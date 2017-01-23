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Денис Глушаков: когда в "Спартак" пришел Каррера, поменялось все

Капитан "Спартака" Денис Глушаков рассказал о работе с наставником команды Массимо Каррераой.

– Когда Массимо пришел, у нас поменялось все. Тренировочный процесс стал совсем другим. Не сохранилось ничего, вообще все другое! Стоячих "квадратов" нет. Разве что разминка осталась прежней, поскольку тренер по физподготовке у нас прежний.

– Слышал, Каррера до такой степени доверяет своему помощнику Роману Пилипчуку, что часто предоставляет тому слово в перерыве.

– Да. У них хороший рабочий диалог. И в раздевалке перед выходом на поле Пилипчук может что-то добавить – в основном по тактическим моментам, детали по стандартам.

– Но вообще тренерский состав у вас численно очень маленький.

– Это очень хорошо. Если буду главным тренером, у меня тоже много помощников не будет.

– Почему?

– Потому что у каждого есть свое мнение, а главный должен исходить из собственной идеи. А когда у тебя много помощников, и каждый тебе – сбивают с мысли, как мне кажется. Это мое личное мнение, может, и ошибаюсь как футболист, не имеющий опыта в тренерском деле. Максимум – два-три единомышленника, специалиста по разным направлениям, которым полностью доверяешь.

СЭ
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 12:22
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10
(5)
№10 Написал: zmey Москва (Сегодня, 14:10) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Эх Денис, не врубаисся так и скажи. Это всё багаж Аленичева. У любого спартаковского ветерана спроси.А ты Каррера,Каррера!
Регистрация: 31.12.2016
№9 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 13:37) #
  • +3
  •  (5)
online

Цитата: interested
То есть нет никакого "Спартака", есть просто Каррера.

Несколько не так.
Есть ИГРОКИ Спартака, в которых всё время необходимо поддерживать уверенность в том, что они могут всё!

Это нет никакого "Зенита", а есть "ГАЗПРОМ ".
Регистрация: 6.08.2008
№8 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 13:32) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: fits
Ну все, Глушаков везде, куда ни кинь...
Похоже, повторится прошлогодняя история...
Спартак начнет спотыкаться...

Споткнутся все blush и не по разу.
А кто меньше будет спотыкаться,тот и чемпион!так что не писти ка пока wink вас таких тут пруд пруди


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№7 Написал: fits (Сегодня, 13:19) #
  • -1
  •  (3)

Ну все, Глушаков везде, куда ни кинь...
Похоже, повторится прошлогодняя история...
Спартак начнет спотыкаться...
Регистрация: 6.10.2016
№6 Написал: Hank Moody Россия (Сегодня, 13:13) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Челси»
в первую очередь стало слишком шумно от глушака,"прогорел он что ли"?
Регистрация: 4.05.2015
№5 Написал: interested (Сегодня, 13:01) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
То есть нет никакого "Спартака", есть просто Каррера.
Регистрация: 18.10.2013
№4 Написал: Pavel 999 (Сегодня, 13:00) #
  • -1
  •  (3)

буду тренером что бы мочить дальше эти псевдокоманды
Регистрация: 4.08.2016
№3 Написал: oksva Спб (Сегодня, 12:49) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Когда буду тренером

О, куда махнул, я думал у него призвание коллекционер. confused

Не поверишь , но Глушакову вообще насрать на то , что ты думаешь . Думай дальше , хотя у тебя этого не получается вообще никогда...


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№2 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 12:46) #
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Когда буду тренером

О, куда махнул, я думал у него призвание коллекционер. confused

Ни всем же как ты в нете на ветках Спартака над...рачивать)))люди о будущим думают.
Регистрация: 3.11.2016
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 12:41) #
  • -4
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Когда буду тренером

О, куда махнул, я думал у него призвание коллекционер. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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