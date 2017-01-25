Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
17:35
«Он хочет помочь сибирскому футболу». Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Испании на сборах «Томи» (6)
«Он хочет помочь сибирскому футболу». Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Испании на сборах «Томи» (6)
17:13
РФС передаст РФПЛ право на реализацию коммерческих и вещательных прав до окончания сезона-2021/22
РФС передаст РФПЛ право на реализацию коммерческих и вещательных прав до окончания сезона-2021/22
17:03
Александр Зотов: в "Томи" говорят о смене курса, но команда летит в Турцию, покупает игроков из Африки и Испании (2)
Александр Зотов: в "Томи" говорят о смене курса, но команда летит в Турцию, покупает игроков из Африки и Испании (2)
15:07
Роберт Левандовски: переход в "Барселону" или "Реал" не станет для меня профессиональным ростом (6)
Роберт Левандовски: переход в "Барселону" или "Реал" не станет для меня профессиональным ростом (6)
14:07
Александр Кержаков предложил провести матч с участием легенд футбола на Дворцовой площади перед ЧМ-2018 (8)
Александр Кержаков предложил провести матч с участием легенд футбола на Дворцовой площади перед ЧМ-2018 (8)
10:35
Иван Пауревич вернулся в "Уфу" (1)
Иван Пауревич вернулся в "Уфу" (1)
09:52
Андрей Лексаков: нам лестно, что Пилипчук участвует не только в тренерской деятельности «Спартака», но и в соревновательной (7)
Андрей Лексаков: нам лестно, что Пилипчук участвует не только в тренерской деятельности «Спартака», но и в соревновательной (7)
09:20
Майоров: поведение фанатов «Спартака»? В футбольном чемпионате перерыв, и вся грязь оттуда идет в хоккей (27)
Майоров: поведение фанатов «Спартака»? В футбольном чемпионате перерыв, и вся грязь оттуда идет в хоккей (27)
«Он хочет помочь сибирскому футболу». Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Испании на сборах «Томи»
Он играл за «Севилью», «Ливерпуль» и сильнейшую сборную мира на стыке нулевых и десятых годов, мог перейти в «Спартак» в расцвете сил, 16 лет назад познакомился с русской девушкой, ставшей любовью всей своей жизни, и с тех пор приезжал в Россию около 30 раз. Rusfootball.info – об удивительной истории Альберта Риеры, который обожает нашу страну и к 34 годам, возможно, наконец дебютирует в РФПЛ.
Что обычно связывает футболиста из южной страны и Россию? Прозаичная история о том, как человек приехал зарабатывать к нам хорошие деньги. Иногда такие истории приобретают романтические оттенки: например, Сальваторе Боккетти и Кристиан Нобоа счастливы со своими русскими спутницами.
Но у Риеры всё было наоборот: сначала появилась она, а уже потом – российский футбол.
«Она тогда приехала на Мальорку с мамой и сестрой. Ну, такой типичный туристический пакет – Салоу, Барселона, Бенидорм, Валенсия и потом Мальорка. Увидел ее на пляже и сразу понял: я влюблен. С языком, конечно, сначала сложно было – я немного говорил на английском, она тоже, но все равно был языковой барьер. Но в Испании есть такая поговорка: если ты хочешь, значит ты можешь. У меня тогда как раз завершился сезон во второй команде «Мальорки», мне было 18 лет, и у меня была ровно одна свободная неделя – потом я должен был лететь в Финляндию со сборной Испании U18. В результате, все эти пяти дней я провел с Юлией, да и ее мама сразу хорошо меня приняла. Потом уже я уехал на турнир, они – в Омск, но мы с ней созванились примерно по тысяче раз на дню. А через месяц она вернулась на Мальорку, чтобы узнать, будут ли наши отношения длиться до конца наших дней. Так все и вышло» – вспоминает Альберт.
Как обычно начинаются отношения футболиста с его будущей женой? Он богат, успешен, возит её на крутой тачке в дорогие рестораны, а она понимает, что это отличный вариант. Злопыхатели в интернете комментируют их совместные фото в духе: «Конечно, «влюбилась» бы она в него, если бы он получал 20 тысяч в месяц». Но и тут семья Риеры не попадает под шаблоны.
