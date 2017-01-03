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Константин Сарсания: положительные изменения в 2016 году произошли только в "Спартаке"

Известный футбольный агент и функционер Константин Сарсания рассказал о финансовых изменениях в 2016-м году в российском футболе.

"Может быть разочарую поклонников футбола, но с точки зрения финансов изменений в лучшую сторону не вижу ни в одном клубе. Можно сказать, что есть команды, у которых стабильно высокий по меркам России бюджет - "Зенит", "Спартак", "Локомотив" и "Рубин". И то, из них только первые две борются за победу в чемпионате, остальные, видите, даже бюджет не могут правильно расходовать.

"Что касается других клубов: если раньше они могли позволить себе хорошие трансферы, то сейчас они либо не могут себе их позволить, либо перед ними стоят другие задачи. Посмотрите на место в турнирной таблице "Локомотива", "Динамо" с бюджетом в 100 миллионов умудрилось вылететь. Футбол от этого сильнее не становится", - цитирует Сарсанию ТАСС.

По мнению специалиста, владелец "Спартака" Леонид Федун готов тратить больше, а клубу необходим по-настоящему сильный трансфер. "Наверное, есть изменения в лучшую сторону только в "Спартаке", но, опять же, говорить о том, что они стали тратить больше, нельзя; раньше они тратили больше. Думаю, Леонид Арнольдович Федун готов тратить больше, но его менеджмент не знает, как сделать это правильно.

Команда идет на первом месте, у нее хороший очковый задел; конечно, есть оглашенные задачи (попадание в еврокубки), но, думаю, в уме все держат чемпионство; так близки они к нему не были с 2007 года, когда "Зенит", в котором я работал, боролся с ними до последнего тура. Ситуация сейчас похожая, поэтому команде необходима подпитка. Они активно покупают, но все эти трансферы для обоймы: Селихов на данный момент не сильнее Реброва, Джикия не сильнее никого из центральных защитников команды. Они все делают правильно, но хотелось бы еще значимый трансфер, который команду точно бы усилил", - сказал специалист.

На вопрос, связано ли назначение Мирчи Луческу с тем, что "Зенит" уменьшил финансирование и теперь будет работать на продажу игроков, Сарсания ответил: "На данный момент я не совсем понимаю, какой политикой они живут. С главным тренером понятно: Луческу строит комбинационный агрессивный футбол, и у них многое получается.

Что касается селекции, они пытаются купить лучших россиян, и я их понимаю, это правильно, но вот трансферы иностранцев вызывают сомнения. Да, Жулиано хороший игрок, а вот Мак достаточно средний по европейским меркам. Кроме Жулиано и Витселя, который хочет уйти (интервью состоялось до объявления трансфера бельгийца), выделить больше некого, разницу, кроме бразильца, делать некому, поэтому команда стала слабее. А что касается россиян, (Александру) Кокорину, например, выдано много авансов, но он играет не сильнее других", - добавил Сарсания.
Теги: Спартак Сарсания Зенит
Сегодня, 11:59
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№1 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 12:14) #
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Болеет за:
«Спартак»
Самых худших форвардов покупаем.

Чтобы не дай бог выпасть из коллеи и выиграть чемп


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
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