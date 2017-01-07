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"Крылья Советов": по Молло и Паскуато предложений не было

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков заявил, что клуб не получал конкретных предложений по футболистам Йоанну Молло и Кристиану Паскуато.

"Если поступит конкретное предложение, мы его, конечно, рассмотрим, но на данный момент таковых нет. Сами игроки - профессионалы, и о своем желании уйти руководству не заявляют", - прокомментировал ситуацию Шашков.

В декабре "Крылья" продали в "Зенит" полузащитника Ибрагима Цаллагова. По словам Шашкова, клуб в зимнее трансферное окно попытается приобрести двух-трех игроков. "Постараемся усилить две-три позиции, возможно, кто-то полетит с нами уже на первый сбор (начинается 9 января)", - цитирует функционера ТАСС.
Теги: Крылья Советов Молло Паскуато
Сегодня, 12:13
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