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Далер Кузяев: задача "Терека" - попасть в Лигу Европы

Полузащитник "Терека" Далер Кузяев заявил, что грозненской команде по силам попасть в Лигу Европы по итогам сезона.

— Какую главную цель ставите перед собой?

— Поработать так, чтобы не растерять все то, что было завоевано в первой части чемпионата. Перед нами поставлена цель — постараться попасть в Лигу Европы. Мы усилились хорошими игроками, так что задача вполне решаемая.

"Спорт день за днем"
Теги: Терек
Сегодня, 16:20
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