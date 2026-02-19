Трансфер форварда Валиоса в "Ахмат" отменен, игрок возвращается в Колумбию

Трансфер колумбийского игрока Йошана Валиоса в "Ахмат" был отменен.

Фото: ФК "Ахмат"

Как сообщает "Депортиво Пасто", переход был отменен из-за невозможности провести финансовую операцию в соответствии с требованиями международных и колумбийских банковских систем. Нападающий остается игроком колумбийского клуба.



25 января 2026 года "Ахмат" объявил о подписании Йошана Валиоса, сообщив, что он уже прибыл на сборы грозненского клуба. Соглашение было рассчитано до конца июня 2029 года.



В прошлом сезоне колумбийский форвард суммарно провел 27 матчей и забил 10 голов. Трансферная стоимость 21-летнего футболиста по версии интернет-портала Transfermarkt составляет 900 тысяч евро.