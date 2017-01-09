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Александр Рязанцев: если в "Зените" не окажут доверия, то уйду

Полузащитник "Зенита" Александр Рязанцев после прохождения медосмотра в преддверии зимних сборов рассказал о положении в петербургском клубе.

"Я чувствую себя отлично: отдохнул, голова свежая. Поскольку у меня была операция в конце года, какое-то время ушло на восстановление. Травму получил еще в начале сентября, потом долго с ней мучился. Решили все-таки делать операцию, она прошла хорошо.

Сейчас в команде очень много народа. Если не будет доверия, то, конечно, я пойду туда, где буду играть в футбол. Хочется не просто получать зарплату, а выходить на поле. Про варианты пока не готов говорить. Сам только что вернулся в Петербург. В Китай я бы не поехал.

Помочь Сергею Семаку в "Уфе"? Я очень рад за него. Считаю, что он уже давно заслуживал поста главного тренера. Поживем - увидим. Желаю ему больших успехов. Возможно, рано или поздно мы пересечемся.

Был ли разговор с Луческу? Посмотрим, возможно, такой разговор и будет. Может, все пойму и без слов", - цитирует Рязанцева "Чемпионат".
Теги: Рязанцев Зенит
Сегодня, 13:51
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№5 Написал: Батька (Сегодня, 14:02) #
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laughing 5 лет просидел на лавке з.п. получал просто так а теперь поет что типа сидеть не играть это не его ))
Регистрация: 9.09.2016
№4 Написал: stepanmlc (Сегодня, 14:00) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
ЕСЛИ В "ЗЕНИТЕ" НЕ ОКАЖУТ ДОВЕРИЯ, ТО УЙДУ


Угрожает что ли? smile


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№3 Написал: Wonderland (Сегодня, 13:59) #
  • -2
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Может, все пойму и без слов

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Какой мохнатый шмЭл не любит цыганскую дочь?
Регистрация: 8.05.2016
№2 Написал: LIAZ677 (Сегодня, 13:58) #
  • +3
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Я уже и забыл, что есть такой игрок Рязанцев.
Регистрация: 3.04.2013
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:55) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Сибирь»
В Ростов.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
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