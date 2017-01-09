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Александр Рязанцев: если в "Зените" не окажут доверия, то уйду
Полузащитник "Зенита" Александр Рязанцев после прохождения медосмотра в преддверии зимних сборов рассказал о положении в петербургском клубе.
"Я чувствую себя отлично: отдохнул, голова свежая. Поскольку у меня была операция в конце года, какое-то время ушло на восстановление. Травму получил еще в начале сентября, потом долго с ней мучился. Решили все-таки делать операцию, она прошла хорошо.
Сейчас в команде очень много народа. Если не будет доверия, то, конечно, я пойду туда, где буду играть в футбол. Хочется не просто получать зарплату, а выходить на поле. Про варианты пока не готов говорить. Сам только что вернулся в Петербург. В Китай я бы не поехал.
Помочь Сергею Семаку в "Уфе"? Я очень рад за него. Считаю, что он уже давно заслуживал поста главного тренера. Поживем - увидим. Желаю ему больших успехов. Возможно, рано или поздно мы пересечемся.
Был ли разговор с Луческу? Посмотрим, возможно, такой разговор и будет. Может, все пойму и без слов", - цитирует Рязанцева "Чемпионат".
"Я чувствую себя отлично: отдохнул, голова свежая. Поскольку у меня была операция в конце года, какое-то время ушло на восстановление. Травму получил еще в начале сентября, потом долго с ней мучился. Решили все-таки делать операцию, она прошла хорошо.
Сейчас в команде очень много народа. Если не будет доверия, то, конечно, я пойду туда, где буду играть в футбол. Хочется не просто получать зарплату, а выходить на поле. Про варианты пока не готов говорить. Сам только что вернулся в Петербург. В Китай я бы не поехал.
Помочь Сергею Семаку в "Уфе"? Я очень рад за него. Считаю, что он уже давно заслуживал поста главного тренера. Поживем - увидим. Желаю ему больших успехов. Возможно, рано или поздно мы пересечемся.
Был ли разговор с Луческу? Посмотрим, возможно, такой разговор и будет. Может, все пойму и без слов", - цитирует Рязанцева "Чемпионат".
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