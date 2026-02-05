"Рубин" изучает возможность подписания игрока "Ростова" - источник

Казанский клуб рассматривает возможность усиления средней линии за счёт 24-летнего хавбека. По информации инсайдера Ивана Карпова в его телеграм-канале, в "Рубине" изучают варианты потенциального трансфера и оценивают условия, при которых сделка может состояться.
В текущем сезоне Щетинин принял участие в 24 матчах, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.
"Рубин" с 23 баллами в активе идёт на седьмой строчке в чемпионате России.
Фото: ФК "Ростов"