Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
11:18
Виталий Мутко назвал глупостью информацию о просьбе Джанни Инфантино не избираться на пост главы РФС (1)
Виталий Мутко назвал глупостью информацию о просьбе Джанни Инфантино не избираться на пост главы РФС (1)
Вчера 22:49
Кристиан Родригес привлек внимание "Марселя"
Кристиан Родригес привлек внимание "Марселя"
Вчера 22:29
"Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" не выявили сильнейшего (1)
"Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" не выявили сильнейшего (1)
Вчера 22:28
"Алавес" и "Леганес" сыграли вничью
"Алавес" и "Леганес" сыграли вничью
Вчера 22:25
Дэвид Мойес: нам не хватает Ламина Коне
Дэвид Мойес: нам не хватает Ламина Коне
Вчера 22:05
"Фиорентина" на выезде разгромила "Кьево"
"Фиорентина" на выезде разгромила "Кьево"
Вчера 22:00
Славен Билич: Кэрролла на поле трудно остановить
Славен Билич: Кэрролла на поле трудно остановить
Вчера 21:47
Ренато Сивельи может перейти в "Банфилд"
Ренато Сивельи может перейти в "Банфилд"
Вчера 21:38
"ПСЖ" обыграл "Нант"
"ПСЖ" обыграл "Нант"
Фёдор Щербаченко: ничего положительного в идеях ван Бастена я не вижу
Бывший главный тренер "Мордовии" Фёдор Щербаченко выступает категорически против предложений Марко ван Бастена по масштабному изменению правил футбола.
"В Голландии, кроме тюльпанов, произрастают ещё какие-то растения. Такие предложения – следствие определённых фантазий, и, по моему мнению, они неприемлемы. Футбол действительно самый консервативный вид спорта, и ничего положительного в идеях ван Бастена я не вижу: отмена офсайда, когда все тренеры ломают голову, как играть более компактно и конструктивно, какие-то буллиты, при которых очень много вопросов возникнет к правилам их исполнения. Это всё – для того, чтобы привлечь к себе внимание. Просто за человека забыли, а он хочет, чтобы мы сегодня о нём говорили. И мы сегодня о нём говорим. Это моё мнение. Вот и всё", – цитирует Щербаченко "Евро-Футбол.Ру".
"В Голландии, кроме тюльпанов, произрастают ещё какие-то растения. Такие предложения – следствие определённых фантазий, и, по моему мнению, они неприемлемы. Футбол действительно самый консервативный вид спорта, и ничего положительного в идеях ван Бастена я не вижу: отмена офсайда, когда все тренеры ломают голову, как играть более компактно и конструктивно, какие-то буллиты, при которых очень много вопросов возникнет к правилам их исполнения. Это всё – для того, чтобы привлечь к себе внимание. Просто за человека забыли, а он хочет, чтобы мы сегодня о нём говорили. И мы сегодня о нём говорим. Это моё мнение. Вот и всё", – цитирует Щербаченко "Евро-Футбол.Ру".
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.