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Златан Ибрагимович: я заставил критиков проглотить свои слова

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович подвел свои итоги 2016 года в стане "красных дьяволов".

"Не знаю, сколько лет мне еще осталось в футболе, но я до сих пор получаю удовольствие от игры. Когда я переехал в АПЛ, все говорили, что у меня ничего не выйдет, но, как всегда, я заставил критиков проглотить свои слова. Все это заряжает меня энергией. Этим людям платят, чтобы они несли всякую чушь, а мне платят за то, как я управляюсь с мячом. Так что я наслаждаюсь всем этим.

Каждый год мне названивали клубы из Премьер-лиги, но я чувствовал, что время еще не пришло. Я хотел приехать в Англию в тот момент, когда все уже спишут меня со счетов", - передает слова футболиста Daily Mail.

Также Ибрагимович поделился мнением об отмене его гола в матче против «Мидлсбро», который позволил бы ему сравняться с нападающим "Барселоны" Лионелем Месси по количеству мячей в 2016 году.

"Я не знаю, почему судья решил свистнуть. Сначала он засчитал гол, а спустя 30 секунд решил передумать. Я мало что мог ему сказать, потому что если бы открыл рот, то увидел бы желтую карточку. Но, в любом случае, я считаю, что провел прекрасный год. Мне не на что жаловаться. Я перешел в "Юнайтед", и мои первые шесть месяцев прошли великолепно.

Что касается рекордов, то они не так важны. Для меня победа так и осталась бы победой, независимо от того, побил бы я показатель Месси или нет", - заявил Ибрагимович.

Газета.ru
Теги: Ибрагимович Манчестер Юнайтед
Сегодня, 11:57
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4
(1)
№4 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 13:51) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Златан-сверхчеловек!
Регистрация: 15.03.2009
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:40) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Болельщик812
Ибрагимович - Глыба!

А Блессинг - рыба.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:09) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Ибрагимович - Глыба!
Регистрация: 13.08.2015
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 12:01) #
  • +1
  •  (1)

Златан супер,я извиняюсь но тоже не ожидал что он так заиграет в Премьер лиге,Вообщем- Он Супер Футболист.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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