Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
16:00
НоаНе начат
Рубин
17:00
ЖенисНе начат

Макаров отреагировал на возможный переход Чалова а "Кайсериспор"

Российский полузащитник "Кайсериспора" Денис Макаров прокомментировал информацию о возможном трансфере нападающего ПАОКа Фёдора Чалова в турецкий клуб.
Фото: Getty Images
Макаров заявил, что обсуждал с Чаловым его новую команду.

"Я уже читал об этом в новостях. Плюс пару дней назад мы с Федей созванивались, разговаривали — о городе, команде, положении клуба. Хорошо пообщались. Я ему рассказал всё, что успел узнать сам.
Если Чалов придёт к нам, будет отлично", — приводит слова Макарова "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что бывший игрок ЦСКА Федор Чалов может перейти из ПАОКа в "Кайсериспор". Этой зимой состав турецкого клуба пополнил Денис Макаров, ранее выступавший за московское "Динамо".

Чалов является игроком греческой команды с 2024 года. Российский нападающий в нынешнем сезоне принял участие в 24 матчах, в которых записал на свой счет три гола. Его трудовое соглашение с клубом действует до лета 2027 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 5,5 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится