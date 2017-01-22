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Фёдор Щербаченко: ничего положительного в идеях ван Бастена я не вижу

Бывший главный тренер "Мордовии" Фёдор Щербаченко выступает категорически против предложений Марко ван Бастена по масштабному изменению правил футбола.

"В Голландии, кроме тюльпанов, произрастают ещё какие-то растения. Такие предложения – следствие определённых фантазий, и, по моему мнению, они неприемлемы. Футбол действительно самый консервативный вид спорта, и ничего положительного в идеях ван Бастена я не вижу: отмена офсайда, когда все тренеры ломают голову, как играть более компактно и конструктивно, какие-то буллиты, при которых очень много вопросов возникнет к правилам их исполнения. Это всё – для того, чтобы привлечь к себе внимание. Просто за человека забыли, а он хочет, чтобы мы сегодня о нём говорили. И мы сегодня о нём говорим. Это моё мнение. Вот и всё", – цитирует Щербаченко "Евро-Футбол.Ру".
Теги: Щербаченко
Сегодня, 12:03
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