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Валерий Рейнгольд: трансфер Самедова в "Спартак" вызывает у меня двоякие чувства
Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал переход полузащитника "Локомотива" Александра Самедова в команду Массимо Карреры.
- О возвращении Самедова в "Спартак":
Этот трансфер вызывает у меня двоякие чувства. С одной стороны, я рад, что воспитанник вернулся в родной клуб, наверняка он здесь хочет закончить карьеру, и это похвально. С другой стороны, ему скоро 33 года, физические данные не на высоте, скорость уже не так и т.д.
Тем не менее, Саша - опытный игрок, понимающий, какой шаг он совершил. Он идёт не куда-то на заработки, а в "Спартак". Я приветствую его в нашей команде и рад его переходу. Думаю, годика полтора-два он ещё осилит в нормальном режиме и поможет клубу.
- О конфликте Юрия Сёмина и Самедова:
Я недавно с Юрой разговаривал, и он мне сказал: "Если человек не хочет играть - он свободен". Речь необязательно о Самедове, но я полностью с ним согласен, это очень правильные слова и подход. Нельзя играть футбол насильно, когда настроение не то. Поэтому иди, если будут варианты, а "Спартак" был этим самым вариантом. Все стороны повели себя в этой истории правильно. Самедова ожидает в "Спартаке" серьёзная конкуреция, и он знал, куда идёт, и что просто так место в стартовом составе он не получит.
Честно говоря, я в целом категорически против дозаявок в зимнее трансферное окно. Перед "Спартаком" стоит задача выиграть Премьер-Лигу. Отрыв пять очков, коллектив сложился, но ряд новичков, которые уже пришли и ещё придут в январе, могут изменить обстановку внутри команды. Период их адаптации может затянуться, это может навредить. Я бы потерпел до конца сезона, а на следующий год летом совершал бы приобретения.
Сейчас может проснуться Артём Ребров, встать, почистить зубы и понять, что всё, завтра на поле начнёт выходить Селихов. Это подсознание любого игрока, при покупке конкурента любой может занервничать и не выдержать. Это может сказаться на итоговом результате.
- О позиции Самедова на поле:
Не думаю, что Саша будет конкурировать с Промесом, потому что голландец и Зе Луиш - неприкосновенные игроки стартового состава. Другое дело, что Квинси может сыграть и на левом фланге, и под нападающим, у него мастерства - выше крыши! Эта конкуренция может и навредить, но может и укрепить коллектив. Хорошему игроку место на поле в любом случае найдётся. Самедов в любом случае поступил правильно, перейдя в "Спартак". Вероятно, он даже потеряет в деньгах, зато у Карреры, который и настаивал на переходе Александра, своё время на поле он получать будет.
- О возвращении Самедова в "Спартак":
Этот трансфер вызывает у меня двоякие чувства. С одной стороны, я рад, что воспитанник вернулся в родной клуб, наверняка он здесь хочет закончить карьеру, и это похвально. С другой стороны, ему скоро 33 года, физические данные не на высоте, скорость уже не так и т.д.
Тем не менее, Саша - опытный игрок, понимающий, какой шаг он совершил. Он идёт не куда-то на заработки, а в "Спартак". Я приветствую его в нашей команде и рад его переходу. Думаю, годика полтора-два он ещё осилит в нормальном режиме и поможет клубу.
- О конфликте Юрия Сёмина и Самедова:
Я недавно с Юрой разговаривал, и он мне сказал: "Если человек не хочет играть - он свободен". Речь необязательно о Самедове, но я полностью с ним согласен, это очень правильные слова и подход. Нельзя играть футбол насильно, когда настроение не то. Поэтому иди, если будут варианты, а "Спартак" был этим самым вариантом. Все стороны повели себя в этой истории правильно. Самедова ожидает в "Спартаке" серьёзная конкуреция, и он знал, куда идёт, и что просто так место в стартовом составе он не получит.
Честно говоря, я в целом категорически против дозаявок в зимнее трансферное окно. Перед "Спартаком" стоит задача выиграть Премьер-Лигу. Отрыв пять очков, коллектив сложился, но ряд новичков, которые уже пришли и ещё придут в январе, могут изменить обстановку внутри команды. Период их адаптации может затянуться, это может навредить. Я бы потерпел до конца сезона, а на следующий год летом совершал бы приобретения.
Сейчас может проснуться Артём Ребров, встать, почистить зубы и понять, что всё, завтра на поле начнёт выходить Селихов. Это подсознание любого игрока, при покупке конкурента любой может занервничать и не выдержать. Это может сказаться на итоговом результате.
- О позиции Самедова на поле:
Не думаю, что Саша будет конкурировать с Промесом, потому что голландец и Зе Луиш - неприкосновенные игроки стартового состава. Другое дело, что Квинси может сыграть и на левом фланге, и под нападающим, у него мастерства - выше крыши! Эта конкуренция может и навредить, но может и укрепить коллектив. Хорошему игроку место на поле в любом случае найдётся. Самедов в любом случае поступил правильно, перейдя в "Спартак". Вероятно, он даже потеряет в деньгах, зато у Карреры, который и настаивал на переходе Александра, своё время на поле он получать будет.
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