Министр спорта РФ отреагировал на победный матч Сафонова

Министр спорта России Михаил Дегтярёв высказался о российском вратаре "ПСЖ" Матвее Сафонове, который стал отразил четыре пенальти в матче Межконтинентального кубка с "Фламенго".

Финальный матч Межконтинентального кубка ФИФА состоялся в среду, 17 ноября. Основное время закончилось ничьей со счетом 1:1. В послематчевой серии пенальти Сафонов отразил четыре удара и помог "ПСЖ" одержать победу. Кроме того, россиянин установил рекорд, став единственным вратарем в истории, которому удалось отбить четыре пенальти в серии на турнире ФИФА.



"Поздравляю Матвея Сафонова с великолепной игрой и новым рекордом ФИФА. Настоящий наследник великого Яшина. Наши спортсмены были и остаются лучшими. Русские "звёзды" вспыхивают и в хоккее, и в футболе, и в десятках других видов спорта, несмотря на все запреты и дискриминационные меры. Лишнее подтверждение того, что без России мировой спорт всегда будет не тот", — написал Дегтярёв в соцсети