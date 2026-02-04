Макаров отреагировал на возможный переход Чалова а "Кайсериспор"

Российский полузащитник "Кайсериспора" Денис Макаров прокомментировал информацию о возможном трансфере нападающего ПАОКа Фёдора Чалова в турецкий клуб.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что бывший игрок



Чалов является игроком греческой команды с 2024 года. Российский нападающий в нынешнем сезоне принял участие в 24 матчах, в которых записал на свой счет три гола. Его трудовое соглашение с клубом действует до лета 2027 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 5,5 миллионов евро. Если Чалов придёт к нам, будет отлично", — приводит слова Макарова " Чемпионат ".

Макаров заявил, что обсуждал с Чаловым его новую команду."Я уже читал об этом в новостях. Плюс пару дней назад мы с Федей созванивались, разговаривали — о городе, команде, положении клуба. Хорошо пообщались. Я ему рассказал всё, что успел узнать сам.