саша - самородок, его Господь поцеловал
Александр Плясунов, детский тренер полузащитника ЦСКА Александра Головина, рассказал о трудолюбии 20-летнего футболиста, благодаря которому он стал игроком московского клуба.
"Саша 1996 года рождения, а попал на тренировки 1993-го. И тут я поразился. Старшим не уступал. Очень трудолюбивый. Умел двигаться, отдавать передачи, бить по воротам, отличался координацией и нестандартным мышлением, здорово работал обеими ногами, предпочтение отдавая правой. Я пробовал его и в защите, и в атаке, он универсал, какими были раньше игроки киевского"Динамо". Самородок! Господь его поцеловал. Маленького Головина не нужно было воспитывать.
В 2012 году с "Металлургом" он отлично сыграл на первенстве в Красноярске, его пригласили в сборную Сибири на турнир в Крымск. Там-то его и заприметили селекционеры ЦСКА. Мне позвонил папа с тем же вопросом: "Что делать-то, Сергеич? Получили приглашение от нескольких клубов, включая ЦСКА". Я ему говорю, мол, давай к "армейцам", всё получится. В итоге его приняли там как родного, а в 2013 году Головин уже играл за юношескую сборную России.
Он не зазнался. Мы тут организовали турнир по мини-футболу на призы от Александра Головина. Он сразу позвонил: "Александр Сергеич, всем, чем нужно, помогу, призы для Калтана будут без вопросов". Как дальше у него со "звездняком" пойдёт, не знаю. Жаль, общаюсь я с Сашей не так часто. Тут сам виноват немного. Я не дружу с Интернетом, "скайпами" и прочими штуками. А Сашка не любитель разговаривать по телефону", — цитирует Плясунова "Советский спорт".
"Саша 1996 года рождения, а попал на тренировки 1993-го. И тут я поразился. Старшим не уступал. Очень трудолюбивый. Умел двигаться, отдавать передачи, бить по воротам, отличался координацией и нестандартным мышлением, здорово работал обеими ногами, предпочтение отдавая правой. Я пробовал его и в защите, и в атаке, он универсал, какими были раньше игроки киевского"Динамо". Самородок! Господь его поцеловал. Маленького Головина не нужно было воспитывать.
В 2012 году с "Металлургом" он отлично сыграл на первенстве в Красноярске, его пригласили в сборную Сибири на турнир в Крымск. Там-то его и заприметили селекционеры ЦСКА. Мне позвонил папа с тем же вопросом: "Что делать-то, Сергеич? Получили приглашение от нескольких клубов, включая ЦСКА". Я ему говорю, мол, давай к "армейцам", всё получится. В итоге его приняли там как родного, а в 2013 году Головин уже играл за юношескую сборную России.
Он не зазнался. Мы тут организовали турнир по мини-футболу на призы от Александра Головина. Он сразу позвонил: "Александр Сергеич, всем, чем нужно, помогу, призы для Калтана будут без вопросов". Как дальше у него со "звездняком" пойдёт, не знаю. Жаль, общаюсь я с Сашей не так часто. Тут сам виноват немного. Я не дружу с Интернетом, "скайпами" и прочими штуками. А Сашка не любитель разговаривать по телефону", — цитирует Плясунова "Советский спорт".
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