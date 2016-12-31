Арсен Венгер: пока что этот чемпионат меня полностью разочаровывает

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер разочарован тем, что в первой части чемпионата он не увидел зрелищных игр в премьер-лиге."Пока что этот чемпионат меня полностью разочаровывает. Каждый сезон в премьер-лиге запоминается хотя бы двумя-тремя очень яркими играми. Пока таких не было. Думаю, что они еще впереди.Клубы просто обязаны показывать более зрелищный футбол. В чемпионате Англии крутятся огромные деньги, каждая игра очень важна, а каждый тренер находится под серьезным давлением. все команды в чемпионате очень высокого уровня", - заявил Венгер.