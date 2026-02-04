Макаров отреагировал на возможный переход Чалова а "Кайсериспор"

"Я уже читал об этом в новостях. Плюс пару дней назад мы с Федей созванивались, разговаривали — о городе, команде, положении клуба. Хорошо пообщались. Я ему рассказал всё, что успел узнать сам.
Если Чалов придёт к нам, будет отлично", — приводит слова Макарова "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что бывший игрок ЦСКА Федор Чалов может перейти из ПАОКа в "Кайсериспор". Этой зимой состав турецкого клуба пополнил Денис Макаров, ранее выступавший за московское "Динамо".
Чалов является игроком греческой команды с 2024 года. Российский нападающий в нынешнем сезоне принял участие в 24 матчах, в которых записал на свой счет три гола. Его трудовое соглашение с клубом действует до лета 2027 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 5,5 миллионов евро.