«Сразу ли она узнала, что я футболист? Нет, далеко не сразу. Понятно, что мне тогда было 18 лет, и меня еще никто не знал. Да и она как-то сразу не спросила, чем я занимаюсь. Помню, еще был такой момент: в конце нашей первой недели кто-то подошел мне на улице и протянул пачку сигарет, чтобы я оставил на ней автограф – при том, что я тогда еще ни одного матча не провел за первую команду «Мальорки». И пока я подписывал эту пачку, Юлия, конечно, наблюдала за всей этой сценой с дико удивленным лицом, ха-ха. В итоге, я посмеялся и сказал, что этот парень был просто моим знакомым. Так что тогда она так и не узнала, что я – футболист. А когда я уехал в Финляндию на турнир, я почему-то тоже не сразу сказал ей, что я там вообще делал, – рассказал только, что приехал помочь семье с нашим бизнесом, связанным с деревьями. В итоге, правду она узнала, только когда вернулась на Мальорку. Если честно, мне это тоже понравилось – ну, тот факт, что она не сразу узнала о моей профессии. Самой важной штукой тогда были наши чувства. Все остальное – на втором плане» – заявляет Риера.
Альберт рассказывает, что поменял 4 паспорта из-за кучи полученных виз – в Россию он приезжал около 30 раз, посещает Омск каждый год. У Альберта и Юлии трое детей – Алехандра, Иван и Валентина, причём крестным отцом последней является Пепе Рейна, даже приезжавший в Омск и проникшийся русской баней.
Риера не боится русской зимы: говорит, что просто надо чаще топить баню. Но в 2001 году Альберт не знал о России ничего, кроме того, что здесь холодно. Будучи уверенным, что морозы в Москве стоят и в июне, он положил в карман рубашки шоколадку, которая успешно растаяла и запачкала всю одежду. В Омске Риеру ждала вся семья Юлии, стол ломился от салатов, но после двух рюмок самогона испанец отправился на боковую.
Риера – явно не тот, кого смущают переезды, потому он имеет полное прав заявлять, что сможет адаптироваться где угодно. «Мальорка», «Бордо», «Эспаньол», «Ман Сити», «Ливерпуль», «Олимпиакос», «Галатасарай», «Уотфорд», «Удинезе», снова «Мальорка» (сам Риера очень переживал, когда спустя 2 недели после его прихода был уволен Валерий Карпин), наконец, 2 словенских клуба, где Альберт попробовал себя и в роли спортивного директора – на эту работу он рассчитывает после завершения карьеры. Везде Юлия с детьми были рядом, а с лета семья живёт в Омске, где старшая дочь Алехандра ходит в русскую школу. С папой дети общаются на испанском, с мамой – на русском, потому знают оба языка.
Пока наш герой не знает, удастся ли ему сыграть за «Томь», ведь из-за долгов клубу запрещено регистрировать новых футболистов. Но были в жизни Риеры времена, когда под вопросом было его попадание в немного другую команду. Сам футболист худшим моментом карьеры называет непопадание на Евро-2008 в состав сборной Испании, хотя все основания рассчитывать на приглашение, игры в отборочном цикле, у него имелись. После этого Альберт наконец решил сделать возлюбленной предложение, и весной, перед отъездом на Кубок Конфедераций, футболист «Ливерпуля» и Юлия Королёва сыграли свадьбу в Омске.
Однако с большими турнирами у Альберта, сыгравшего за сборную 16 матчей (4 гола) не сложилось: на ЧМ-2010 его тоже не взяли, причём этому предшествовала скандальная история с интервью, где Риера то ли обвинял Бенитеса в отсутствии игровой практики, то ли нет. Сам футболист дал ещё одно интервью, где обвинил в сложившейся ситуации себя самого, но на это уже никто не обращал внимания. Отношения Риеры с клубом портились, игрок вёл переговоры со «Спартаком», но решил, что из «Ливерпуля» ему проще будет попасть на Чемпионат мира. Валерий Карпин, в свою очередь, рассказал о чрезмерных финансовых требованиях, но футболист после разговора с бывшим тренером «Спартак» и «Мальорки» пришёл к выводу, что сумму завышали посредники. Так или иначе, до лета 2010-го Риера испанец остался в «Ливерпуле», но из-за отсутствия игровой практики на Мундиаль не попал.
