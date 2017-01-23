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Денис Глушаков: когда в "Спартак" пришел Каррера, поменялось все
Капитан "Спартака" Денис Глушаков рассказал о работе с наставником команды Массимо Каррераой.
– Когда Массимо пришел, у нас поменялось все. Тренировочный процесс стал совсем другим. Не сохранилось ничего, вообще все другое! Стоячих "квадратов" нет. Разве что разминка осталась прежней, поскольку тренер по физподготовке у нас прежний.
– Слышал, Каррера до такой степени доверяет своему помощнику Роману Пилипчуку, что часто предоставляет тому слово в перерыве.
– Да. У них хороший рабочий диалог. И в раздевалке перед выходом на поле Пилипчук может что-то добавить – в основном по тактическим моментам, детали по стандартам.
– Но вообще тренерский состав у вас численно очень маленький.
– Это очень хорошо. Если буду главным тренером, у меня тоже много помощников не будет.
– Почему?
– Потому что у каждого есть свое мнение, а главный должен исходить из собственной идеи. А когда у тебя много помощников, и каждый тебе – сбивают с мысли, как мне кажется. Это мое личное мнение, может, и ошибаюсь как футболист, не имеющий опыта в тренерском деле. Максимум – два-три единомышленника, специалиста по разным направлениям, которым полностью доверяешь.
СЭ
– Когда Массимо пришел, у нас поменялось все. Тренировочный процесс стал совсем другим. Не сохранилось ничего, вообще все другое! Стоячих "квадратов" нет. Разве что разминка осталась прежней, поскольку тренер по физподготовке у нас прежний.
– Слышал, Каррера до такой степени доверяет своему помощнику Роману Пилипчуку, что часто предоставляет тому слово в перерыве.
– Да. У них хороший рабочий диалог. И в раздевалке перед выходом на поле Пилипчук может что-то добавить – в основном по тактическим моментам, детали по стандартам.
– Но вообще тренерский состав у вас численно очень маленький.
– Это очень хорошо. Если буду главным тренером, у меня тоже много помощников не будет.
– Почему?
– Потому что у каждого есть свое мнение, а главный должен исходить из собственной идеи. А когда у тебя много помощников, и каждый тебе – сбивают с мысли, как мне кажется. Это мое личное мнение, может, и ошибаюсь как футболист, не имеющий опыта в тренерском деле. Максимум – два-три единомышленника, специалиста по разным направлениям, которым полностью доверяешь.
СЭ
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