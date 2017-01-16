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Валерий Рейнгольд: трансфер Самедова в "Спартак" вызывает у меня двоякие чувства

Валерий Рейнгольд: трансфер Самедова в "Спартак" вызывает у меня двоякие чувства Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал переход полузащитника "Локомотива" Александра Самедова в команду Массимо Карреры.

- О возвращении Самедова в "Спартак":

Этот трансфер вызывает у меня двоякие чувства. С одной стороны, я рад, что воспитанник вернулся в родной клуб, наверняка он здесь хочет закончить карьеру, и это похвально. С другой стороны, ему скоро 33 года, физические данные не на высоте, скорость уже не так и т.д.

Тем не менее, Саша - опытный игрок, понимающий, какой шаг он совершил. Он идёт не куда-то на заработки, а в "Спартак". Я приветствую его в нашей команде и рад его переходу. Думаю, годика полтора-два он ещё осилит в нормальном режиме и поможет клубу.

- О конфликте Юрия Сёмина и Самедова:

Я недавно с Юрой разговаривал, и он мне сказал: "Если человек не хочет играть - он свободен". Речь необязательно о Самедове, но я полностью с ним согласен, это очень правильные слова и подход. Нельзя играть футбол насильно, когда настроение не то. Поэтому иди, если будут варианты, а "Спартак" был этим самым вариантом. Все стороны повели себя в этой истории правильно. Самедова ожидает в "Спартаке" серьёзная конкуреция, и он знал, куда идёт, и что просто так место в стартовом составе он не получит.

Честно говоря, я в целом категорически против дозаявок в зимнее трансферное окно. Перед "Спартаком" стоит задача выиграть Премьер-Лигу. Отрыв пять очков, коллектив сложился, но ряд новичков, которые уже пришли и ещё придут в январе, могут изменить обстановку внутри команды. Период их адаптации может затянуться, это может навредить. Я бы потерпел до конца сезона, а на следующий год летом совершал бы приобретения.

Сейчас может проснуться Артём Ребров, встать, почистить зубы и понять, что всё, завтра на поле начнёт выходить Селихов. Это подсознание любого игрока, при покупке конкурента любой может занервничать и не выдержать. Это может сказаться на итоговом результате.

- О позиции Самедова на поле:

Не думаю, что Саша будет конкурировать с Промесом, потому что голландец и Зе Луиш - неприкосновенные игроки стартового состава. Другое дело, что Квинси может сыграть и на левом фланге, и под нападающим, у него мастерства - выше крыши! Эта конкуренция может и навредить, но может и укрепить коллектив. Хорошему игроку место на поле в любом случае найдётся. Самедов в любом случае поступил правильно, перейдя в "Спартак". Вероятно, он даже потеряет в деньгах, зато у Карреры, который и настаивал на переходе Александра, своё время на поле он получать будет.
Теги: Рейнгольд Промес Самедов Семин Спартак
Сегодня, 20:18
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15
(4)
№15 Написал: boris.grecmak (Сегодня, 20:52) #
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online

Спартаку нужна длинная скамейка уже сейчас...
Регистрация: 1.02.2012
№14 Написал: bugimen (Сегодня, 20:44) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
это ты двоякое существо
Регистрация: 28.01.2010
№13 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:44) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: сектант
Цитата: Kolpino2
Цитата: скальп
сразу, иди кал клюй дедушка

Ну ты даешь. Это не зенитовец и не конь.

Малолетка какая я то тупая

smile laughing blush Я, Рейни или оба? Если последний вариант, то я даже со свиньей-МС по футболу готов бежать в одной упряжке.
Регистрация: 12.11.2007
№12 Написал: 4 звезды (Сегодня, 20:41) #
  • -3
  •  (3)

спс ветерану, за то, что он по-прежнему в строю и переживает за спартак blush
Регистрация: 7.12.2016
№11 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 20:39) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
кометарии деда тоже вызывают двоякие чувства


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№10 Написал: скальп (Сегодня, 20:38) #
  • -4
  •  (4)

Цитата: Kolpino2
Ну ты даешь. Это не зенитовец и не конь.

это для меня не спартаковец,так же как Ловчев и Бубнов,настоящие спартаковцы это Черенков,Родионов,Титов,Тихон
ов и тд
Регистрация: 24.12.2016
№9 Написал: fits (Сегодня, 20:38) #
  • 0
  •  (0)

физические данные не на высоте, скорость уже не так

Нельзя играть футбол насильно


Какой двоечник все это писал? И даже денежку получил...
Регистрация: 6.10.2016
№8 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 20:37) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kolpino2
Цитата: скальп
сразу, иди кал клюй дедушка

Ну ты даешь. Это не зенитовец и не конь.

Малолетка какая я то тупая
Регистрация: 3.11.2016
№7 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:30) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: скальп
сразу, иди кал клюй дедушка

Ну ты даешь. Это не зенитовец и не конь.
Регистрация: 12.11.2007
№6 Написал: скальп (Сегодня, 20:29) #
  • -6
  •  (6)

скажу сразу, иди кал клюй дедушка
Регистрация: 24.12.2016
№5 Написал: Pavel 999 (Сегодня, 20:29) #
  • -1
  •  (3)

не боись дед все в ажуре будет тренер не слепой всем работу найдет а самедов борозды не испортит
Регистрация: 4.08.2016
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:25) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Честно говоря, я в целом категорически против дозаявок в зимнее трансферное окно
совсем стал плох дедушка


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№3 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:24) #
  • +1
  •  (3)

Молло, Цалаггов, Самедов - мелочи какие-то, неинтересно. И столько новостного места. Вот Эрнано супротив Адриано - это забавно.
Регистрация: 12.11.2007
№2 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 20:22) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
У двуликого Рейнгольда двоякие чувства.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№1 Написал: fd65 (Сегодня, 20:22) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Какой же ты дэбил....,Рейнгольд....
Регистрация: 3.12.2016
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