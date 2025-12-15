Петржела: Аршавин намного сильнее Дзюбы

"Для меня Аршавин намного сильнее Дзюбы как футболист. Андрей добился успеха в Европе, в чемпионате Англии. А Дзюба там ничего не показал, не закрепился в чемпионате Турции. Для чемпионата России, наверное, Дзюба более значимый футболист, но для российского футбола в целом Аршавин сделал больше, большего добился", - цитирует Петржелу "РБ Спорт".
Андрей Аршавин выступал за петербургский "Зенит", лондонский "Арсенал", "Кубань" и "Кайрат". Аршавин 7 раз входил список 33 лучших футболистов чемпионата России, а также становился бронзовым призером чемпионата Европы в 2008 году. Аршавин объявил о завершении карьеры профессионального футболиста в 2018 году.
Артем Дзюба на данный момент выступает за тольяттинский "Акрон". В прошлом сезоне форвард стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной команды страны.