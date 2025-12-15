Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

Манчестер Юнайтед
23:00
БорнмутНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Райо Вальекано
23:00
БетисНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Рома
22:45
КомоНе начат

Петржела: Аршавин намного сильнее Дзюбы

Экс-тренер "Зенита" Властимил Петржела сравнил Андрея Аршавина и Артема Дзюбу.
Фото: ФК "Акрон"
"Для меня Аршавин намного сильнее Дзюбы как футболист. Андрей добился успеха в Европе, в чемпионате Англии. А Дзюба там ничего не показал, не закрепился в чемпионате Турции. Для чемпионата России, наверное, Дзюба более значимый футболист, но для российского футбола в целом Аршавин сделал больше, большего добился", - цитирует Петржелу "РБ Спорт".

Андрей Аршавин выступал за петербургский "Зенит", лондонский "Арсенал", "Кубань" и "Кайрат". Аршавин 7 раз входил список 33 лучших футболистов чемпионата России, а также становился бронзовым призером чемпионата Европы в 2008 году. Аршавин объявил о завершении карьеры профессионального футболиста в 2018 году.

Артем Дзюба на данный момент выступает за тольяттинский "Акрон". В прошлом сезоне форвард стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной команды страны.