Пришедший в «Ливерпуль» Рой Ходжсон хотел сделать упор на британцев, потому сжигавший мосты и испортивший репутацию Риера отправился в «Олимпиакос», а затем – в «Галатасарай» Роберто Манчини и Фатиха Терима, после которого уже не играл на прежнем уровне. Дальнейшие годы знаменуются лишь постоянными сменами клубов, в том числе разрывом контракта с «Удинезе» из-за того, что Альберт предпочёл игре с «Кьево» участие в покерном турнире. Сам игрок (двусмысленно звучит, да?) назвал «Удинезе» худшим клубом в своей карьере. В Словении же Риеру не устроил очень низкий уровень футбола – сам игрок настроен здорово поиграть ещё пару лет, потому и стал искать варианты в России.
«Он сам обратился к нам с просьбой помочь команде», – говорит гендиректор «Томи» Игорь Кудряшов. «Тренировался в «Томи» еще в ноябре – они первыми сделали мне предложение. Сделал бы его кто-то из Москвы, например, я бы тоже отозвался. А так первым позвал Томск», – заявляет Риера. Но кто кого первым позвал, на самом деле, не так и важно: главное – обе стороны сходятся в том, что деньги для футболиста стоят не на первом месте, а желание играть на приличном уровне у него велико.
При подготовке материала было использовано интервью Альберта Риеры Sports.ru
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Что обычно связывает футболиста из южной страны и Россию? Прозаичная история о том, как человек приехал зарабатывать к нам хорошие деньги. Иногда такие истории приобретают романтические оттенки: например, Сальваторе Боккетти и Кристиан Нобоа счастливы со своими русскими спутницами.
Но у Риеры всё было наоборот: сначала появилась она, а уже потом – российский футбол.
«Она тогда приехала на Мальорку с мамой и сестрой. Ну, такой типичный туристический пакет – Салоу, Барселона, Бенидорм, Валенсия и потом Мальорка. Увидел ее на пляже и сразу понял: я влюблен. С языком, конечно, сначала сложно было – я немного говорил на английском, она тоже, но все равно был языковой барьер. Но в Испании есть такая поговорка: если ты хочешь, значит ты можешь. У меня тогда как раз завершился сезон во второй команде «Мальорки», мне было 18 лет, и у меня была ровно одна свободная неделя – потом я должен был лететь в Финляндию со сборной Испании U18. В результате, все эти пяти дней я провел с Юлией, да и ее мама сразу хорошо меня приняла. Потом уже я уехал на турнир, они – в Омск, но мы с ней созванились примерно по тысяче раз на дню. А через месяц она вернулась на Мальорку, чтобы узнать, будут ли наши отношения длиться до конца наших дней. Так все и вышло» – вспоминает Альберт.
Как обычно начинаются отношения футболиста с его будущей женой? Он богат, успешен, возит её на крутой тачке в дорогие рестораны, а она понимает, что это отличный вариант. Злопыхатели в интернете комментируют их совместные фото в духе: «Конечно, «влюбилась» бы она в него, если бы он получал 20 тысяч в месяц». Но и тут семья Риеры не попадает под шаблоны.
«Сразу ли она узнала, что я футболист? Нет, далеко не сразу. Понятно, что мне тогда было 18 лет, и меня еще никто не знал. Да и она как-то сразу не спросила, чем я занимаюсь. Помню, еще был такой момент: в конце нашей первой недели кто-то подошел мне на улице и протянул пачку сигарет, чтобы я оставил на ней автограф – при том, что я тогда еще ни одного матча не провел за первую команду «Мальорки». И пока я подписывал эту пачку, Юлия, конечно, наблюдала за всей этой сценой с дико удивленным лицом, ха-ха. В итоге, я посмеялся и сказал, что этот парень был просто моим знакомым. Так что тогда она так и не узнала, что я – футболист. А когда я уехал в Финляндию на турнир, я почему-то тоже не сразу сказал ей, что я там вообще делал, – рассказал только, что приехал помочь семье с нашим бизнесом, связанным с деревьями. В итоге, правду она узнала, только когда вернулась на Мальорку. Если честно, мне это тоже понравилось – ну, тот факт, что она не сразу узнала о моей профессии. Самой важной штукой тогда были наши чувства. Все остальное – на втором плане» – заявляет Риера.
Альберт рассказывает, что поменял 4 паспорта из-за кучи полученных виз – в Россию он приезжал около 30 раз, посещает Омск каждый год. У Альберта и Юлии трое детей – Алехандра, Иван и Валентина, причём крестным отцом последней является Пепе Рейна, даже приезжавший в Омск и проникшийся русской баней.
