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Арсен Венгер: пока что этот чемпионат меня полностью разочаровывает

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер разочарован тем, что в первой части чемпионата он не увидел зрелищных игр в премьер-лиге.

"Пока что этот чемпионат меня полностью разочаровывает. Каждый сезон в премьер-лиге запоминается хотя бы двумя-тремя очень яркими играми. Пока таких не было. Думаю, что они еще впереди.

Клубы просто обязаны показывать более зрелищный футбол. В чемпионате Англии крутятся огромные деньги, каждая игра очень важна, а каждый тренер находится под серьезным давлением. все команды в чемпионате очень высокого уровня", - заявил Венгер.

СЭ
Теги: Венгер Арсенал
Сегодня, 11:05
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