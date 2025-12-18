Матчи Скрыть

Лига конференций УЕФА

Шэмрок Роверс
23:00
Хамрун СпартансНе начат
Слован
23:00
ХеккенНе начат
Спарта
23:00
АбердинНе начат
Майнц
23:00
СамсунспорНе начат
Легия
23:00
ЛинкольнНе начат
Страсбург
23:00
БрейдабликНе начат
Омония
23:00
РакувНе начат
Динамо Киев
23:00
НоаНе начат
Лозанна
23:00
ФиорентинаНе начат
Райо Вальекано
23:00
ДритаНе начат
АЕК Ларнака
23:00
ШкендияНе начат
Целе
23:00
ШелбурнНе начат
Кристал Пэлас
23:00
КуПСНе начат
Шахтер
23:00
РиекаНе начат
Сигма
23:00
ЛехНе начат
АЕК Афины
23:00
Университатя КрайоваНе начат
АЗ Алкмар
23:00
ЯгеллонияНе начат
Зриньски
23:00
РапидНе начат

Суперкубок Италии

Наполи
22:00
МиланНе начат

Министр спорта РФ отреагировал на победный матч Сафонова

Министр спорта России Михаил Дегтярёв высказался о российском вратаре "ПСЖ" Матвее Сафонове, который стал отразил четыре пенальти в матче Межконтинентального кубка с "Фламенго".
Фото: Getty Images
"Поздравляю Матвея Сафонова с великолепной игрой и новым рекордом ФИФА. Настоящий наследник великого Яшина. Наши спортсмены были и остаются лучшими. Русские "звёзды" вспыхивают и в хоккее, и в футболе, и в десятках других видов спорта, несмотря на все запреты и дискриминационные меры. Лишнее подтверждение того, что без России мировой спорт всегда будет не тот", — написал Дегтярёв в соцсети.

Финальный матч Межконтинентального кубка ФИФА состоялся в среду, 17 ноября. Основное время закончилось ничьей со счетом 1:1. В послематчевой серии пенальти Сафонов отразил четыре удара и помог "ПСЖ" одержать победу. Кроме того, россиянин установил рекорд, став единственным вратарем в истории, которому удалось отбить четыре пенальти в серии на турнире ФИФА.

Сафонов выступает за "ПСЖ" с лета 2024 года. На его счету – шесть трофеев с французской командой. В составе парижан голкипер выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

