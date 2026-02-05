Матчи Скрыть

Балтика
2 - 0 2 0
ЧелябинскЗавершен
Динамо Мх
3 - 0 3 0
АтырауЗавершен
Сочи
2 - 2 2 2
ФакелЗавершен
Локомотив
3 - 2 3 2
УралЗавершен
Акрон
3 - 1 3 1
Чжецзян ПрофешнлЗавершен
Балтика
0 - 0 0 0
ОрдабасыЗавершен

"Рубин" изучает возможность подписания игрока "Ростова" - источник

Полузащитник "Ростова" Кирилл Щетинин попал в сферу интересов "Рубина".
Фото: ФК "Ростов"
Казанский клуб рассматривает возможность усиления средней линии за счёт 24-летнего хавбека. По информации инсайдера Ивана Карпова в его телеграм-канале, в "Рубине" изучают варианты потенциального трансфера и оценивают условия, при которых сделка может состояться.

В текущем сезоне Щетинин принял участие в 24 матчах, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.

"Рубин" с 23 баллами в активе идёт на седьмой строчке в чемпионате России.

