Сергей Семак возьмет на первый сбор "Уфы" двух игроков "молодежки"

Воспитанники уфимского футбола, игроки молодежной команды "Уфы" вратарь Глеб Ефимов и защитник Игорь Дивеев будут привлечены к работе на первом учебно-тренировочном сборе команды в 2017 году.Напомним, 9 января футболисты "Уфы" выйдут из отпуска и соберутся в Москве для прохождения медобследования. Первый УТС подопечных Сергея Семака начнется 11 января на Кипре и продлится вплоть до 22 января.