Риера не боится русской зимы: говорит, что просто надо чаще топить баню. Но в 2001 году Альберт не знал о России ничего, кроме того, что здесь холодно. Будучи уверенным, что морозы в Москве стоят и в июне, он положил в карман рубашки шоколадку, которая успешно растаяла и запачкала всю одежду. В Омске Риеру ждала вся семья Юлии, стол ломился от салатов, но после двух рюмок самогона испанец отправился на боковую.
Риера – явно не тот, кого смущают переезды, потому он имеет полное прав заявлять, что сможет адаптироваться где угодно. «Мальорка», «Бордо», «Эспаньол», «Ман Сити», «Ливерпуль», «Олимпиакос», «Галатасарай», «Уотфорд», «Удинезе», снова «Мальорка» (сам Риера очень переживал, когда спустя 2 недели после его прихода был уволен Валерий Карпин), наконец, 2 словенских клуба, где Альберт попробовал себя и в роли спортивного директора – на эту работу он рассчитывает после завершения карьеры. Везде Юлия с детьми были рядом, а с лета семья живёт в Омске, где старшая дочь Алехандра ходит в русскую школу. С папой дети общаются на испанском, с мамой – на русском, потому знают оба языка.
Пока наш герой не знает, удастся ли ему сыграть за «Томь», ведь из-за долгов клубу запрещено регистрировать новых футболистов. Но были в жизни Риеры времена, когда под вопросом было его попадание в немного другую команду. Сам футболист худшим моментом карьеры называет непопадание на Евро-2008 в состав сборной Испании, хотя все основания рассчитывать на приглашение, игры в отборочном цикле, у него имелись. После этого Альберт наконец решил сделать возлюбленной предложение, и весной, перед отъездом на Кубок Конфедераций, футболист «Ливерпуля» и Юлия Королёва сыграли свадьбу в Омске.
Однако с большими турнирами у Альберта, сыгравшего за сборную 16 матчей (4 гола) не сложилось: на ЧМ-2010 его тоже не взяли, причём этому предшествовала скандальная история с интервью, где Риера то ли обвинял Бенитеса в отсутствии игровой практики, то ли нет. Сам футболист дал ещё одно интервью, где обвинил в сложившейся ситуации себя самого, но на это уже никто не обращал внимания. Отношения Риеры с клубом портились, игрок вёл переговоры со «Спартаком», но решил, что из «Ливерпуля» ему проще будет попасть на Чемпионат мира. Валерий Карпин, в свою очередь, рассказал о чрезмерных финансовых требованиях, но футболист после разговора с бывшим тренером «Спартак» и «Мальорки» пришёл к выводу, что сумму завышали посредники. Так или иначе, до лета 2010-го Риера испанец остался в «Ливерпуле», но из-за отсутствия игровой практики на Мундиаль не попал.
Пришедший в «Ливерпуль» Рой Ходжсон хотел сделать упор на британцев, потому сжигавший мосты и испортивший репутацию Риера отправился в «Олимпиакос», а затем – в «Галатасарай» Роберто Манчини и Фатиха Терима, после которого уже не играл на прежнем уровне. Дальнейшие годы знаменуются лишь постоянными сменами клубов, в том числе разрывом контракта с «Удинезе» из-за того, что Альберт предпочёл игре с «Кьево» участие в покерном турнире. Сам игрок (двусмысленно звучит, да?) назвал «Удинезе» худшим клубом в своей карьере. В Словении же Риеру не устроил очень низкий уровень футбола – сам игрок настроен здорово поиграть ещё пару лет, потому и стал искать варианты в России.
«Он сам обратился к нам с просьбой помочь команде», – говорит гендиректор «Томи» Игорь Кудряшов. «Тренировался в «Томи» еще в ноябре – они первыми сделали мне предложение. Сделал бы его кто-то из Москвы, например, я бы тоже отозвался. А так первым позвал Томск», – заявляет Риера. Но кто кого первым позвал, на самом деле, не так и важно: главное – обе стороны сходятся в том, что деньги для футболиста стоят не на первом месте, а желание играть на приличном уровне у него велико.
При подготовке материала было использовано интервью Альберта Риеры Sports.ru
Роман Гуськов, Rusfootball.info
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.