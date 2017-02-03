Далер Кузяев: задача "Терека" - попасть в Лигу Европы

Полузащитник "Терека" Далер Кузяев заявил, что грозненской команде по силам попасть в Лигу Европы по итогам сезона.— Поработать так, чтобы не растерять все то, что было завоевано в первой части чемпионата. Перед нами поставлена цель — постараться попасть в Лигу Европы. Мы усилились хорошими игроками, так что задача вполне решаемая.