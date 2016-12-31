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"Локомотив" исполнил новогоднюю мечту 9-летнего болельщика (видео)

"Локомотив" под Новый год исполнил мечту 9-летнего болельщика.

"Наша история началась с письма от девятилетнего Ярослава из Инголя, принявшего участие в железнодорожном конкурсе "Навстречу мечте". В нём он попросил помочь осуществить мечту соседских ребят - трёхлетнего Егора и его пятилетней сестры Лизы. Детки очень хотели велосипеды. Для себя Ярослав ничего не попросил.

Когда мы узнали, что он болеет за "Локомотив" и вообще очень любит футбол, то немедленно собрались в дорогу с подарками! Наш приезд стал настоящим сюрпризом для Ярослава. И главное, он теперь точно знает, что добро всегда рождает добро, а в Новый год чудеса действительно случаются", - говорится на официальном сайте "Локо".

Теги: Локомотив
Сегодня, 02:07
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№1 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 02:13) #
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Болеет за:
«Зенит»
Молодцы!
Регистрация: 13.08.2015
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