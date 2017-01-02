Златан Ибрагимович: я заставил критиков проглотить свои слова

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович подвел свои итоги 2016 года в стане "красных дьяволов"."Не знаю, сколько лет мне еще осталось в футболе, но я до сих пор получаю удовольствие от игры. Когда я переехал в АПЛ, все говорили, что у меня ничего не выйдет, но, как всегда, я заставил критиков проглотить свои слова. Все это заряжает меня энергией. Этим людям платят, чтобы они несли всякую чушь, а мне платят за то, как я управляюсь с мячом. Так что я наслаждаюсь всем этим.Каждый год мне названивали клубы из Премьер-лиги, но я чувствовал, что время еще не пришло. Я хотел приехать в Англию в тот момент, когда все уже спишут меня со счетов", - передает слова футболиста Daily Mail.Также Ибрагимович поделился мнением об отмене его гола в матче против «Мидлсбро», который позволил бы ему сравняться с нападающим "Барселоны" Лионелем Месси по количеству мячей в 2016 году."Я не знаю, почему судья решил свистнуть. Сначала он засчитал гол, а спустя 30 секунд решил передумать. Я мало что мог ему сказать, потому что если бы открыл рот, то увидел бы желтую карточку. Но, в любом случае, я считаю, что провел прекрасный год. Мне не на что жаловаться. Я перешел в "Юнайтед", и мои первые шесть месяцев прошли великолепно.Что касается рекордов, то они не так важны. Для меня победа так и осталась бы победой, независимо от того, побил бы я показатель Месси или нет", - заявил Ибрагимович.